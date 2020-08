ردمی K30 اولترا با نمایشگر ۱۲۰ هرتز و قیمت ۲۸۷ دلار معرفی شد

شیائومی در کنار گوشی می ۱۰ اولترا از ردمی K30 اولترا هم رونمایی کرده است. قلب تپنده این گوشی تراشه مدیاتک Dimensity 1000 plus است و در کنار آن باید به نمایشگر ۱۲۰ هرتز و شارژ سریع ۳۳ وات اشاره کنیم که تمام این ویژگی‌ها در یک گوشی با قیمت مناسب در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند.

باقی مشخصات این گوشی دقیقا مشابه ردمی K30 پرو است و این یعنی با نمایشگر ۶.۶۷ اینچی امولد به همراه دوربین سلفی پاپ‌آپ ۲۰ مگاپیکسلی مواجه هستیم. در پنل پشتی هم دوربین چهارگانه توجه را جلب می‌کند که از دوربین اصلی ۶۴ مگاپیکسلی، اولترا واید ۱۳ مگاپیکسلی، ماکرو ۵ مگاپیکسلی و سنسور تشخیص عمق ۲ مگاپیکسلی تشکیل شده است.

یکی از مهم‌ترین تفاوت‌های بین ردمی K30 اولترا و K30 پرو مربوط به تراشه آن‌ها است که حالا با تراشه مدیاتک Dimensity 1000 plus سروکار داریم. کاربران برای خرید این گوشی از بین ۶ یا ۸ گیگابایت حافظه رم و ۱۲۸، ۲۵۶ و ۵۱۲ گیگابایت حافظه داخلی حق انتخاب دارند.

انرژی آن از طریق باتری ۴۵۰۰ میلی‌آمپر ساعتی تامین می‌شود و سرعت شارژ آن هم به ۳۳ وات می‌رسد. این گوشی از رابط کاربری MIUI 12 مبتنی بر اندروید ۱۰ بهره می‌برد و در این میان نباید وجود اسپیکر استریو را از قلم بیندازیم.

مدل پایه این گوشی که از ۶ گیگابایت حافظه رم و ۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی بهره می‌برد با قیمت ۲۸۷ دلار روانه‌ی بازار چین می‌شود. همچنین مدل‌های ۸/۱۲۸ و ۸/۲۵۶ هم به ترتیب ۳۱۶ و ۳۶۰ دلار قیمت دارند. کاربرانی که خواستار خرید گران‌ترین مدل هستند، می‌توانند ۳۸۸ دلار برای مدل ۸/۵۱۲ گیگابایتی هزینه کنند. فروش این گوشی از تاریخ ۱۴ آگوست (۲۵ مرداد) در چین آغاز می‌شود و در مورد عرضه آن در بازارهای جهانی هنوز اطلاعاتی منتشر نشده است.

