سامسونگ قرار بود گوشی گلکسی اس ۲۰ فن ادیشن را با پردازنده اسنپدراگون ۸۶۵ راهی بازار کند اما روز گذشته این محصول با شماره مدل SM-G780F و پردازنده اگزینوس ۹۹۰ در گیک‌بنچ مشاهده شد.

گوشی گلکسی اس ۲۰ فن ادیشن یک نسخه از محصولات سری اس ۲۰ است که احتمالا با قیمت کمتری از پرچم‌داران اصلی راهی بازار می‌شود. در واقع این محصول را باید به نوعی پرچم‌دار مقرون به صرفه این سری دانست که از برخی جهات، به خصوص زیبایی، در سطح پایین‌تری از محصولات اصلی خانواده اس ۲۰ قرار می‌گیرد.

اما با توجه به بنچمارکی که از این گوشی منتشر شده، محصولی را شاهد هستیم که از ۸ گیگابایت رم در کنار پردازنده اگزینوس ۹۹۰ بهره می‌برد. مدل این گوشی، SM-G780F است اما اینطور که به نظر می‌رسد نماینده جدید سامسونگ قرار نیست تنها در یک مدل راهی بازار شود چرا که اخیرا این گوشی با شماره مدل SM-G781B، با ۶ گیگابایت رم و پردازنده اسنپدراگون ۸۶۵ در گیک‌بنچ دیده شد.

تصویری از گوشی گلکسی اس ۲۰ فن ادیشن منتشر شد

اطلاعات پیرامون نماینده جدید سامسونگ در حالی با سرعت در حال گسترش است که خود سامسونگ هنوز در رابطه با آن چیزی نگفته اما با استناد به منابع معتبر می‌توانیم بگوییم این گوشی در فصل چهارم سال جاری راهی بازار می‌شود. گفته می‌شود غول کره‌ای گلکسی اس ۲۰ فن ادیشن را به نمایشگر +FHD با رفرش ریت ۱۲۰ هرتز مجهز خواهد کرد که یک حفره کوچک برای تعبیه دوربین سلفی درست در مرکز و در بخش فوقانی آن قرار گرفته.

در مورد اندازه این نمایشگر اطلاع دقیقی نداریم اما انتظار می‌رود چیزی بین ۶.۵ تا ۶.۷ اینچ باشد که به نسبت سری اس ۲۰، حواشی بیشتری هم دارد. اینکه در ساخت بدنه این محصول از چه موادی استفاده شده در حال حاضر مشخص نیست اما گفته می‌شود این گوشی دارای استاندارد ضد آب IP68 بوده و بنابراین در مقابل ورود آب و گرد و غبار بسیار مقاوم است.

متاسفانه از نمای پشتی این محصول هیچ تصویری در اختیار نداریم اما گفته می‌شود سه دوربین در ماژولی مانند ماژول بکار رفته در محصولات کنونی سامسونگ قرار خواهند گرفت که شامل یک دوربین ۱۲ مگاپیکسلی اصلی، یک دوربین ۱۲ مگاپیکسلی فوق عریض و یک دوربین ۸ مگاپیکسلی تله‌فوتو با قابلیت بزرگ‌نمایی اپتیکال ۳ برابری می‌شوند. حال اینکه این اطلاعات چقدر درست است‌، باید منتظر ماند و دید.

گوشی گلکسی اس ۲۰ فن ادیشن به عنوان منبع تغذیه خود، به یک باتری ۴۵۰۰ میلی‌آمپر ساعتی مجهز خواهد شد که به نظر می‌رسد می‌تواند پاسخ‌گوی نیاز کاربران باشد. همچنین به نظر می‌رسد سامسونگ این محصول را در دو مدل ۴G و ۵G راهی بازار خواهد کرد اما اینکه آیا این دو مدل از لحاظ سخت‌افزاری نیز با یکدیگر متفاوت خواهند بود یا خیر مشخص نیست.

چرا سری گلکسی نوت سامسونگ دیگر ما را به وجد نمی‌آورد؟

منبع: GSMArena

The post گوشی گلکسی اس ۲۰ فن ادیشن با پردازنده اگزینوس ۹۹۰ در گیک‌بنچ دیده شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala