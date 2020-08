آمریکا و چین در حال حاضر روابط تجاری ایدئالی ندارند ولی با نگاه به بازار موبایل آمریکا متوجه این موضوع نخواهید شد. شرکت Canalys به تازگی گزارشی منتشر کرده که در آن آمده حدود ۷۰ درصد از گوشی های عرضه شده در بازار آمریکا طی سه‌ماهه دوم ۲۰۲۰ از چین آمده‌اند که نسبت به سه‌ماهه قبلی شاهد افزایش ۱۰ درصدی این آمار هستیم.

در این میان گوشی های اپل با افزایش عرضه ۱۰ درصدی نسبت به سال گذشته موفق شده‌اند حضور خود را در بازار آمریکا بیشتر کنند. با این حال تعدادی از برندهای دیگر هم عملکرد خوبی داشته‌اند. موتورولا (که همان لنوو محسوب می‌شود) با رشد ۸ درصدی در فصل بهار مواجه شده و همچنین برندهای سازنده گوشی‌های بسیار ارزان‌قیمت مانند Unimax و Wiko طی این مدت در بازار آمریکا عملکرد خوبی داشته‌اند.

در این میان باید بگوییم که بحران کرونا در این تغییر نقش مهمی داشته است. با توجه به اینکه تعداد زیادی در آمریکا شغل خود را در پی این بحران از دست داده‌اند، به ناچار باید از بین گوشی‌های ارزان‌قیمت دست به خرید بزنند. به‌عنوان مثال گوشی ۳۹۹ دلاری آیفون SE در این مدت توجهات زیادی را جلب کرده است. میانگین قیمت گوشی‌های فروخته شده در آمریکا به ۵۰۳ دلار رسیده که این یعنی شاهد کاهش ۱۰ درصدی نسبت به سال گذشته هستیم.

آمار فروش گوشی‌های سامسونگ که در خارج از چین تولید می‌شوند تقریبا ثابت مانده که این موضوع تا حد زیادی به افزایش فروش گوشی‌هایی مانند گلکسی A10e و گلکسی A20 برمی‌گردد که موفق شده‌اند کاهش فروش پرچم‌دارانی مانند خانواده اس ۲۰ را جبران کنند. فروش گوشی‌های ال‌جی هم نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۱۹ درصد پایین آمده است. در این میان باید به شرکت چینی TCL هم اشاره کنیم که علی‌رغم معرفی سری ۱۰ فروش گوشی‌های این شرکت ۴۳ درصد افت کرده است.

البته این وضعیت در هر لحظه می‌تواند کاملا متحول شود. شرکت Canalys اشاره کرده که تنش‌های فزاینده بین آمریکا و چین شرکت‌های تولیدکننده گوشی‌های هوشمند را در حالت عدم قطعیت دائمی قرار داده است. حتی اگر بحران کرونا به پایان برسد، تا زمانی که جو سیاسی بین آمریکا و چین آرام نگیرد، این شرکت‌ها نمی‌توانند نفس راحتی بکشند.

