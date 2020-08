مشخصات ZTE A20 فاش شد؛ اولین گوشی دارای دوربین زیر نمایشگر

چند روز قبل رییس بخش موبایل ZTE اعلام کرد که این شرکت به‌زودی اولین گوشی دارای دوربین زیر نمایشگر را معرفی می‌کند. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، این گوشی ZTE A20 5G نام دارد و با توجه به اینکه گوشی مذکور توانسته مجوز مربوط به رگولاتوری چین موسوم به TENAA را دریافت کند، می‌توانیم به مشخصات آن بپردازیم.

طبق اسناد منتشر شده در سایت TENAA، این گوشی با شماره مدل A2121 از نمایشگر اولد ۶.۹۲ اینچی با رزولوشن FHD+ بهره می‌برد که در زیر این نمایشگر حسگر اثر انگشت تعبیه شده است. در ضمن مهم‌ترین ویژگی این گوشی ZTE دوربین زیر نمایشگر آن به حساب می‌آید که یک دوربین ۳۲ مگاپیکسلی چنین وظیفه‌ای را بر عهده دارد. در پنل پشتی هم دوربین چهارگانه توجه را جلب می‌کند که از دوربین اصلی ۶۴ مگاپیکسلی، دوربین ۸ مگاپیکسلی (احتمالا اولترا واید) و دو دوربین ۲ مگاپیکسلی (احتمالا تشخیص عمق و ماکرو) تشکیل شده است.

قلب تپنده این گوشی یک تراشه مبتنی بر پردازنده ۸ هسته‌ای با سرعت ۲.۴ گیگاهرتز است که اسنپ‌دراگون ۷۶۵G با این مشخصات تطابق دارد. در کنار آن باید به تعبیه ۶، ۸ یا ۱۲ گیگابایت حافظه رم هم اشاره کنیم. به غیر از این سه مقدار حافظه رم، کاربران از بین ۶۴، ۱۲۸ و ۲۵۶ گیگابایت حافظه داخلی حق انتخاب دارند.

در ضمن نباید پشتیبانی این گوشی از کارت حافظه microSD را از قلم بیندازیم. انرژی این گوشی از جانب ۴۱۲۰ میلی‌آمپر ساعت تامین می‌شود و به‌زودی در دو رنگ سفید و آبی روانه‌ی بازار چین می‌شود.

