فروش ردمی K30 اولترا تنها در یک دقیقه به ۱۰۰.۰۰۰ واحد رسید

ردمی K30 اولترا اوایل این هفته با مشخصات سخت‌افزاری بالا و قیمت فوق‌العاده رونمایی شد. در حال حاضر این گوشی تنها در کشور چین به فروش می‌رسد اما با این حال باز هم تنها در مدت زمان ۱ دقیقه، بیش از ۱۰۰.۰۰۰ نسخه از آن به فروش رفت.

ردمی K30 اولترا یکی از گوشی‌های قدرتمند ردمی است که با پردازنده دایمنسیتی +۱۰۰۰ و ۴ ترکیب سخت‌افزاری مختلف راهی بازار شده. اولین مدل این محصول از ۶ گیگابایت حافظه رم و ۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی بهره می‌برد که این میزان برای سه مدل دیگر به ۸/۱۲۸، ۸/۲۵۶ و ۸/۵۱۲ گیگابایت افزایش پیدا می‌کند. نکته بسیار ارزشمند در رابطه با این گوشی، قیمت فوق‌العاده آن‌هاست. جایی که ردمی به ترتیب برای این ۴ مدل، قیمت‌های ۲۸۵، ۳۱۵، ۳۶۰ و ۳۹۰ دلار را در نظر گرفته و این یعنی کاربر با پرداخت کمتر از ۴۰۰ دلار می‌تواند به یک شبه-پرچم‌دار دسترسی داشته باشد.

همچنین ردمی K30 اولترا از نمایشگر بدون حاشیه ۶.۶۷ اینچی با پنل امولد، وضوح +FHD و رفرش ریت ۱۲۰ هرتز بهره می‌برد که حسگر اثر انگشت نیز با فناوری اپتیکال در زیر آن تعبیه شده. سیستم عامل این گوشی اندروید ۱۰ سوار بر رابط کاربری جدید شیائومی یعنی MIUI 12 است و این یعنی کاربران در حال حاضر به تمام قابلیت‌های خب و جدید شیائومی با این گوشی دسترسی خواهند داشت.

ردمی K30 اولترا با نمایشگر ۱۲۰ هرتز و قیمت ۲۸۷ دلار معرفی شد

به صورت کلی این گوشی از ۵ دوربین بهره می‌برد که شامل یک دوربین سلفی ۲۰ مگاپیکسلی با مکانیزم پاپ آپ، دوربین اصلی ۶۴ مگاپیکسلی، ۱۳ مگاپیکسلی فوق عریض، ۵ مگاپیکسلی ماکرو و ۲ مگاپیکسلی سنجش عمق می‌شود. اینکه این دوربین‌ها از لحاظ عکاسی و فیلم‌برداری چه توانایی‌هایی دارند مشخص نیست و باید بعد از بررسی‌های دقیق در رابطه با آن نظر داد.

به لطف پردازنده دایمنسیتی +۱۰۰۰، این گوشی از اینترنت ۵G نیز پشتیبانی می‌کند و این می‌تواند برای یک گوشی با قیمت کمتر از ۴۰۰ دلار یک قابلیت بسیار خوب باشد. ردمی برای تغذیه این گوشی از یک باتری ۴۵۰۰ میلی‌آمپر ساعتی استفاده کرده که با شارژر ۳۳ واتی سریع شارژ می‌شود. متاسفانه جک ۳.۵ میلی‌متری صدا در این محصول تعبیه نشده اما ردمی در آن از بلندگوهای استریو استفاده کرده تا تجربه لذت بخشی از گوش دادن به موسیقی و تماشای فیلم برای کاربران فراهم شود.

آنچه که ما را در رابطه با این محصول ناامید می‌کند، محدود شدن آن به بازار چین است. یعنی تنها کاربران چینی هستند که می‌توانند این گوشی را خریداری کنند و به نظر می‌رسد ردمی هنوز برنامه‌ای برای عرضه آن به خارج از چین ندارد. با این حال امیدواریم استقبال بی‌نظیر کاربران از این گوشی باعث شود ردمی آن را به بازارهای جهانی هم عرضه کند چون در این صورت مسلما فروش ردمی K30 اولترا بسیار بیشتر خواهد بود.

