در حال حاضر چندین شرکت مشغول توسعه فناوری دوربین زیر نمایشگر هستند. گفته می‌شود در سال ۲۰۲۱ چندین گوشی مبتنی بر این تکنولوژی روانه‌ی بازار خواهند شد. حالا در این میان، ZTE اعلام کرده که به زودی اولین گوشی مجهز به دوربین زیر نمایشگر را روانه‌ی بازار می‌کند. طبق شواهد موجود، گوشی ZTE Axon 20 5G اولین گوشی مجهز به این قابلیت خواهد بود.

رییس بخش موبایل ZTE در شبکه اجتماعی Weibo اعلام کرده که این شرکت به زودی یک گوشی مجهز به قابلیت دوربین زیر نمایشگر را به دست کاربران می‌رساند. البته این مقام ارشد به نام گوشی یا تاریخ معرفی آن اشاره‌ای نکرده است. با این حال طبق ادعای یکی از افشاگران مشهور چینی، گوشی ZTE Axon 20 5G از این قابلیت بهره می‌برد.

این افشاگر در همین زمینه یک تصویر از مجوز صادر شده از طرف کمیسیون مقررات رادیویی چین (SRRC) منتشر کرده که در آن شماره مدل ZTE A2021 ثبت شده که بنابراین می‌توانیم انتظار معرفی گوشی جدید متعلق به سری Axon را داشته باشیم. باید خاطرنشان کنیم گوشی ZTE Axon 10 Pro 5G که مدتی قبل معرفی شد از شماره مدل A2020 بهره می‌برد. در هر صورت در حال حاضر اطلاعاتی در مورد ویژگی‌های Axon 20 منتشر نشده است.

در مورد خود دوربین‌ زیر نمایشگر هم احتمالا ZTE از تکنولوژی شرکت چینی Visionox استفاده خواهد کرد. این شرکت ماه گذشته اعلام کرد که تولید انبوه پنل‌های مختص این فناوری را آغاز کرده و در آینده نزدیک گوشی‌های مجهز به آن به دست کاربران می‌رسند.

از نسل اول دوربین‌های زیر نمایشگر نباید انتظار زیادی داشته باشیم

