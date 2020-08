شیائومی قصد دارد یک روز دیگر از قدرتمندترین و بهترین پرچم‌دار خود با نام می ۱۰ اولترا رونمایی کند. تا به این لحظه خبرهای زیادی در رابطه با این گوشی منتشر شده اما حالا که یک روز تا معرفی آن زمان باقی مانده، شاهد حضور آن در وب‌سایت گیک‌بنچ هستیم.

شیائومی در تاریخ ۱۱ آگوست (فردا)، دهمین سالگرد خود را جشن می‌گیرد و قصد دارد در این تاریخ، تعدادی از گوشی‌های جدید خود را نیز رونمایی کند. یکی از این گوشی‌ها اما پرچم‌دار خواهد بود که می ۱۰ اولترا نام دارد. این گوشی با شماره مدل M2007J1SC، ساعاتی پیش در گیک‌بنچ هم دیده شده که توانسته در بخش تک و چند هسته‌ای به ترتیب امتیازهای ۹۰۱ و ۳۲۷۵ را کسب کند.

امتیازات بدست آمده تقریبا مشابه عملکرد دستگاه‌های مجهز به اسنپدراگون ۸۶۵ پلاس است. پردازنده‌ای که پیش‌تر هم اعلام شده بود احتمالا وظیفه امور پردازشی را در می ۱۰ اولترا بر عهده خواهد گرفت. با توجه به این لیست اما ظاهرا نماینده جدید شیائومی قرار است به ۱۶ گیگابایت حافظه رم مجهز شود و این مقدار تاکنون به جز گلکسی اس ۲۰ اولترا، در هیچ پرچم‌دار معمولی (غیر گیمینگ) دیده نشده.

جزئیات بیشتر این محصول در وب‌سایت گیک‌بنچ منتشر نشده و خب انتظاری جز این هم نداشتیم اما با توجه به شایعات اخیر، می ۱۰ اولترا قرار است با نمایشگری از نوع امولد و وضوح +FHD با رفرش‌ریت ۱۲۰ هرتز راهی بازار شود اما از انداره آن بی‌خبریم. منبع تغذیه این محصول را یک باتری با ظرفیت ۴۵۰۰ میلی‌آمپر ساعت تشکیل می‌دهد که کاربر می‌تواند آن را با شارژر ۱۰۰ یا به احتمال فراوان ۱۲۰ واتی شارژ کند.

با نگاهی به تصاویر این گوشی، می‌توانیم بگوییم روی پنل پشتی آن ۴ دوربین قرار دارد اما یکی از آن‌ها، لنزی پریسکوپی با قابلیت بزرگ‌نمایی دیجیتالی ۱۲۰ برابری خواهد داشت. باقی مشخصات دوربین احتمالا مشابه می ۱۰ پرو خواهد بود که شامل یک دوربین اصلی ۱۰۸ مگاپیکسلی، یک دوربین فوق عریض ۲۰ و تله‌فوتوی ۸ مگاپیکسلی می‌شود.

اما یکی از بهترین قابلیت‌های این گوشی به احتمال زیاد، امکان شخصی سازی تنظیمات گرافیکی است. درست مانند کامپیوترهای ویندوزی که حین انجام یک بازی، برای تجربه بهتر، امکان تغییر تنظیمات گرافیکی آن میسر بود، ظاهرا شیائومی می ۱۰ اولترا هم می‌تواند چنین امکانی را فراهم کند. در رابطه با قیمت این محصول خبری منتشر نشده، این در حالی است که شیائومی قصد دارد فردا از این گوشی (با بدنه سرامیکی و شفاف) رونمایی کند.

پرچم‌دار جدید شیائومی، می ۱۰ اولترا نام خواهد داشت

