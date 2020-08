مرحله بعدی جنگ تجاری آمریکا و چین نزدیک است. دولت آمریکا به تازگی اقدام علیه اپلیکیشن‌ها و تولیدکنندگان چینی به اصطلاح «غیر قابل اعتماد» را تایید کرده است. دولت ترامپ البته در این زمینه برنامه‌های دقیق خود را تشریح نکرده است. اصطلاح «غیر قابل اعتماد» یک عبارت بسیار کلی است اما در هر صورت این یک هشدار برای تمام تولیدکنندگان گوشی‌های چینی محسوب می‌شود.

اعمال تحریم‌های آمریکا علیه هواوی در اواسط سال ۲۰۱۹ سروصدای زیادی ایجاد کرد. هواوی ناگهان خود را در فهرست سیاه وزارت بازرگانی آمریکا یافت و این یعنی امکان همکاری با شرکت‌های آمریکایی را از دست داد. این احتمال وجود دارد که مجموعه مشابهی از تحریم‌ها برای دیگر تولیدکنندگان گوشی‌های چینی در نظر گرفته شود و آن‌ها باید برای رویارویی با همان چالش‌ها یا حتی چالش‌های سخت‌تر آماده شوند.

جنگ تجاری آمریکا و چین – بد برای هواوی، خیلی بدتر برای دیگران

یکی از مهم‌ترین شرکت‌هایی که به دلیل این تحریم‌ها به ناچار همکاری خود را با هواوی قطع کرد، گوگل بود. از دست دادن سرویس‌های نرم‌افزاری گوگل بدون شک ضربه بزرگی برای این برند چینی بوده است. تمام گوشی‌ها و تبلت‌های جدید هواوی بدون اپلیکیشن‌ها و سرویس‌های مهم گوگل مانند پلی استور عرضه شده‌اند. جایگاه این شرکت در بازار جهانی همچنان قدرتمند باقی مانده اما فروش خانگی آن در چین که گوگل اهمیت زیادی ندارد، تا حد زیادی در این حفظ جایگاه تأثیرگذار بوده است.

اگر ایالات متحده تصمیم بگیرد تمام برندهای چینی «قابل اعتماد» نیستند، همین سرنوشت می‌تواند در انتظار همه تولیدکنندگان گوشی‌های چینی باشد. از وان‌پلاس و TCL گرفته تا اوپو و شیائومی می‌توانند قربانی سیاست‌های دونالد ترامپ شوند.

یک راه برای کاهش تاثیر تحریم احتمالی سرویس‌های گوگل می‌تواند این باشد که این شرکت‌ها بسیار زودتر از حد معمول برای دریافت مجوز گوگل اقدام کنند. این یک راهکار بلندمدت برای شکست تحریم نیست اما حداقل این شرکت‌ها در صورت تحریم شدن تا آینده مشخص می‌توانند گوشی‌های خود را همراه با سرویس‌های گوگل روانه‌ی بازار کنند.

یک راهکار دیگر که چندان مطلوب به حساب نمی‌آید، عرضه گوشی‌های دارای مجوز تحت عناوین جدید است. هواوی در این زمینه ید طولایی دارد و چندین گوشی خود را بار دیگر با نام‌های جدید عرضه کرده است. در هر صورت این گزینه بیشتر شبیه نقاشی مجدد یک خانه است تا نوسازی آن و فقط برای مدت محدودی می‌توان از این راهکار استفاده کرد.

چالش‌های فزاینده

با این حال، تحریم تولیدکنندگان گوشی‌های چینی ورای از دست دادن سرویس‌های گوگل خواهد بود. تشدید جنگ تجاری آمریکا و چین بسیاری از این شرکت‌ها را برای دسترسی به قطعات سخت‌افزاری حیاتی دچار مشکل می‌کند.

پیامدهای جنگ تجاری آمریکا و چین مثلا می‌تواند شرکت‌های مهمی مانند اوپو، وان‌پلاس و شیائومی را از لحاظ دسترسی به تراشه‌های موردنظر خود با مشکلات زیادی مواجه کند. هیچکدام از این برندها، برخلاف هواوی، تراشه‌های اختصاصی خود را تولید نمی‌کنند و به همین خاطر عمدتا از تراشه‌های کوالکام یا مدیاتک استفاده می‌کنند. اوپو مدتی قبل اعلام کرد که مشغول توسعه تراشه‌های اختصاصی است اما در این زمینه مطمئنا سال‌ها از دیگر رقبای خود عقب‌تر است.

بیایید فرض کنیم که با یک معجزه شرکت‌هایی مانند اوپو و شیائومی بتوانند یک تراشه‌های قدرتمند را طراحی و تولید کنند؛ اما این شرکت‌ها برای تولید چنین تراشه‌ای همچنان به یک شرکت ثالث نیاز دارند. در حقیقت هواوی در حال حاضر در چنین موقعیتی گرفتار شده است. شرکت تایوانی TSMC مهم‌ترین تولیدکننده تراشه در دنیا محسوب می‌شود و به دلیل تحریم‌های جدید آمریکا دیگر نمی‌تواند با هواوی همکاری داشته باشد. به همین خاطر گوشی‌های هواوی میت ۴۰ آخرین گوشی‌های دارای تراشه کایرین هستند.

اگر دولت آمریکا چنین اقدامات مشابهی را مقیاسی وسیع‌تر اجرا کند، بسیاری از تولیدکنندگان چینی مجبور می‌شوند از تراشه‌های ضعیف‌تر فاقد تکنولوژی آمریکایی استفاده کنند. آیا می‌توانید پرچم‌دار جدید وان‌پلاس را بدون داشتن جدیدترین تراشه اسنپ‌دراگون تصویر کنید؟ در حال حاضر چنین سناریویی کاملا امکان‌پذیر است.

بهترین راهکار کوتاه‌مدت برای مقابله با این شرایط این است که این شرکت‌ها هرچه زودتر حجم عظیمی از تراشه‌ها را انبار کنند که در بهترین حالت چنین کاری فقط یک راهکار موقتی محسوب می‌شود.

طبق گزارش‌های منتشر شده، در سه‌ماهه دوم ۲۰۲۰ که هواوی موفق شد از سامسونگ به‌عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده موبایل در جهان پیشی بگیرد، حدود ۷۰ درصد گوشی‌های هواوی در بازار چین به فروش رفته است. هواوی به لطف تسلط بر بازار چین، منابع گسترده و سرمایه‌گذاری مداوم در سرویس‌های نرم‌افزاری، از لحاظ دوام نسبت به تحریم‌های آمریکا در مقایسه با دیگر شرکت‌های چینی در بهترین موقعیت قرار دارد.

شرکت‌هایی مانند ریلمی و شیائومی به طور گسترده در هند سرمایه‌گذاری کرده‌اند و در این میان وان‌پلاس یکی از معدود شرکت‌های چینی است که گوشی‌های این شرکت در بازار آمریکا فروش قابل توجهی دارند. موقعیت این شرکت‌ها بدون دسترسی به بهترین تراشه‌ها و سرویس‌های گوگل در معرض خطر جدی قرار می‌گیرند.

اتحاد در برابر فشارهای آمریکا

یک راهکار می‌تواند این باشد که برندهای چینی در برابر اقدامات آمریکا متحد شوند. شاید همکاری شرکت‌های رقیب عجیب به نظر برسد اما قبلا نمونه‌هایی از این نوع همکاری را دیده‌ایم.

مدتی قبل خبری منتشر شد که طبق آن شیائومی، اوپو، ویوو و هواوی مشغول ایجاد یک پلتفرم برای مقابله با گوگل پلی استور هستند. چنین اقدامی به معنای یکپارچه شدن اپ استور تمام گوشی‌های این شرکت‌ها نیست اما قطعا اقدامی ارزشمند محسوب می‌شود. در هر صورت از آنجایی که شرکت‌های چینی همواره در خطر تحریم‌های آمریکا به سر می‌برند، با چنین اقداماتی می‌توانند در بازارهای جهانی نیاز خود را به سرویس‌های گوگل کاهش دهند.

در رابطه با همکاری شرکت‌های چینی می‌توان به نمونه‌های مختلفی اشاره کرد که نشان می‌دهند این شرکت‌های چینی برای حل مشکلات و چالش‌های مختلف می‌توانند با یکدیگر متحد شوند. تحریم گسترده تولیدکنندگان چینی این شرکت‌ها احتمالا باعث می‌شود این شرکت‌ها بیش از پیش به همکاری با یکدیگر روی بیاورند.

آیا برندهای چینی یک گام فراتر می‌روند و یک سیستم‌عامل جایگزین برای اندروید ایجاد می‌کنند یا به هواوی برای توسعه سیستم‌عامل هارمونی کمک می‌رسانند؟ سیستم‌عامل اختصاصی هواوی برای گوشی‌های هوشمند هنوز آماده نیست اما بدون شک هواوی امیدوار است که دیگر برندهای چینی به بهره‌گیری از آن روی بیاورند تا با این کار مشروعیت آن بیشتر شود و دسترسی به این سیستم‌عامل افزایش پیدا کند.

در رابطه با سیاست‌های دونالد ترامپ با قطعیت زیادی نمی‌توان صحبت کرد ولی با توجه به شواهد فعلی، هیچ نشانه‌ای از آرام شدن جنگ تجاری آمریکا و چین دیده نمی‌شود. به همین خاطر اگر تولیدکنندگان چینی می‌خواهند از طوفان پیش روی خود جان سالم به در ببرند، نباید هیچ گزینه‌ای را از روی میز بردارند.

