بعد از اینکه گوشی‌های پیکسل ۴ از لحاظ ویژگی‌های مختلف و البته فروش عملکرد ناامیدکننده‌ای داشتند، برخی می‌گفتند که گوگل به احتمال زیاد برای نسل بعدی این گوشی‌ها از ویژگی‌های جذاب‌تری استفاده خواهد کرد. اما با توجه به اینکه قرار است پیکسل ۵ با تراشه اسنپ‌دراگون ۷۶۵G روانه‌ی بازار شود، در مورد این گوشی‌ها هم نباید انتظار زیادی داشته باشیم. حالا طبق یک خبر جدید به نظر می‌رسد گوگل فقط قصد دارد مدل ایکس ال پیکسل ۵ را عرضه کند و خبری از معرفی مدل استاندارد این خانواده نخواهد بود.

احتمالا قیمت این گوشی ۱۰۰ دلار ارزان‌تر از نسل قبلی خواهد بود.

از طرف دیگر، چنین کاری شاید به این معنا باشد که گوگل با تمرکز بیشتر بر روی مدل ایکس ال پیکسل ۵ می‌خواهد ویژگی‌های بهتری برای این گوشی به ارمغان بیاورد. به غیر از تراشه اسنپ‌دراگون ۷۶۵G، گفته می‌شود این گوشی همراه با نمایشگر اولد ۶.۶۷ اینچی ساخت BOE یا سامسونگ با رفرش ریت ۱۲۰ هرتز، حداقل ۸ گیگابایت حافظه رم و مجهز به حسگر اثر انگشت روانه‌ی بازار می‌شود. همچنین قیمت آن احتمالا ۱۰۰ دلار ارزان‌تر از نسل قبلی خواهد بود که این یعنی با قیمت پایه ۶۹۹ دلاری به دست کاربران می‌رسد.

کاملا مشخص است که گوگل قصد دارد از بازار گوشی‌های پرچم‌دار گران‌قیمت فاصله بگیرد ولی آیا چنین کاری منجر به افزایش فروش این گوشی‌ها می‌شود؟ طبق جدیدترین آمارهای منتشر شده، کاربران آمریکایی به طور میانگین ۵۰۰ دلار برای خرید گوشی هزینه می‌کنند و به همین خاطر شاید گوگل می‌خواهد تا حد ممکن گوشی‌های خود را به این قیمت نزدیک کند.

گوگل پیکسل ۴a چه معنایی برای پیکسل ۵ دارد؟

