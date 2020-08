لپ تاپ گیمینگ ردمی جی با نمایشگر ۱۴۴ هرتزی و قیمت ۷۶۰ دلار رونمایی شد

ردمی دقایقی پیش از لپ تاپ گیمینگ ردمی جی رونمایی کرد. محصولی که انتظار می‌رفت با مشخصات سخت‌افزاری بالا و قیمتی معقول راهی بازار شود که خوشبختانه این اتفاق هم افتاد.

با شناختی که از ردمی داریم، می‌دانیم محصولات این شرکت از لحاظ قیمتی در محدوده مناسبی قرار دارند و لپ تاپ گیمینگ ردمی جی نیز از این قاعده مستثنی نیست. این لپ تاپ در مدل پایه خود، ۷۶۰ دلار قیمت گذاری شده که این مقدار تا ۱۰۰۰ دلار هم افزایش پیدا می‌کند. البته این قیمت‌ها فعلا برای بازار چین در نظر گرفته شده‌اند و مسلما با ورود به بازارهای جهانی، شاهد تغییر در آن خواهیم بود.

مشخصات سخت‌افزاری لپ تاپ گیمینگ ردمی جی

این محصول از نمایشگر بسیار بزرگ ۱۶.۱ اینچی بهره می‌برد که در قسمت کناری و بالای آن حواشی بسیار باریکی وجود دارد. به دلیل نبود فضای کافی، ردمی به ناچار، وب‌کم این لپ تاپ را به قسمت زیرین، جایی که بیشترین حاشیه را دارد منتقل کرده. اما نکته بسیار عالی در رابطه با این نمایشگر، نرخ تازه سازی تصویر یا همان رفرش ریت ۱۴۴ هرتزی آن است که باعث می‌شود کار کردن با آن بسیار لذت‌بخش‌تر از محصولاتی با نمایشگر معمولی باشد. نمایشگر ردمی جی از وضوح ۱۰۸۰p برخوردار بوده و ۱۰۰ درصد فضای رنگی sRGB را پوشش می‌دهد. (این قابلیت‌ها در تمامی مدل‌ها یکسان است).

قلب تپنده مدل پایه ردمی جی را پردازنده Core i5-10200H اینتل تشکیل می‌دهد که جدیدترین نسل پردازنده‌های این شرکت به حساب می‌آید. در کنار این پردازنده، یک گرافیک قدرتمند GTX 1650 نیز در بکار گرفته شده که از ۴ گیگابایت حافظه پر سرعت GDDR5 بهره می‌برد. این ترکیب سخت افزاری، مدل پایه ردمی جی را تشکیل می‌دهند که ۷۶۰ دلار هم قیمت‌ دارد.

برای مدل ۹۰۰ دلاری این محصول، مدل کارت گرافیک به GTX 1650 Ti و پردازنده هم به Core i5-10300H ارتقا پیدا می‌کند. برای مدل قدرتمندتر که از پردازنده بسیار سریع Core i7-10750H و گرافیک GTX 1650 Ti بهره می‌برد هم باید ۱۰۰ دلار بیشتر (۱۰۰۰ دلار) پرداخت کنید که با توجه به ماهیت و قدرت سخت‌افزاری محصول، رقم مناسبی است.

شاید یکی از بزرگ‌ترین ضعف‌های ردمی جی، باتری ۵۵ وات‌ساعتی آن باشد که با توجه به نمایشگر ۱۴۴ هرتزی و قدرت سخت‌افزاری بالا، بعید به نظر می‌رسد بیشتر از ۵ ساعت بتواند در انجام کارهای معمولی کاربران را همراهی کند. حتی ردمی هم ادعایی در این رابطه نداشته.

اما در طرف مقابل، نقطه عطف این محصول، خنک کنندگی بسیار خوب آن است. در حالی که لپ تاپ ردمی جی بسیار باریک طراحی شده، اما ظاهرا شرکت چینی می‌خواهد مشکلی از بابت گرمای تولید شده کاربران را آزار ندهد. ردمی برای این منظور از دو تهویه نسبتا بزرگ در کناره‌ها و پشت دستگاه و سه لوله خنک کننده مجزا استفاده کرد. شما عزیزان می‌توانید تصویری از سیستم خنک کننده این محصول را در زیر مشاهده کنید.

لپ تاپ گیمینگ ردمی جی با طراحی ظاهری بسیار زیبا و چشم‌نواز، قدرت سخت‌افزاری بالا، تاچ‌پد بزرگ قیمت مناسب و بسیاری از ویژگی‌های مثبت دیگر، یکی از بهترین لپ تاپ‌هایی است که تاکنون در این محدوده قیمتی معرفی شده و می‌تواند برای کاربران نیمه‌حرفه‌ای، گزینه‌ای فراتر از ایده‌آل باشد.

ردمی قصد دارد در تاریخ ۱۷ آگوست (۲۷ مرداد)، پیش فروش این لپ تاپ را در کشور چین آغاز کند. حال اینکه آیا برنامه‌ای برای فروش جهانی آن هم در نظر گرفته شده هنوز مشخص نیست.

منبع: GSMArena

منبع متن: digikala