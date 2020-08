هفته گذشته گوشی موتورولا موتو E7 پلاس در بنچمارک Geekbench رویت شد که طبق اطلاعات فاش شده، از اندروید ۱۰ به همراه پردازنده ۸ هسته‌ای و ۴ گیگابایت حافظه رم بهره می‌برد. حالا یکی از افشاگران مشهور به نام Evan Blass در توییتر تصویری را منتشر کرده که اطلاعات بیشتری را در مورد این گوشی فاش می‌کند.

طبق این تصویر، موتورولا موتو E7 پلاس از تراشه اسنپ‌دراگون ۴۶۰ بهره می‌برد که سال گذشته معرفی شده است. در کنار آن باید انتظار تعبیه ۴ گیگابایت حافظه رم و ۶۴ گیگابایت حافظه داخلی را داشته باشیم. البته این احتمال وجود دارد که کاربران در این زمینه حق انتخاب داشته باشند.

در پنل پشتی این گوشی هم دو دوربین تعبیه شده که از حالت شب هم پشتیبانی می‌کنند. دوربین اصلی مبتنی بر سنسور ۴۸ مگاپیکسلی است ولی هنوز در مورد دوربین دوم اطلاعاتی منتشر نشده است. انرژی این گوشی هم از طرف باتری ۵۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی تامین می‌شود.

در همین زمینه به تصاویر منتشر شده از این گوشی اشاره کنیم که در آن‌ها بریدگی قطره‌ای شکل نمایشگر، حسگر اثر انگشت فیزیکی در پنل پشتی و پورت USB-C توجه را جلب می‌کنند. هنوز معلوم نیست این گوشی چه زمانی معرفی می‌شود ولی با توجه به تاریخ معرفی نسل قبلی آن، احتمالا طی هفته‌های آینده شاهد معرفی موتورولا موتو E7 پلاس خواهیم بود.

