در زمان معرفی از دوربین بدون آینه نیکون Z5، شرکت نیکون اعلام کرد که قصد دارد با منتشر کردن بروزرسانی برای نرم‌افزار دسکتاپ خود، قابلیت استفاده از دوربین به عنوان وب‌کم را به دوربین‌های خود بیاورد. پیش از نیکون، شرکت‌های کانن، فوجی‌فیلم و گوپرو هم با ارائه‌ی نسخه‌ی جدید از نرم افزار‌های دسکتاپ خود این قابلیت را به دوربین‌هایشان اضافه کرده بودند.

با توجه به گسترش بیماری کووید ۱۹ در سراسر دنیا، استفاده از وب‌کم‌ها جهت انجام تماس‌های تصویری با دوستان یا انجام برخی امور مانند تدریس آنلاین گسترش یافت. تا قبل از ارائه این بروزرسانی‌های نرم افزاری، مردم عادی از دوربین‌های موجود در تلفن‌های همراه یا لپ‌تاپ‌هایشان برای انجام این امور استفاده می‌کردند. با توجه به استفاده روز افزون از وب‌کم‌ها، برخی شرکت‌ها مانند اپل از وب‌کم‌های بهتری در محصولات جدیدشان استفاده کردند.

اگر شما دور کار هستید و نیاز به استفاده از دوربین بهتری برای انجام امور کاری خود دارید، حالا می‌توانید از دوربین بدون آینه یا DSLR خود که ممکن است استفاده چندانی هم از آن نکنید به عنوان وب‌کم استفاده کنید.

جعبه‌گشایی و بررسی دوربین چاپ سریع فوجی‌فیلم Instax wide 300

برای استفاده از حالت وب‌کم در دوربین‌های نیکون، باید در ابتدا نرم افزار رایگان The Webcam Utility Beta را دانلود کنید و بر روی کامپیوتر خود نصب کنید. در حال حاضر نیکون این قابلیت را بر روی دوربین‌های DSLR خود شامل مدل‌های D850، D780، D500، D7500 و D5600 و دوربین‌های بدون آینه خود شامل مدل‌های Z5، Z6، Z7 و Z50 ارائه داده است.

برای استفاده از این حالت جدید، بعد از نصب نرم‌ افزار مخصوص، دوربین خود را با استفاده از کابل USB به کامپیوتر متصل کنید و بعد از انجام تنظیمات می‌توانید دوربین خود را تبدیل به وب‌کم کنید. به جای استفاده از کابل USB، می‌توان از کابل HDMI هم جهت اتصال دوربین استفاده کرد ولی در این حالت نیاز به استفاده از وسایل جانبی مانند «کارت کپچر» (Capture card) دارید.

جعبه‌گشایی و بررسی دوربین ورزشی گوپرو Hero 8 Black

منبع: Newatlas

The post حالا می‌توانید از دوربین نیکون خود به عنوان وب‌کم استفاده کنید appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala