تاریخ عرضه احتمالی آیفون ۱۲ و اپل واچ سری ۶ لو رفت

اخیرا خبری منتشر شد مبنی براینکه اپل می‌خواهد تاریخ عرضه آیفون ۱۲ و محصولات دیگر نظیر اپل واچ سری ۶ را به چند هفته دیرتر از زمان همیشگی موکول کند، اما به گفته جان پراسر، این برنامه دستخوش تغییراتی خواهد شد.

جان پراسر یکی از معروف‌ترین افشاگران حوزه فناوری است و تاکنون خبرهای موثق زیادی را در رابطه با محصولات مورد انتظار شرکت‌‌ها منتشر کرده. بنابراین می‌توانیم تا حدودی گفته‌های او را با اطمینان خاطر بیشتری بپذیریم.

تاریخ عرضه و رونمایی از آیپد نسل ۸ و اپل واچ سری ۶

جان پراسر به نقل از یک منبع مورد اعتماد گفته، اپل می‌خواهد آیپد نسل ۸ و اپل واچ سری ۶ را در طول هفته‌ای که از ۷ سپتامبر (۱۷ شهریور) آغاز می‌شود رونمایی کند. اما به نظر می‌رسد این رونمایی قرار نیست در یک رویداد بزرگ مانند گذشته انجام شود بلکه کوپرتینویی‌ها قصد دارند این دو محصول را از طریق یک اعلامیه مطبوعاتی معرفی کنند.

همانطور که گفته شد می‌توان به گفته‌های پراسر اعتماد کرد اما از آن جایی که هنوز هم جهان درگیر ویروس کرونا است، مشخص نیست چه اتفاقی در ماه‌های آتی رخ می‌دهد. بنابراین باید این نکته را هم یادآور شویم که اگر همه چیز طبق برنامه پیش برود، احتمالا اواسط ماه بعد شاهد رونمایی از اپل واچ سری ۶ و آیپد نسل ۸ خواهیم بود.

اپل معمولا آیپد و اپل واچ جدید خود را در کنار آیفون‌ها و در ماه سپتامبر رونمایی می‌کرد. اما تاخیر در عرضه آیفون‌ها باعث شد اپل بارها برنامه خود را تغییر دهد. با این حال این شرکت نیاز دارد هرچه زودتر محصولات خود را رونمایی کند. بدین ترتیب به نظر می‌رسد آن‌ها قصد دارند برخلاف همیشه، محصولات خود را در تاریخ‌های جداگانه‌ای رونمایی کنند. در واقع این یعنی آیفون‌های سری ۱۲ راه جداگانه‌ای را در پیش خواهند گرفت.

اینکه چه زمانی پیش‌خرید این دو محصول (آیپد نسل ۸ و اپل واچ سری ۶) آغاز خواهد شد و یا در چه تاریخی کاربران می‌توانند رسما آن‌ها را خریداری کنند هنوز مشخص نشده اما نباید بین زمان معرفی و زمان عرضه آن‌ها فاصله زیادی وجود داشته باشد. برای مثال آیفون SE 2020 درست یک هفته بعد از معرفی از طریق اعلامیه مطبوعاتی، وارد بازار شد. بنابراین می‌توان اواخر ماه سپتامبر را تاریخ محتملی برای این امر در نظر داشت.

تاریخ عرضه آیفون ۱۲ و آیفون ۱۲ مکس

جان پراسر همچنین معتقد است تاریخ عرضه آیفون ۱۲ که گل سر سبد محصولات سال ۲۰۲۰ اپل هم به حساب می‌آید، به طور حتم تغییر خواهد کرد و احتمالا در طول هفته‌ای که از ۱۲ اکتبر (۲۱ مهر) آغاز می‌شود، شاهد رونمایی از آن‌ها خواهیم بود. تاریخ عرضه آیفون ۱۲ پیش از این هم به خاطر ویروس کرونا به تعویق افتاده بود و مشخص نیست آیا باز هم اتفاق خاصی رخ می‌دهد یا خیر.

به گفته پراسر، حتی اگر این تاریخ رونمایی درست باشد، باز هم شاهد رونمایی از هر ۴ مدل به صورت همزمان نخواهیم بود. این یعنی آیفون ۱۲ و آیفون ۱۲ مکس که به عنوان پرچمداران مقرون به صرفه اپل شناخته می‌شوند (به ترتیب با قیمت پایه ۶۴۹ و ۷۴۹ دلار در آمریکا با حافظه داخلی ۱۲۸ گیگابایت)، به احتمال فراوان در هفته منتهی به ۱۹ اکتبر (۲۸ مهر) رونمایی و در هفته منتهی به ۲۶ اکتبر (۷ آبان) راهی بازار خواهند شد. لازم به ذکر است این تاریخ عرضه و انتشار با آنچه که خود اپل هفته پیش تایید کرد کاملا تطابق دارد.

تاریخ عرضه آیفون ۱۲ پرو و آیفون ۱۲ پرو مکس

برای رونمایی از پرچم‌داران گران قیمت این سری یعنی آیفون ۱۲ پرو و پرو مکس هم ظاهرا باید مدت زمان بیشتری را منتظر بمانیم. اینطور که به نظر می‌رسد، چندین هفته بعد از عرضه رسمی دو مدل استاندارد، نسخه‌های پرو برای پیش خرید در دسترس قرار خواهند گرفت. جان پراسر معتقد است این اتفاق در ماه نوامبر و کمی زودتر از عرضه رسمی آن‌ها در اواخر آن ماه رخ خواهد داد.

با توجه به این گفته‌ها می‌توان فهمید سری آیفون ۱۲ پرو احتمالا اواخر ماه نوامبر راهی بازار می‌شوند. (۱۰ روز آخر ماه نوامبر، ۱۰ روز ابتدایی ماه آذر است). متاسفانه جان پراسر تاریخ دقیقی را مشخص نکرده اما به این نکته اشاره کرد که سری پرو، بیشترین تاخیر در عرضه را در تاریخ محصولات اپل خواهند داشت. در حال حاضر رکورد این اتفاق متعلق به آیفون X است که در تاریخ ۳ نوامبر ۲۰۱۷ (۱۲ آبان ۹۶) عرضه شد.

در رابطه با قیمت مدل‌های پرو هم خبری منتشر نشده که بتوان به آن اعتماد کرد اما از آن جایی که اپل دو مدل مقرون به صرفه را در سبد محصولات خود دارد، بعید به نظر می‌رسد برای دو مدل پرو قیمت کمی را در نظر داشته باشد. خصوصا اینکه همیشه مدل‌های پرو این شرکت از امکانات و قابلیت‌های سخت‌افزاری بیشتری برخوردار بودند. با این حال گفته می‌شود قیمت پایه این دو به ترتیب ۹۹۹ و ۱۰۹۹ دلار خواهد بود.

ایرپاور و ایرتگ

اپل برای سال ۲۰۲۰ محصولات سخت‌افزاری دیگری هم برای معرفی دارد که از جمله مهم‌ترین آن‌ می‌توان به ایرپاور و ایرتگ اشاره کرد. البته جان پراسر در رابطه با هیچ یک از این دو صحبتی نکرد اما در خبرهای زیادی شاهد این ادعا بودیم که اپل امسال از ایرپاور و ایرتگ در کنار آیفون‌ها رونمایی می‌کند. مدت زمان زیادی است که شایعه وجود این دو سر زبان‌ها افتاده اما هنوز خبری قطعی در رابطه با آن‌ها دریافت نکردیم. با این حال انتظار می‌رود ماه بعد، که به اعتقاد پراسر، تاریخ عرضه آیفون آیپد نسل ۸ و اپل واچ سری ۶ است، اپل اشاره‌ای به محصولات مورد انتظار خود در سال ۲۰۲۰ داشته باشد.

با همه این تفاسیر، در حال حاضر باید همه این گفته‌ها را در حد یک شایعه بسیار محتمل در نظر داشته باشیم.

منبع: PhoneArena

