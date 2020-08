به زودی گوشی‌های آیفون ۱۲ رسما معرفی می‌شوند که بهره‌گیری از تراشه A14 Bionic از مهم‌ترین ویژگی‌های این پرچم‌داران اپل به حساب می‌آید. شرکت تایوانی TSMC با بهره‌گیری از فناوری ساخت ۵ نانومتری مشغول تولید انبوه این تراشه است و حالا طبق یک گزارش جدید، سرعت این تراشه بسیار بیشتر از حد انتظار خواهد بود.

افشاگری با نام کاربری komiya_kj در توییتر مدعی شده که پردازنده A14 نسبت به A13 که در خانواده آیفون ۱۱ و نسل جدید آیفون SE قرار گرفته، حدود ۴۰ درصد سریع‌تر خواهد بود. باید خاطرنشان کنیم زمان معرفی آیفون ۱۱، اپل اعلام کرد که پردازنده A13 سریع‌ترین نمونه موجود محسوب می‌شود. این یعنی تراشه A14 قرار است توان پردازشی بسیار بهتری را برای کاربران آیفون ۱۲ به ارمغان بیاورد و در همین زمینه می‌توانیم به شایعاتی اشاره کنیم که اولین تراشه‌های اختصاصی مربوط به لپ‌تاپ‌های مک‌بوک مبتنی بر تراشه A14 هستند.

این افشاگر در مورد پردازنده گرافیکی A14 هم اعلام کرده که می‌توانیم انتظار ۵۰ درصد عملکرد بهتر نسبت به پردازنده گرافیکی A13 را داشته باشیم. پردازنده گرافیکی به‌خصوص برای افرادی که بازی‌های سنگین را در گوشی خود اجرا می‌کنند، مشخصه بسیار مهمی محسوب می‌شود و اگر این خبر صحت داشته باشد، تجربه کاربری گیمرها جذاب‌تر از گذشته خواهد بود.

اگرچه این افشاگر به بحث مصرف انرژی این تراشه اشاره‌ای نکرده ولی با توجه به اینکه گفته می‌شود مدل‌های آیفون ۱۲ نسبت به نسل قبلی از باتری‌های کوچک‌تری بهره می‌برند، پس بدون شک اپل از مصرف پایین انرژی این تراشه اطمینان حاصل کرده است.

روی هم رفته فناوری ۵ نانومتری TSMC نسبت به فناوری ساخت ۷ نانومتری منجر به افزایش ۱۵ درصدی سرعت و کاهش ۳۰ درصدی مصرف انرژی می‌شود. در این میان، همواره بین تراشه‌های اپل و کوالکام فاصله‌ای وجود دارد و اگر این ویژگی‌های تراشه A14 صحت داشته باشند، پس قرار است شاهد افزایش این شکاف باشیم.

در نهایت طبق گفته‌های این افشاگر، اپل برای نسل جدید آیپد پرو از تراشه A14X استفاده می‌کند که نسبت به مدل استاندارد A14 حرف بیشتری برای گفتن دارد.

آیا خریداران آیفون ۱۲ با حذف شارژر از جعبه کنار می‌آیند؟

منبع: Phone Arena

The post سرعت تراشه A14 اپل بسیار بیشتر از A13 و دیگر رقبا خواهد بود appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala