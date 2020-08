مایکروسافت ساعاتی قبل تاریخ عرضه اولین گوشی اندرویدی دو نمایشگره خود را رسما اعلام کرد. طبق این خبر، سرفیس Duo در تاریخ ۱۰ سپتامبر (۲۰ شهریور) با قیمت ۱۳۹۹ دلار روانه‌ی بازار می‌شود. این یعنی احتمالا گوشی موردنظر قبل از گلکسی Z Fold 2 به دست کاربران خواهد رسید.

سرفیس Duo از دو نمایشگر ۵.۶ اینچی بهره می‌برند که روی هم رفته می‌توان به‌عنوان یک نمایشگر ۸.۱ اینچی از آن‌ها استفاده کرد. یکی از ویژگی‌های شاخص آن لولای ۳۶۰ درجه این گوشی است که به کاربران اجازه می‌دهد هنگام استفاده از آن از انعطاف‌پذیری بیشتری بهره ببرند. ضخامت این گوشی در حالت باز به ۴.۸ میلی‌متر می‌رسد که طبق ادعای مایکروسافت در این حالت باریک‌ترین گوشی موجود در بازار محسوب می‌شود. در حالت بسته شده هم با ضخامت حدودا ۹.۶ میلی‌متر مواجه هستیم.

مایکروسافت مشخصات سخت‌افزاری این گوشی را رسما اعلام نکرده ولی طبق شایعات می‌توانیم انتظار تراشه اسنپ‌دراگون ۸۵۵، ۶ گیگابایت حافظه رم و ۶۴ یا ۲۵۶ گیگابایت حافظه داخلی را داشته باشیم. همچنین به نظر می‌رسد انرژی این گوشی از جانب باتری ۳۴۶۰ میلی‌آمپر ساعتی تامین می‌شود.

این گوشی نخستین گجت اندرویدی مایکروسافت محسوب می‌شود. مایکروسافت که در زمینه‌ی موبایل چندین بار با شکست مواجه شده، حالا با بهره‌گیری از این طراحی نوآورانه و البته سیستم‌عامل اندروید امیدوار است که بتواند توجه کاربران را جلب کند. باید ببینیم این گجت دو نمایشگره با توجه به قیمت بسیار بالایی که دارد مورد توجه گسترده کاربران قرار می‌گیرد یا نه.

آیا سرفیس Duo می‌تواند گلکسی فولد سامسونگ را شکست دهد؟

