گوشی شیائومی می ۱۰ اولترا با شارژر ۱۲۰ واتی معرفی شد

شیائومی بالاخره بعد از مدت‌ها انتظار، در دهمین سالگرد خود، از گوشی پرچم‌دار می ۱۰ اولترا رونمایی کرد. محصولی که از شارژر ۱۲۰ واتی بهره برده و به ادعای شرکت، به بهترین مجموعه دوربین در بین کل گوشی‌های هوشمند کنونی مجهز شده است.

ده سال پیش در چنین روزی، شیائومی از اولین گوشی خود با نام می ۱ رونمایی کرد. البته که شیائومی رسیدن به چنین جایگاهی را در سر داشته اما شاید خوشبین‌ترین کاربر هم فکرش را نمی‌کرد این شرکت روزی به چنین شهرت و محبوبیت بالایی دست پیدا کند. با این حال این اتفاق افتاد و اکنون شیائومی می ۱۰ اولترا را شاهد هستیم؛ قدرتمندترین پرچم‌دار حال حاضر این شرکت که از قابلیت‌های بسیار زیادی برخوردار است.

شیائومی می ۱۰ اولترا به نسبت می ۱۰ پرو، پیشرفت‌های قابل توجهی داشته که از جمله مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به نمایشگر ۱۲۰ هرتزی، شارژر بی‌سیم ۵۰ واتی و شارژر سیمی ۱۲۰ واتی اشاره کرد.

مشخصات دوربین گوشی شیائومی می ۱۰ اولترا

روی پنل پشتی این محصول، شاهد حضور یک لنز پریسکوپی ۴۸ مگاپیکسلی با قابلیت بزرگ‌نمایی شگفت‌انگیز ۱۲۰ برابری به صورت دیجیتال و ۵ برابری اپتیکال هستیم که در کنار دوربین اصلی ۴۸ مگاپیکسلی، دوربین تله‌فوتو ۱۲ مگاپیکسلی با قابلیت بزرگ‌نمایی اپتیکال ۲ برابری و فوق عریض ۲۰ مگاپیکسلی قرار می‌گیرد. همچنین هم دوربین تله‌فوتو و هم دوربین اصلی این محصول می‌توانند با سرعت ۲۴ فریم بر ثانیه، ویدئو‌هایی با کیفیت ۸K ضبط کنند.

نکته جالب در رابطه با دوربین فوق عریض این محصول، پوشش ۱۲۸ درجه‌ای آن است که در حال حاضر هیچ گوشی هوشمندی نتوانسته دوربینی با چنین قابلیت روی گوشی خود تعبیه کند. معمولا این سامسونگ بود که همیشه در این بخش از دیگر شرکت‌ها بهتر عمل می‌کرد اما ظاهرا اینبار شیائومی است که در صدر قرار می‌گیرد. همچنین دوربین سلفی این گوشی نیز در قسمت چپ-بالای نمایشگر تعبیه شده و سنسوری به بزرگی ۲۰ مگاپیکسل دارد.

مشخصات نمایشگر گوشی شیائومی می ۱۰ اولترا

نمایشگر می ۱۰ اولترا ۶.۶۷ اینچی از جنس سوپر امولد بوده که از وضوح تصویر +FHD (یا به عبارتی ۲۳۴۰ × ۱۰۸۰) با قابلیت پشتیبانی از فضای رنگی ۱۰ بیتی و +HDR10 بهره می‌برد. چگالی تصویر در این نمایشگر به ۳۸۶ پیکسل بر هر اینچ می‌رسد که برای نمایشگری به این بزرگی کافی است. به لطف حذف حواشی، تقریبا ۹۰ درصد پنل جلویی را نمایشگر تشکیل می‌دهد و این بسیار عالی است. علاوه‌بر این، شیائومی یک محافظ صفحه گوریلا‌گلس ۵ را نیز برای محافظت این نمایشگر در نظر گرفته که خیال کاربران را از خط و خش و آسیب‌دیدگی‌های احتمالی آسوده می‌کند.

اگرچه وضوح تصویر نمایشگر این محصول به اندازه گوشی‌های قدرتمند و شناخته شده بازار نظیر گلکسی نوت ۲۰ اولترا نیست اما نباید این نکته را هم فراموش کنیم که بسیاری از شرکت‌ها با انتخاب وضوح و رفرش ریت بالاتر، در واقع باعث تخلیه سریع‌تر شارژ باتری می‌شوند. در این بین شرکت‌هایی نظیر سامسونگ برای حل این مشکل، تنظیماتی را در نظر گرفتند که در صورت قرارگیری رفرش ریت روی عدد ۱۲۰ هرتز، وضوح نمایشگر به صورت خودکار به +FHD پلاس کاهش پیدا کند تا بدین ترتیب در مصرف انرژی صرفه‌جویی شود. شیائومی اما ساده‌ترین راه ممکن را انتخاب کرد و با کاهش وضوح تصویر، ترجیح داد تجربه لذت‌بخش‌تری را برای کاربران به ارمغان بیاورد.

شیائومی می ۱۰ اولترا یک روز قبل از معرفی در گیک‌بنچ دیده شد

سخت‌افزار

در بخش سخت‌افزار، می ۱۰ اولترا با قدرتمندترین گزینه‌های موجود راهی بازار شده. قلب تپنده آن را پردازنده اسنپدراگون ۸۶۵ تشکیل می‌دهد که در کنار آن، ۸/۱۲/۱۶ گیگابایت حافظه رم از نوع LPDDR5 و ۱۲۸/۲۵۶/۵۱۲ گیگابایت حافظه داخلی از نوع UFS 3.1 حضور دارند و این یعنی بیشترین سرعت ممکن در انجام امور پردازشی، گرافیکی و مولتی‌تسکینگ.

شیائومی برای خنک‌ کردن این گوشی از فناوری LiquidCool 2.0 استفاده کرده که از محفظه بخار در کنار ۶ لایه گرافیتی برای خارج کردن گرمای تولید شده بهره می‌برد. البته این خنک کننده قدرتمند تنها برای قدرت سخت‌افزاری این گوشی در نظر گرفته نشده چرا که شارژر بسیار سریع آن هم ظاهرا گرمای زیادی تولید خواهد کرد.

شارژر ۱۲۰ واتی Mi Turbo Charge

همانطور که انتظار داشتیم، شیائومی برای این محصول از شارژر ۱۲۰ واتی Mi Turbo Charge استفاده کرده که در حال حاضر، حداقل روی کاغذ، سریع‌ترین شارژر موجود در بین تمام شارژر‌های کنونی است. طبق ادعای شیائومی، این شارژر می‌تواند باتری ۴۵۰۰ میلی‌آمپر ساعتی این محصول را تنها در مدت ۲۰ دقیقه به صورت کامل شارژ کند و این رکورد بسیار خوبی است.

اما این شارژر فوق سریع نگرانی‌هایی را برای کاربران بوجود آورده مبنی براینکه ممکن است طول عمر باتری را کاهش دهد اما شیائومی با اطمینان کامل این قول را داده که بعد از ۸۰۰ چرخه شارژ، همچنان ۹۰ درصد از سلامت باتری باقی خواهد ماند!

شیائومی حتی شارژر بی‌سیم این محصول را هم با بالاترین سرعت ممکن یعنی ۵۰ وات عرضه کرده که می‌تواند باتری گوشی را در مدت زمان تنها ۴۰ دقیقه از ۰ به ۱۰۰ درصد برساند. البته کاربران باید این شارژر بی‌سیم را به صورت مجزا از بیرون خریداری کنند. افزون بر این، سرعت شارژ معکوس می ۱۰ اولترا نیز به ۱۰ وات می‌رسد که اگرچه به اندازه دو مقدار بالا چشمگیر نیست اما فراتر از نیاز کاربران خواهد بود.

شیائومی به زودی از جذاب‌ترین قابلیت رابط کاربری MIUI 12 رونمایی می‌کند

شیائومی این گوشی را با اندروید ۱۰ سوار بر رابط کاربری MIUI 12، جدیدترین رابط کاربری این شرکت راهی بازار خواهد کرد و انتظار می‌رود تمام قابلیت‌های این رابط کاربری نیز در می ۱۰ اولترا در دسترس کاربران قرار داشته باشد. این گوشی در رنگ‌های مشکی و نقره‌ای با جنس بدنه سرامیکی عرضه می‌شوند. همچنین یک نسخه شفاف آن هم تولید خواهد شد که البته تعداد آن محدود است.

سیاست عرضه پرچم‌داران ارزان‌قیمت با مشخصات سخت‌افزاری بالا، با سری می ۱۰ کم‌رنگ شد اما می ۱۰ اولترا علی‌رغم بهره‌مندی از قابلیت‌های فراوان، جذاب و دوست داشتنی، با قیمت پایه تنها ۵.۲۹۹ یوآن (۷۶۰ دلار) راهی بازار می‌شود. این قیمت برای نسخه ۸/۱۲۸ آن در نظر گرفته شده و کاربران باید برای مدل ۸/۲۵۶، ۱۲/۲۵۶ و ۱۶/۵۱۲ آن به ترتیب ۵.۵۹۹ یوآن (۸۰۵ دلار)، ۵.۹۹۹ یوان (۸۶۵ دلار) و ۶.۹۹۹ یوآن (۱۰۰۰ دلار) پرداخت کنند.

هنوز صحبتی در رابطه با عرضه شیائومی می ۱۰ اولترا به بازارهای جهانی صورت نگرفته اما انتظار می‌رود غول چینی برای این منظور، رویداد مجزایی را در نظر داشته باشد.

یک کاربر توانسته حسگر اثر انگشت شیائومی Mi 9T را به دوربین تبدیل کند

