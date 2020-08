شیائومی روز گذشته از جدیدترین پرچم‌دار خود با نام می ۱۰ اولترا رونمایی کرد که با قابلیت‌های منحصر بفرد زیادی از جمله شارژر ۱۲۰ واتی و دوربین قدرتمند با قابلیت بزرگ‌نمایی ۱۲۰ برابری راهی بازار شد. اما حالا که کمتر از ۲۴ ساعت از رونمایی آن می‌گذرد، وب‌سایت DxOMark اعلام کرد دوربین شیائومی می ۱۰ اولترا بهترین دوربین در بین تمام گوشی‌های هوشمند کنونی است.

از آن جایی که می ۱۰ اولترا یک گوشی قدرتمند در بخش دوربین به حساب می‌آید، DxOMark تصمیم گرفت به سرعت آن را مورد بررسی قرار دهد. اینطور که به نظر می‌رسد، ادعای شیائومی در رابطه با کیفیت بالا و عملکرد عالی این دوربین کاملا صحیح بود و شرکت چینی به جای بازی با اعداد، در عمل موفق شد خود را به بهترین شکل ممکن ثابت کند. بدین ترتیب دوربین شیائومی می ۱۰ اولترا توانست با کسب ۱۳۰ امتیاز، بالاتر از P40 پرو با ۱۲۸ امتیاز، در صدر جدول بهترین دوربین گوشی قرار گیرد.

لازم به ذکر است این امتیاز به صورت کلی بدست آمده و در واقع دوربین شیائومی می ۱۰ اولترا در عکاسی توانست امتیاز خیره‌کننده ۱۴۲ و در بخش فیلم‌برداری هم امتیاز ۱۰۶ را کسب کند. این یعنی می ۱۰ اولترا حتی از گوشی‌های بسیار قدرتمندی نظیر گلکسی اس ۲۰ اولترا، آیفون ۱۱ پرو مکس و هواوی P40 پرو هم امتیاز بیشتری در هر دو بخش کسب کرد.

در بررسی دوربین این گوشی، DxOMark هر لنز را به صورت جداگانه و در شرایط نوری گوناگون آزمایش کرد و در نهایت ضعف خاصی دیده نشد. دوربین اصلی و تله‌فوتو با قابلیت بزرگ‌نمایی ۲ برابری اپتیکال تصاویر بسیار خوب و باکیفیتی را ثبت کردند اما در واقع این دوربین پریسکوپی با قابلیت بزرگ‌نمایی ۵ برابری اپتیکال بود که عملکرد حیرت‌انگیزی داشت و نماینده جدید شیائومی را از سایرین متمایز کرد.

ردمی K30 اولترا با نمایشگر ۱۲۰ هرتز و قیمت ۲۸۷ دلار معرفی شد

دوربین فوق عریض می ۱۰ اولترا با پوشش ۱۲۰ درجه‌ای خود، عریض‌ترین محدوده پوشش در تمام گوشی‌های هوشمند را در اختیار دارد که با لنز ۱۲ میلی‌متری خود (۱۲.۵ میلی‌متر بعد از اصلاح اعوجاج تصویر) حتی گلکسی اس ۲۰ اولترا را هم با لنز ۱۳ میلی‌متری پشت سر گذاشت. البته این برتری تنها در نمایش محدوده وسیع‌تر خلاصه نمی‌شود؛ بلکه به خوبی می‌توان جزئیات بیشتر و کیفیت بالاتر را هم به نسبت سایرین در آن دید.

با دوربین‌ ۴۸ مگاپیکسلی اصلی با بهره‌مندی از آرایه‌ فیلتر رنگ Quad Bayer (یعنی در سنسور این گوشی چهار پیکسل مجاور هم، پیکسل بزرگ‌تری را تشکیل می‌دهند)، دوربین تله‌فوتوی ۱۲ مگاپیکسلی با بزرگ‌نمایی اپتیکال ۲ برابری، دوربین پریسکوپی با بزرگ‌نمایی اپتیکال ۵ و دیجیتال ۱۲۰ برابری و در نهایت دوربین فوق عریض ۲۰ مگاپیکسلی با وسیع‌ترین محدوده دید، می ۱۰ اولترا تا به این لحظه هیچ رقیبی در بخش عکاسی و فیلم‌برداری ندارد.

شما عزیزان می‌توانید در زیر، امتیاز کسب شده توسط دوربین شیائومی می ۱۰ اولترا را در بخش‌های مختلف مشاهده کنید.

منبع: GSMArena

The post دوربین شیائومی می ۱۰ اولترا در صدر جدول وب‌سایت DxOMark قرار گرفت appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala