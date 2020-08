یک کاربر توانسته حسگر اثر انگشت شیائومی Mi 9T را به دوربین تبدیل کند

آیا تا به حال به این فکر کرده‌اید که سنسور اثر انگشت زیر نمایشگر گوشی شما چه چیزی را می‌تواند ببیند؟ حالا یک کاربر موفق شده به بخش تصویربرداری حسگر اثر انگشت شیائومی Mi 9T دسترسی پیدا کند. او با نصب اپلیکیشن Activity Launcher توانسته چنین کاری را انجام دهد. این اپلیکیشن به کاربران اجازه می‌دهد که به بخش‌های مخفی گوشی خود دسترسی پیدا کنند.

همانطور که انتظار می‌رود، کیفیت تصویر حسگر اثر انگشت شیائومی Mi 9T بسیار بد است. در هر صورت سنسورهای اپتیکال اثر انگشت مشخصا برای فوکوس بر روی نمایشگر طراحی شده‌اند و این یعنی با سوء استفاده از چنین امکانی نمی‌توان از فعالیت‌های کاربران جاسوسی کرد. در ادامه می‌توانید ویدیو مربوط به این موضوع را تماشا کنید.

آنچه نگران‌کننده محسوب می‌شود این است که کاربران معمولی به راحتی می‌توانند به این مشخصه دسترسی پیدا کنند که به طور بالقوه این موضوع می‌تواند مورد سوء استفاده قرار بگیرد.

بعد از اینکه کاربر موردنظر در سایت ردیت ویدیو مربوط به این موضوع را منتشر کرده، تعدادی از دیگر کاربران هم تلاش کرده‌اند چنین کاری را انجام دهند که ظاهرا برخی کاربران بی‌تجربه با مشکلاتی مواجه شده‌اند. به‌عنوان مثال یک کاربر پوکو F2 پرو اعلام کرده که بعد از دسترسی به منوهای مربوط به این مشخصه، حسگر اثر انگشت زیر نمایشگر این گوشی از کار افتاده است.

هکرها با استفاده از اثر انگشت روی لیوان می‌توانند گوشی‌ها را آنلاک کنند

منبع: Android Authority

