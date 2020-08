روز گذشته شیائومی از دو پرچم‌دار قدرتمند خود با نام‌های می ۱۰ اولترا و ردمی K30 اولترا رونمایی کرد. این دو گوشی از قابلیت‌های منحصر به ‌فرد زیادی برخوردارند و بسیار امیدوار بودیم شاهد عرضه آن‌ها در بازار جهانی هم باشیم اما ظاهرا فروش شیائومی می ۱۰ اولترا و ردمی K30 اولترا تنها به بازار چین محدود خواهد شد.

گوشی‌های می ۱۰ اولترا و ردمی K30 اولترا را می‌توان به جرات بهترین پرچم‌دارهای بازار (در محدوده قیمتی مورد نظر) دانست. مثلا می ۱۰ از نمایشگر ۱۲۰ هرتزی، شارژر ۱۲۰ واتی و دوربین‌های فوق‌العاده قدرتمند که اتفاقا در رتبه نخست وب‌سایت DxOMark نیز قرار گرفت، بهره می‌برد. در طرف مقابل ردمی K30 اولترا از نمایشگر مشابه اما از نوع امولد، پردازنده قدرتمند +Dimensity 1000 و قیمت خارق‌العاده ۲۵۰ یورو برخوردار است.

قابلیت‌های کم‌نظیر در کنار قیمت بسیار عالی این محصولات باعث شد بسیاری‌ها چشم‌ انتظار عرضه آن‌ها در بازار جهانی باشند تا بتوانند به یکی از بهترین پرچم‌دارهای حال حاضر دسترسی داشته باشند. اما به گفته یکی از نمایندگان شیائومی، ظاهرا این اتفاق قرار نیست رخ دهد. اینطور که به نظر می‌رسد، می ۱۰ اولترا و ردمی K30 اولترا به صورت اختصاصی در بازار چین عرضه خواهند شد و غول چینی هیچ برنامه‌ای برای عرضه آن‌ها در خارج از کشور ندارد. احتمالا به همین دلیل هم هست که قیمت آن‌ها به این اندازه کاهش پیدا کرده.

کاربران زیادی امیدوار بودند این محصولات نیز مانند برخی از گوشی‌های دیگر با برند متفاوتی مانند پوکو راهی بازار شوند اما این اتفاق هم رخ نخواهد داد. با این حال محصولاتی نظیر پوکو F2 پرو از لحاظ مشخصات سخت‌افزاری کمی به ردمی K30 اولترا نزدیک هستند اما در حال حاضر بین پرچم‌دار قدرتمند شیائومی یعنی می ۱۰ اولترا و می ۱۰ پرو که در بازار جهانی در دسترس است تفاوت بسیار زیادی وجود دارد.

هنوز مشخص نیست چرا فروش شیائومی می ۱۰ اولترا و ردمی K30 اولترا به بازار چین محدود شده در حالی که می‌توانند با استقبال خوبی مواجه شوند، اما با این حال به نظر می‌رسد غول چینی، حداقل فعلا، هیچ برنامه‌ای برای عرضه این دو گوشی در بازارهای جهانی ندارد.

منبع: GSMArena

