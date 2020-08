تیزری از لپ تاپ گیمینگ ردمی جی (Redmi G) منتشر شد

اینطور که به نظر می‌رسد، ردمی قصد دارد فردا از لپ تاپ گیمینگ ردمی جی (Redmi G) رونمایی کند و در همین راستا تیزری از آن را به نمایش گذاشت.

ردمی در حال حاضر یکی از بهترین و شناخته‌شده‌ترین برندهای سازنده گوشی‌های هوشمند است که گوشی‌های خود را با قیمت بسیار معقولانه اما امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری فراوان راهی بازار می‌کند. نتیجه سیاست درست این شرکت، استقبال بی‌نظیر کاربران بود و اکنون آن‌ها نه تنها در زمینه ساخت گوشی‌های هوشمند بلکه در بخش‌های مختلفی نظیر مچ‌بند هوشمند و حتی لپ تاپ هم فعالیت می‌کنند.

با افزایش قیمت لپ تاپ‌ها، ورود ردمی به این عرصه می‌تواند بهترین خبر برای کاربران باشد چرا که این شرکت با عرضه محصولاتی ارزان قیمت اما قدرتمند می‌تواند باعث افزایش رقابت در بازار شده و در نتیجه احتمالا شاهد کاهش قیمت برخی لپ تاپ‌ها خواهیم بود. ردمی برای رسیدن به چنین مرحله‌ای به شهرت و قدرت بیشتری نیاز دارد و خوشبختانه در تلاش است تا این امر را تحقق ببخشید.

اما جدیدترین محصول این شرکت در بخش لپ تاپ‌ها، ردمی جی (Redmi G) نام دارد که روز گذشته تیزری از آن منتشر شد. در این تیزر شاهد این بودیم که ۱۴ آگوست یعنی فردا به عنوان تاریخ رونمایی از لپ تاپ گیمینگ ردمی جی در نظر گرفته شده. اما سوا از این موضوع، چیزی که بیشتر اهمیت دارد، طراحی لپ تاپ ردمی جی است. با اینکه این محصول برای علاقه‌مندان به بازی طراحی شده اما تا جای ممکن ظریف و زیباست.

اگرچه اطلاعات زیادی در رابطه با آن نداریم اما می‌توانیم ببینیم ردمی تا چه اندازه به زیبایی آن اهمیت داده و تلاش کرده محصولی را تولید کند که در کنار قدرت سخت‌افزاری بالا، مشکلی از بابت حمل و نقل برای کاربران بوجود نیاورد. مثلا نمایشگر آن به قدری حواشی کمی دارد که ردمی مجاب شده وب‌کم را به حاشیه پایین منتقل کند. همین موضوع در اندازه نهایی و وزن آن هم تاثیر بسیار خوبی دارد.

ردمی در پستی در ویبو اعلام کرد خنک کنندگی لپ تاپ گیمینگ ردمی جی بسیار عالی خواهد بود در حالی که قدرت سخت‌افزاری آن نیز کاملا کاربران را راضی نگه خواهد داشت. با این حال گفته می‌شود این محصول از پردازنده Core i5-10200H و Core i5-10300H بهره می‌برد و اگر این گفته‌ها حقیقت داشته باشد، بنابراین به نظر می‌رسد نماینده جدید ردمی یک محصول گیمینگ بسیار قدرتمند نخواهد بود.

