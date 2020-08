۵ دلیل برای شکست احتمالی گوشی تاشو مایکروسافت سرفیس Duo

بعد از اینکه مایکروسافت سال گذشته از گوشی تاشو سرفیس Duo رونمایی کرد، بالاخره چند روز قبل اعلام شد که این گوشی در تاریخ ۱۰ سپتامبر (۲۰ شهریور) روانه‌ی بازار می‌شود. با توجه به اینکه این روزها شرکت‌های مختلفی می‌خواهند شانس خود را حوزه گوشی‌های تاشو امتحان کنند، مایکروسافت هم قصد دارد از این قافله عقب نماند.

با این حال رویکرد مایکروسافت تفاوت مهمی با دیگر شرکت‌ها دارد. سرفیس Duo به نوعی یادآور ZTE Axon M است که از دو نمایشگر بهره می‌برد. اگرچه سرفیس Duo طراحی ظریف‌تر و جذاب‌تری دارد، اما در هر صورت فاقد نمایشگر انعطاف‌پذیر است و دو نمایشگر جداگانه مورد استفاده قرار گرفته‌اند. باید ببینیم آیا این گوشی می‌تواند توجه کاربران زیادی را جلب کند؟ در ادامه به ۵ دلیل برای شکست احتمالی آن می‌پردازیم.

سخت‌افزار قدیمی سرفیس Duo



همانطور که احتمالا می‌دانید، این روزها بسیاری از گوشی‌های مقرون به صرفه با امکانات جذابی روانه‌ی بازار می‌شوند که مثلا از بین آن‌ها می‌توانیم به وان‌پلاس Nord اشاره کنیم. حالا در این میان سرفیس Duo به جای اینکه از سخت‌افزارهای جذابی استفاده کند، در این زمینه حرف زیادی برای گفتن ندارد. در ادامه می‌توانید ویژگی‌های سخت‌افزاری این گوشی را مشاهده کنید:

دو نمایشگر ۵.۶ اینچی امولد، در مجموع ۸.۱ اینچ

اسنپ‌دراگون ۸۵۵

۶ گیگابایت حافظه رم

۱۲۸ و ۲۵۶ گیگابایت حافظه داخلی

یک دوربین ۱۱ مگاپیکسلی

باتری ۳۵۷۷ میلی‌آمپر ساعتی

با توجه به این موضوع که طراحی و ساخت این گوشی ماه‌ها قبل نهایی شده، پس تعبیه اسنپ‌دراگون ۸۵۵ منطقی به نظر می‌رسد. به همین خاطر مایکروسافت نمی‌توانسته این تراشه را کنار بگذارد و در عوض از تراشه‌ی جدیدی بهره ببرد.

در این میان می‌توانیم به ظرفیت ناامیدکننده باتری، فقط ۶ گیگابایت حافظه رم و فقدان پشتیبانی از کارت حافظه اشاره کنیم. مایکروسافت امیدوار است که کاربران از این گجت برای بهبود بهره‌وری خود استفاده کنند ولی با تراشه قدیمی و فقط ۶ گیگابایت حافظه رم همین حالا این گوشی در برابر پرچم‌داران جدید حرف زیادی برای گفتن ندارد و فقط چند ماه دیگر شکاف بین آن و دیگر پرچم‌داران بسیار بزرگ‌تر خواهد شد.

تعبیه فقط یک دوربین

در کنار سخت‌افزارهای معمولی، باید به تعبیه فقط یک دوربین هم اشاره کنیم. گوشی‌هایی مانند آیفون SE 2020 و پیکسل ۴a اگرچه فقط یک دوربین اصلی دارند، اما می‌توانند عکس‌های جذابی را ثبت کنند. اما دوربین سرفیس Duo به احتمال زیاد نمی‌تواند به کیفیت گوشی‌های گوگل و اپل برسد زیرا مایکروسافت سال‌هاست که در این زمینه فعالیت چندانی نداشته است. این یعنی کاربران این گوشی اگر بخواهند یک عکس باکیفیت از منظره‌ای ثبت کنند، به ناچار باید از گوشی دیگری استفاده کنند.

عدم پشتیبانی از فناوری ۵G

یکی از دلایلی که این گوشی از تراشه جدیدتر اسنپ‌دراگون ۸۶۵ بهره نمی‌برد، به این موضوع برمی‌گردد که کوالکام برای این تراشه تعبیه مودم ۵G را اجباری کرده است. از آنجایی که فرایند طراحی و ساخت این گوشی مدت‌ها قبل از عرضه اسنپ‌دراگون ۸۶۵ نهایی شده، پس مایکروسافت نمی‌توانسته بار دیگر این طراحی را برای تعبیه تراشه جدیدتر تغییر دهد.

البته قابلیت ۵G هنوز برای بسیاری از کاربران اهمیت زیادی ندارد، ولی از آنجایی که عمدتا کاربران ثروتمند ساکن کشورهای پیشرفته چنین گوشی نوآورانه‌ای را خریداری خواهند کرد، احتمالا برای این دسته از افراد پشتیبانی از فناوری ۵G موضوع نسبتا مهمی محسوب می‌شود.

فقدان NFC

تا اینجای مطلب به سخت‌افزار معمولی و عدم پشتیبانی از فناوری ۵G اشاره کرده‌ایم. شاید برای بسیاری از کاربران عدم پشتیبانی از شارژ بی‌سیم اهمیت زیادی نداشته باشد، ولی در حال حاضر بسیاری از کاربران ساکن کشورهای پیشرفته از فناوری NFC برای پرداخت استفاده می‌کنند و این مشخصه اهمیت زیادی برای آن‌ها دارد. البته باید اذعان کنیم این موضوع در کنار عدم پشتیبانی از کارت حافظه ضعف چندان مهمی محسوب نمی‌شوند.

قیمت بسیار بالا سرفیس Duo



در نهایت باید به قیمت بسیار بالای این گوشی بپردازیم. همانطور که احتمالا می‌دانید، این گوشی قرار است با قیمت هنگفت ۱۴۰۰ دلاری به دست کاربران برسد. این قیمت یک گوشی دو نمایشگره مجهز به سخت‌افزار قدیمی است که فقدان برخی ویژگی‌های کلیدی توجه را جلب می‌کند.

کاربرانی که خواستار بهره‌گیری از گوشی تاشو هستند، می‌توانند همین حالا با پرداخت ۵۰ دلار بیشتر مدل ۵G گلکسی Z Flip سامسونگ را خریداری کنند که از امکانات بسیار بهتری هم بهره می‌برد.

منبع: PhanDroid

