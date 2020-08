۵ ویژگی گلکسی نوت ۲۰ اولترا که دوست داریم در آیفون ۱۲ ببینیم

در مراسم آنپکد که در هفته‌ی پیش و به صورت آنلاین برگزار شد، سامسونگ از ارتش جدیدی از محصولات گلکسی خود رونمایی کرد. در این مراسم شاهد رونمایی از تلفن‌های همراه گلکسی نوت ۲۰، گلکسی نوت ۲۰ اولترا و گلکسی زد فولد ۲ بودیم. سامسونگ در گلکسی نوت ۲۰ اولترا از برخی بهبود‌ها و ویژگی‌ها استفاده کرده است که بدون شک اگر این ویژگی‌ها به نسل جدید آیفون یعنی آیفون ۱۲ بیایند طرفداران اپل بیشتر خوشحال خواهند شد.

با توجه به نزدیک بودن زمان رونمایی از آیفون‌های جدید، به طور حتم اپل از چندین ماه قبل در رابطه با طراحی و ویژگی‌های سخت افزاری این آیفون‌ها تصمیم‌گیری کرده است. البته این بدین معنا نیست که ما شاهد استفاده از ویژگی‌های گلکسی نوت ۲۰ اولترا در آیفون ۱۲ یا برادر کوچک‌ترش یعنی آیفون ۱۳ نباشیم.

تنها ۵ ویژگی پرچمدار جدید خانواده‌ی نوت سامسونگ است که اگر اپل همراه با استانداردهای خاص خودش از آنها در آیفون استفاده کند، بسیار خوب خواهد شد. نگاهی به گذشته‌ی هر دو شرکت نشان می‌دهد که سامسونگ در زمان معرفی از محصولات جدیدش، می‌خواهد تا جایی که امکان دارد از ویژگی‌هایی جدید در محصولاتش استفاده کند. بر خلاف این شرکت کره‌ای رقیب کوپرتینویی تنها زمانی از ویژگی‌های جدید در آیفون‌هایش استفاده می‌کند که بتواند با استفاده از ویژگی جدید مشکلی را حل کند یا تجربه‌ی کاری کاربرانش را بهبود دهد. با توجه به این اختلاف میان دو رقیب دیرینه، بعید به نظر می‌رسد که اپل قصد داشته باشد به این زود‌ی‌ها این قابلیت‌ها را بدون تغییر خاصی به آیفون‌هایش اضافه کند.

استفاده از دوربین تله‌فوتوی بهتر

قبل از رونمایی از گلکسی نوت ۲۰ اولترا، سامسونگ در زمان معرفی از پرچمدار کهکشانی دیگرش یعنی گلکسی S20 از قابلیت «بزرگ‌نمایی اپتیکال» (Optical zoom) 13 برابری و بزرگ‌نمایی دیجیتال ۱۰۰ برابری استفاده کرد. در گلکسی نوت ۲۰ اولترا هم شاهد استفاده از بزرگ‌نمایی اپتیکال ۵ برابری و بزرگ‌نمایی دیجیتال ۵۰ برابری بودیم. در مقایسه با گوشی‌های آیفون، آیفون ۱۱ پرو از بزرگ‌نمایی اپتیکال ۲ برابری برخوردار است. البته منظور ما استفاده از بزرگ‌نمایی‌هایی ۱۰۰ برابری در آیفون‌های جدید نیست بلکه استفاده از بزرگ‌نمایی اپتیکال ۴ یا ۵ برابری هم می‌تواند برای طرفداران این تلفن همراه خوشایند باشد.

در هر حال حاضر هم اپل از دوربین‌های بسیار خوبی برای ثبت عکس و فیلم برداری در آیفون‌های ۱۱ استفاده کرده است اما در زمینه‌ی بزرگ‌نمایی اپتیکال از رقبای اندرویدی خود عقب‌تر است.

البته هیچ چیز مشخص نیست شاید اپل هم مانند گوگل به جای استفاده از ساختار دوربین جدید برای رسیدن به بزرگ‌نمایی اپتیکال بیشتر، از بزرگ‌نمایی دیجیتالی همراه با استفاده از الگوریتم‌های «یادگیری ماشینی» (Machine learning) در دوربین‌هایش برای بالا بردن کیفیت تصویر در زمان استفاده از بزرگ‌نمایی دیجیتال استفاده کند.

استفاده از گوریلا گلس Victus برای مقامت بیشتر

همواره بعد از معرفی آیفون‌های جدید، آزمایش سقوط از ارتفاع بر روی این آیفون‌ها توسط افراد مختلف و نشریه‌های معتبر انجام می‌شود. آزمایش‌های انجام شده توسط نشریه‌ی CNET بر روی آیفون ۱۱ پرو نشان دادند که این آیفون جدید یکی از مقاوم‌ترین آیفون‌ها در این آزمایش است.

سامسونگ در نوت ۲۰ اولترا از گوریلا گلس Vitcus استفاده کرده است که در مقایسه با گوریلا گلس ۶ دو برابر مقاوت بیشتری در برابر خراشیدگی با اجسام تیز را دارد و همچنین قادر است که سقوط از ارتفاع ۲ متری، ۱.۶ متر در گوریلا گلس ۶، را هم تحمل کند.

بر روی کاغذ گلکسی نوت ۲۰ اولترا باید قادر باشد تا از آزمایش سقوط از ارتفاع زمانی که شما تلفن همراه را در کنار گوش خود نگه داشته‌اید، سربلند بیرون بیاید. سال‌هاست که اپل همکاری نزدیکی را با شرکت Coring، سازنده‌ی گوریلا گلس، دارد تا بتواند یک نسخه‌ی مخصوص از گوریلا گلس را برای آیفون‌هایش توسعه دهد. امیدواریم که اپل هم مانند پرچمدار جدید سامسونگ از نسخه‌ی جدید گوریلا گلس در آیفون ۱۲ استفاده کند.

قابلیت استفاده از Apple Pencil بر روی آیفون

یکی از ویژگی‌های خانواده‌ی نوت سامسونگ که همواره در مراسم‌های رونمایی تأکید بسیار زیادی بر روی آن شده است قلم همراه این تلفن همراه یعنی S Pen است. در نسل آخر گلکسی نوت حالا تأخیر این قلم به عدد ۹ میلی‌ثانیه رسیده است تا بتواند تجربه‌ی مشابهی از نوشتن بر روی کاغذ را در اختیار کاربران این تلفن همراه بگذارد. اپل هم مدت‌هاست که در ایپد‌های پرو خودش از قلم Apple Pencil استفاده می‌کند که میزان تأخیر آن در نمایش نوشته‌ها در نسل آخر این تبلت به همین مقدار رسیده است.

یکی از آرزو‌های ما اضافه شدن قابلیت استفاده از قلم Apple Pencil بر روی آیفون مخصوصا نسخه‌های دارای صفحه نمایشگر بزرگتر، است. همانگونه که در iOS 14 قابلیت نمایش فیلم به صورت تصویر در تصویر از آیپد به آیفون آمده است امیدواریم که شاهد اضافه شدن پشتیبانی از قلم ایپد در آیفون ۱۲ باشیم. البته شاید هم اپل ترجیح دهد که Apple Pencil کوچکتری را برای آیفون‌ها بسازد.

ناچ با طراحی جدید

بر خلاف اپل، سامسونگ در نمایشگر تلفن همراه گلکسی نوت ۲۰ اولترا تنها از یک سوراخ که محل قرار گیری دوربین جلویی موبایل است، استفاده کرده است که در مقایسه با اندازه‌ی ناچ استفاده شده در آیفون، علاوه بر کوچک‌تر بودن تجربه‌ی دلنشین‌تری از نگاه کردن به نمایشگر را به کاربر ارائه می‌دهد.

اپل در آیفون ۱۲ باید به دنبال راهی برای بهبود اندازه‌ی ناچ باشد زیرا با توجه به رقبای اندرویدی اندازه‌ی ناچ بسیار بزرگ به نظر می‌رسد. البته باید به این نکته هم توجه کرد که ناچ آیفون محل قرار گیری بسیاری از سنسور‌های لازم برای قابلیت Face ID و همچنین دوربین جلویی دستگاه است. با توجه به این موضوع، بعید است که در آیفون ۱۲ شاهد وجود تنها یک سوراخ در نمایشگر باشیم.

استفاده از نمایشگر با نرخ بروزرسانی بالاتر

نوت ۲۰ اولترا دارای نمایشگری با نرخ بروزرسانی ۱۲۰ هرتز است که می‌تواند در مقایسه با نمایشگرهای ۶۰ هرتزی، با دو برابر سرعت بیشتری محتوای موجود در صفحه را بروزرسانی کند تا محتوای نشان داده شده به کاربر روان‌تر به نظر برسد. در اکوسیستم اپل، ایپد پرو هم با استفاده نمایشگری با قابلیت Pro Motion از نرخ بروزرسانی ۱۲۰ هرتز برخوردار است.

امیدواریم که اپل در نمایشگر آیفون‌های جدیدش از نمایشگری با نرخ بروزرسانی بالاتری، حتی ۹۰ هرتز، استفاده کند. استفاده از نمایشگر با نرخ بروزرسانی بالاتر باعث می‌شود که بازی‌های Apple Arcade و انیمشین‌های iOS بسیار روان‌تر و دلنشین‌تر نمایش داده شوند. اگر اپل قصد داشته باشد تا پشتیبانی از قلم را به آیفون‌های خود اضافه کند باید شاهد استفاده از نمایشگر‌هایی با نرخ بروزرسانی بالا در آیفون‌های جدید باشیم.

