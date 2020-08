گوگل پیکسل ۴a چه معنایی برای پیکسل ۵ دارد؟

با عرضه گوگل پیکسل ۴a حالا نوبت گمانه‌زنی درباره‌ی جدیدترین پرچم‌دار این شرکت یعنی پیکسل ۵ است. اگرچه طرفداران گوشی‌های گوگل انتظارات زیادی برای گوشی موردنظر دارند، ولی طبق گزارش‌ها به نظر می‌رسد این گوشی عمدتا یک ارتقای معمولی نسبت به نسل قبلی خواهد بود. پیکسل ۴a به لطف قیمت مناسب و ویژگی‌هایی که دارد، انتظارات از پیکسل ۵ را افزایش داده است. به همین خاطر جدیدترین گوشی پرچم‌دار گوگل باید یک محصول خاص باشد که البته چنین چیزی بعید به نظر می‌رسد.

بخش بزرگی از مساله این است که گوگل پرچم‌داران تمام‌عیار تولید نمی‌کند. سال گذشته پیکسل ۴ به اندازه دیگر پرچم‌داران سریع نبود که احتمالا این کار برای افزایش عمر باتری آن صورت گرفته است. حالا گفته می‌شود پیکسل ۵ به جای تراشه پرچم‌دار همراه با تراشه میان‌رده اسنپ‌دراگون ۷۶۵G عرضه می‌شود که به تازگی وان‌پلاس Nord با همین تراشه معرفی شده است.

تراشه اسنپ‌دراگون ۷۶۵G عملکرد مناسب برای بیشتر کاربران ارائه می‌دهد و از جمله مزیت‌های آن هم می‌توان به افزایش عمر باتری و پشتیبانی از فناوری ۵G اشاره کرد. با این حال تراشه اسنپ‌دراگون ۷۳۰G موجود در پیکسل ۴a هم تفاوت زیادی با آن ندارد و در کل از لحاظ عملکردی اختلاف زیادی بین آن‌ها دیده نمی‌شود.

همچنین قرار است در فصل پاییز کنار پیکسل ۵ از مدل ۵G پیکسل ۴a با قیمت ۴۹۹ دلار رونمایی شود که ظاهرا از تراشه اسنپدراگون ۷۶۵G بهره می‌برد؛ اگر این موضوع صحت داشته باشد، علنا پیکسل ۵ مزیت خاصی نسبت به این گوشی نخواهد داشت.

با توجه به اینکه پیکسل ۵ از لحاظ عملکردی قرار نیست جذابیت زیادی داشته باشد و بدون شک با قیمت نسبتا بالایی روانه‌ی بازار می‌شود، پس گوگل باید بیشتر از گذشته بر مهم‌ترین نقطه قوت خود یعنی عکاسی متمرکز شود. کیفیت دوربین همچنان اهمیت زیادی برای کاربران دارد و دوربین پیکسل ۵ باید بتواند رقبا را پشت سر بگذارد.

به غیر از نگه داشتن دوربین تله‌فوتو خانواده پیکسل ۴، در این میان تعبیه دوربین اولترا واید هم انعطاف‌پذیری این گوشی در زمینه‌ی عکاسی را افزایش می‌دهد. اما در هر صورت دوربین اولترا واید به یک ویژگی استاندارد در بسیاری از گوشی‌ها بدل شده و مشخصه شگفت‌انگیزی محسوب نمی‌شود.

همچنین بعد از مدت‌ها انتظار گوگل باید سنسور دوربین اصلی را تغییر دهد. سنسور ۱۲ مگاپیکسلی به اندازه کافی خوب است ولی بدون شک گوگل می‌تواند از مگاپیکسل‌های بیشتر برای بهبود کیفیت عکس‌ها بهره ببرد. اما در نهایت، دوربین این گوشی باید یک ویژگی شاخص مانند عکاسی از آسمان شب ارائه کند تا مورد توجه گسترده قرار بگیرد. البته چنین مشخصه‌هایی در نهایت روانه‌ی دیگر گوشی‌های گوگل می‌شوند و به‌تنهایی برگ برنده پیکسل ۵ نخواهند بود.

فناوری ۵G به تنهایی کافی نیست

البته بدون شک پیکسل ۵ به‌عنوان یک پرچم‌دار از ویژگی‌هایی بهره خواهد برد تا بتواند در برابر یک گوشی میان‌رده به چشم بیاید. گوگل پشتیبانی این گوشی از فناوری ۵G را تایید کرده و مانند نسل قبلی می‌توانیم انتظار بهره‌گیری از گواهی IP68 و پشتیبانی از شارژ بی‌سیم را داشته باشیم. با این وجود، حتی در آمریکا هم شبکه‌های ۵G به طور گسترده ارائه نشده‌اند و این مشخصه مزیت چندان مهمی محسوب نمی‌شود. علاوه بر این مدل ۵G پیکسل ۴a قرار است همین مشخصه را با قیمت پایین‌تر به ارمغان بیاورد.

معلوم نیست گوگل با توجه به رویکرد محافظه‌کارانه خود در زمینه‌ی طراحی محصول چگونه می‌تواند پیکسل ۵ را به صورت یک گوشی جذاب روانه‌ی بازار کند. پیکسل ۴a با ارائه‌ی مقدار مناسب رم، حافظه داخلی بالا و ظرفیت باتری کافی موفق شد مهم‌ترین مشکلات گوشی‌های پیکسل را برطرف کند. در هر صورت گوگل اگر پیکسل ۴a را مبنای کار خود قرار دهد، برای پیکسل ۵ حداقل می‌تواند از نظر سخت‌افزاری کاربران را راضی نگه دارد.

البته گوگل هیچوقت یک پرچم‌دار تمام‌عیار با بهترین سخت‌افزارها را عرضه نخواهد کرد زیرا رویکرد گوگل این‌گونه نیست. در عوض پیکسل ۵ بار دیگر بر روی نرم‌افزار تمرکز می‌کند و امیدواریم به غیر از آن ویژگی شاخص دیگری هم ارائه کند. در این میان باید خاطرنشان کنیم داشتن تراشه‌های مختص امنیت و پردازش الگوریتم‌های هوش مصنوعی اگرچه مفید هستند، اما ویژگی‌های هیجان‌انگیزی محسوب نمی‌شوند.

درباره گوشی گوگل پیکسل ۵ چه می‌دانیم؟

سیستم راداری پیکسل ۴ موسوم به Motion Sense با وجود اینکه منحصر به فرد است، اما انرژی زیادی را مصرف می‌کند و چندان هم کاربردی نیست. هنوز معلوم نیست پیکسل ۵ این مشخصه را حفظ می‌کند یا نه ولی با توجه به اینکه پیکسل ۵ قرار نیست در هند عرضه شود، احتمالا بار دیگر شاهد این سیستم راداری خواهیم بود.

همچنین گوگل می‌تواند بخشی از سرویس‌های نرم‌افزاری خود را برای مدت مشخصی به طور رایگان در اختیار خریداران پیکسل ۵ قرار دهد. اشتراک ۱۲ تا ۲۴ ماهه سرویس‌هایی مانند Google One، YouTube Premium و Stadia Pro می‌تواند جذابیت این گوشی را برای خریدن افزایش دهند. با این حال با توجه به اینکه گوشی‌های پیکسل دیگر نمی‌توانند از حافظه نامحدود گوگل فوتوز برای ذخیره‌سازی عکس‌های مبتنی بر کیفیت اصلی استفاده کنند، پس ارائه‌ی اشتراک رایگان این سرویس‌ها از جانب این شرکت بعید به نظر می‌رسد.

مهم‌ترین سوال بی‌پاسخ این است که آیا خریداران تمایل دارند که مابه‌التفاوت ۳۰۰ دلاری یا حتی بیشتر نسبت به پیکسل ۴a را برای این ویژگی‌ها پرداخت کنند؟ در رابطه با سخت‌افزار هم که نباید انتظار زیادی داشته باشیم. به همین خاطر پیکسل ۵ عمدتا از نظر نرم‌افزاری و ارزش اکوسیستم خود شاید بتواند نظر کاربران را جلب کند.

چالش مهم گوگل برای پیکسل ۵



۲۰۲۰ سالی است که در آن ارزش دریافتی در ازای پول پرداخت شده در نهایت بر زرق و برق غالب می‌شود. گوشی‌های بسیار گران‌قیمتی مانند گلکسی اس ۲۰ اولترا نسبت به دیگر گوشی‌های ارزان‌تر فروش خوبی ندارند. در ضمن باید به جذابیت گوشی‌هایی مانند نسل جدید آیفون SE و وان پلاس Nord اشاره کنیم. پیکسل ۴a حتی پس از ماه‌ها تاخیر، در زمان مناسبی معرفی شده است. با این حال همین ارزش پیشنهادی، و وعده عرضه مدل ۵G پیکسل ۴a، منجر به تضعیف پیکسل ۵ می‌شود.

البته گوگل پیکسل ۵ بالاخره جدیدترین نوآوری‌های گوگل را ارائه می‌دهد و همین موضوع برای بخشی از کاربران جذابیت زیادی دارد. اما بدون سخت‌افزارهای بسیار جذاب یا نرم‌افزار فوق‌العاده، توجیه قیمت بالای پیکسل ۵ کار بسیار سختی خواهد بود.

آیا تمام گوشی‌های گوگل در سال ۲۰۲۰ با شکست مواجه می‌شوند؟

منبع: Android Authority

The post گوگل پیکسل ۴a چه معنایی برای پیکسل ۵ دارد؟ appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala