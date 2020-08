شرکت E Ink تصاویر مربوط به نمونه‌ی اولیه از کتاب‌خوان تاشو خود و قابلیت‌های این کتاب‌خوان را منتشر کرده است. در زمان‌های قبل، معرفی و تولید تلفن‌های همراه دارای نمایشگر تاشو امری باور نکردنی به نظری می‌رسید. ولی پیشرفت تکنولوژی رفته‌رفته معرفی و استفاده از تلفن‌های همراه تاشو را به یک امر عادی تبدیل کرد، به گونه‌ای که اکنون می‌شود براحتی تلفن‌های همراه تاشو را سفارش داد و از آن‌ها به راحتی استفاده کرد.

در همین هفته گذشته، سامسونگ از نسل جدید گوشی تاشو گلکسی Z Fold 2 رونمایی کرد که می‌توان به راحتی آن را بک یک تبلت تبدیل کرد و از قابلیت‌های آن در صفحه نمایش بزرگتری استفاده کرد. به نظر می‌رسد که شرکت‌های سازنده‌ی کتاب‌خوان‌ها هم راهی مشابه با سازنده‌های تلفن‌های همراه تاشو در پیش گرفته‌اند.

این کتاب‌خوان که از نمایشگر بزرگ ۱۰٫۳ اینچی در آن استفاده شده است یک فرق اساسی با دیگر کتاب‌خوان‌های تاشو این شرکت دارد. این فرق اساسی این است که شرکت E Ink به جای استفاده از دو صفحه نمایشگر در کنار یکدیگر و متصل کردن آن‌ها بهم، در کتاب‌خوان جدیدش از یک نمایشگر تاشو استفاده کرده است. همانگونه که در تصاویر مربوط به این نمونه مشخص است، در کنار یکی از این صفحه‌ها شاهد قرار گیری کلید‌های کار با دستگاه هستیم. این شرکت وظیفه‌ی باز و بسته شدن این نمایشگر تاشو را به دو لولای قدرتمند که در بالا و پایین دستگاه قرار گرفته‌اند، سپرده است.

در بالای نمایشگر این کتاب‌خوان، دو چراغ قرار گرفته‌اند که کاربر می‌تواند با بیرون آوردن آن‌ها هر دو صفحه را در هنگام مطالعه در شب روشن کند. در کنار این قابلیت‌های جذاب، E Ink به فکر کاربرانی که به نوشتن یادداشت در حاشیه‌ی کتاب‌های‌شان علاقمند هستند هم بوده است؛ حالا کاربران می‌توانند با استفاده از قلم این کتاب‌خوان، قسمت‌های مورد نظرشان را «هایلایت» (Highlight) یا که نظرات خود را در حاشیه‌های صفحه یادداشت کنند.

درباره‌ی کتاب‌های مرادی کرمانی؛ نویسنده‌ای که با نوشتن خداحافظی کرد

اگرچه که هنوز با یک نمونه‌ی اولیه طرف هستیم ولی با توجه به اینکه این کتاب‌خوان در مقایسه با کتاب‌خوان‌های دیگر صفحه نمایش بسیار بزرگتری دارد، می‌توان از آن برای خواندن نسخه‌ی الکترونیکی روز‌نامه‌ها هم استفاده کرد.

این نمونه‌ی اولیه از کتاب‌خوان تاشو البته خالی از اشکال نیست. در این نمونه، صفحه نمایشگر دارای حاشیه‌های بسیار زیادی در اطراف است و کاربران برای مطالعه در شب باید در ابتدا چراغ‌های قرار گرفته در بالای هر صفحه را روشن و بعد از جای خود خارج کنند که ممکن است برای همه‌ی کاربران خوشایند نباشد.

البته این نمونه هنوز در حال توسعه است و اگر شرکت E Ink بتواند حاشیه‌‌های نمایشگر را کاهش دهد، از نمایشگر تاشو همراه با قابلیت روشن شدن در شب و همچنین از برخی رنگ‌های بسیار محدود در نمایشگر این کتاب‌خوان استفاده کند، به طور حتم این کتاب‌خوان به یک کتاب‌خوان عالی تبدیل خواهد شد.

۴ کتاب که محبوب‌ترین گزارشگر تاریخ ایران ترجمه کرده است

منبع : Engadget

The post E Ink تصاویری از نمونه‌ی اولیه کتاب‌خوان تاشو خود منتشر کرد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala