سامسونگ بروزرسانی امنیتی جدیدی را برای گلکسی A71 و A51 منتشر کرد

اینطور که به نظر می‌رسد، بروزرسانی جدید گلکسی A71 و A51 قابلیتی را تحت عنوان Ultimate Private Mode به این دو گوشی افزوده که اجازه می‌دهد کاربران به‌راحتی بتوانند محتوای شخصی خود را پنهان کنند.

نام بروزرسانی جدید گلکسی A71 و A51 سامسونگ، AltZLife بوده و در حال حاضر تنها برای گوشی‌های نام‌برده در هندوستان در دسترس قرار دارد. البته AltZLife ظاهرا قرار است برای دیگر گوشی‌ها نیز در دسترس قرار بگیرد اما اینطور که به نظر می‌رسد، سامسونگ آن را مختص بازار هندوستان طراحی کرد. بنابراین ممکن است برخی از گوشی‌ها آن را دریافت کرده و برخی دیگر نتوانند.

اما یکی از بهترین قابلیت‌هایی که با این بروزرسانی به این دو گوشی اضافه می‌شود، Ultimate Private Mode نام دارد. با کمک این حالت، کاربران می‌توانند به سادگی و با دو بار کلیک روی کلید پاور، بین حالت عادی و حالت خصوصی سوئیچ کنند. اما حالت خصوصی چیست و چه کاربردی دارد؟

برای مثال یکی از مهم‌ترین برنامه‌هایی که کاربر می‌تواند از حالت خصوصی برای آن به نحو احسن استفاده کند، گالری است. به این صورت که با دو بار کلیک روی کلید پاور، کاربر وارد این حالت شده و بدین ترتیب گالری به حالت خصوصی در می‌آید. همین موضوع برای پیام‌رسان‌هایی نظیر واتساپ، مسنجر و دیگر برنامه‌ها نیز صدق می‌کند. نسخه خصوصی این برنامه‌ها توسط سامسونگ ناکس (Knox) و در پوشه امن آن (Secure Folder) محافظت می‌شود.

اینطور که به نظر می‌رسد، ظاهرا کاربران برای سوئیچ به حالت معمولی، به تایید هویت نیازی ندارند اما اگر بخواهید از حالت عادی به حالت خصوصی سوئیچ کنید، حتما باید هویت خود را تایید کنید تا گوشی به شما اجازه دسترسی به محتوای خصوصی را بدهد.

یکی دیگر از ویژگی‌های امنیتی که به همراه بروزرسانی AltZLife برای گوشی‌های سامسونگ منتشر شده، content suggestions نام دارد. یک برنامه مبتنی بر هوش مصنوعی که با پوشه امن ادغام شده و به صورت خودکار، به کاربران پیشنهاد می‌دهد تصاویر و فایل شخصی خود را به درون پوشه امن ارسال کنند. البته این پیشنهاد‌ها شامل تصاویر و چهره‌هایی می‌شوند که کاربر پیش از این انتخاب کرده آن‌ها را در پوشه امن نگه‌داری کند.

در حال حاضر بروزرسانی جدید گلکسی A71 و A51 تنها برای کاربرانی که در هندوستان زندگی می‌کنند منتشر شده. هنوز مشخص نشده آیا سامسونگ این بروزرسانی یا چیزی مشابه آن را برای دیگر بازارها هم عرضه می‌کند یا خیر و برای مشخص شدن این موضوع هم باید منتظر بمانیم.

