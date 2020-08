در هفته گذشته، رئیس جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، فرمان اجرایی مربوط به ممنوعیت فعالیت تجاری دو شرکت ByteDance (ارائه دهنده‌ی اپ «تیک‌تاک» (Tik Tok)) و Tencent (ارائه دهنده‌ی اپ «وی‌چت» (WeChat)) با شرکت‌های آمریکایی را امضا کرد. به‌ظاهر این کار به‌منظور جلوگیری از استفاده‌ی دولت چین‌ از اطلاعات کاربران آمریکایی انجام شده است.

یکی از تحلیل‌گران باسابقه‌ی اپل، Ming-Chi Kuo، در رابطه با این اقدام جدید آمریکا گفته‌ است که بعد از امضای این فرمان، دو اتفاق ممکن است که برای تلفن‌های همراه آیفون رخ بدهد. او پیش بینی کرده است که در بدترین حالت، اپل افت ۲۵% تا ۳۰% در فروش آیفون‌هایش را تجربه خواهد کرد البته اگر که اپ وی‌چت را از App Store در سراسر دنیا حذف کند.

هم‌اکنون، اپ وی‌چت یکی از اپ‌های مهم برای کاربران چینی آیفون محسوب می‌شود. این کاربران از این اپ علاوه‌بر یک شبکه‌ی اجتماعی برای انجام کارهایی مانند نقل و انتقال وجه و خواندن خبر هم استفاده می‌کنند. به‌طور حتم حذف این اپ تأثیر بسیار زیادی بر فروش آیفون در چین خواهد داشت.

این تحلیل‌گر در ادامه می‌گوید، افت فروش آیفون همچنین باعث افت فروش دیگر محصولات مرتبط با آن مانند آیپد، اپل واچ، ایرپاد و کامپیوتر‌های مک می‌شود. او احتمال می‌دهد که دیگر محصولات اپل هم با افت فروش ۱۵% تا ۲۰% مواجه شوند.

۷۰ درصد گوشی‌های موجود در بازار آمریکا در چین تولید می‌شوند

البته Kuo معتقد است در صورتی که اپل فقط اپ وی‌چت را از App Store کشور آمریکا حذف کند، آیفون‌های این شرکت ۳% تا ۶% افت در فروش را تجربه خواهند کرد. او ادامه می‌دهد در این حالت، بقیه محصولات این شرکت آمریکایی هم افت ۳% در فروش را خواهند داشت.

او به سرمایه‌گذاران و سهام‌داران شرکت‌های تأمین کننده محصولات اپل توصیه می‌کند که سهام خود را در این شرکت‌ها را کاهش دهند چون در هر صورت، این اقدام آمریکا بر روی این شرکت‌ها هم تأثیر‌گذار خواهد بود.

علاوه بر وی‌چت، به‌طور حتم ممنوعیت استفاد از اپ تیک‌تاک هم در آینده تاثیراتش را نشان خواهد داد همانگونه که بعد از تحریم شرکت چینی «هواوی» (Huawei) دیدم که شرکت «کوالکام» (Qualcomm) به‌ دنبال راهی برای فروش چیپست‌های خودش به شرکت هواوی است.

جنگ تجاری آمریکا و چین؛ چالش‌های پیش روی تولیدکنندگان گوشی‌های چینی

منبع: GSMArena

