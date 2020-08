با اعلام شرکت HMD Global، دو شرکت بزرگ کوالکام و گوگل مبلغ هنگفت ۲۳۰ میلیون دلار را در این شرکت سرمایه‌‌گذاری کرده‌اند تا بدین ترتیب امید کاربران به بازگشت دوباره نوکیا زنده شود.

در تاریخ ۳ سپتامبر ۲۰۱۳ (۱۲ شهریور ۱۳۹۲)، زمانی که نام نوکیا تقریبا از بازار گوشی‌های هوشمند پاک شد، مایکروسافت بخش سخت‌افزاری این شرکت فنلاندی را خریداری کرد تا بدین ترتیب کاربران به بازگشت غول دنیای فناوری امیدوار شوند. اما با شکست‌های پیاپی مایکروسافت نوکیا نه تنها به دوران اوج خود بازنگشت بلکه بعد از مدتی، مورد انتقاد کاربران نیز قرار گرفت. بدین ترتیب طی قراردادی تا سال ۲۰۲۷، حق استفاده از برند نوکیا به شرکت HMD Global واگذار شد.

نوکیا در حال حاضر در شرایط نسبتا خوبی به سر می‌برد و گوشی‌های زیادی را هم با سیستم عامل اندروید به فروش رسانده اما گوگل و کوالکام ظاهرا در تلاشند بار دیگر نام این برند را به اوج برگردانند. با سرمایه‌گذاری گوگل و کوالکام در HMD Global و تزریق مبلغ هنگفت ۲۳۰ میلیون دلار به این شرکت، نوکیا می‌تواند در توسعه اینترنت ۵G و ساخت گوشی‌های مجهز به این شبکه پرسرعت پیشرفت خوبی داشته باشد. شرکت فنلاندی همچنین می‌تواند در بازارهای مختلف هم فروش خوبی را تجربه کند.

از آن جایی هم که گوگل به خاطر فشارهای دولت آمریکا مجبور شده هواوی را تحریم کند، بنابراین در تلاش است بتواند با سرمایه‌گذاری روی یک شرکت دیگر، نبود هواوی را به گونه‌ای جبران کند. حال اینکه نوکیا هم می‌تواند مانند هواوی رشد خوبی در پیش بگیرد و سازنده‌های برتر کنونی را پشت سر بگذارد مشخص نیست.

از آن جایی هم که HMD بسیاری از کارمندان خود را در فنلاند حفظ کرده، بدیهی است هیچ مشکلی از بابت جنگ تجاری آمریکا و چین آن‌ها را تهدید نمی‌کند و اینطور به نظر می‌رسد که سرمایه‌گذاری گوگل و کوالکام در HMD Global اقدام درست و بدون خطری خواهد بود. با این حال باید دید در آینده چه پیش خواهد آمد. اینکه نوکیا می‌تواند موفق شود یا باز هم به سرنوشت مشابه زمان مایکروسافت دچار خواهد شد، موضوعی است که برای به حقیقت پیوستن آن تنها باید منتظر بمانیم.

نظر شما در این رابطه چیست؟ آیا نوکیا با همکاری گوگل و کوالکام می‌تواند بار دیگر احیا شود و به شکوه سابق خود بازگردد؟

