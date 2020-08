اپل بعد از سال‌ها می‌خواهد کامپیوترهای خود را متحول کند. طبق اعلام این شرکت، طی یک بازه زمانی ۲ ساله تمام کامپیوتر های اپل به سمت پردازنده های Arm مهاجرت خواهند کرد. همچنین این شرکت مدتی قبل از مدل جدید آی‌مک ۲۷ اینچی رونمایی کرد که از نسل نهم پردازنده‌های Core i5 و i7 بهره می‌برد.

بنابراین سوالی که ایجاد می‌شود این است که آیا خریداران باید منتظر عرضه کامپیوتر های اپل دارای پردازنده Arm بمانند یا همین حالا سیستم موردنظر را خریداری کنند؟

دلایل خرید کامپیوتر های اپل دارای پردازنده اینتل در سال ۲۰۲۰

اگرچه به‌زودی معماری پردازنده کامپیوترهای مک متحول می‌شود، ولی برای خرید مدل‌های مبتنی بر پردازنده اینتل در سال ۲۰۲۰ می‌توان دلایل مختلفی را مطرح کرد. به‌عنوان مثال، شاید به هر دلیلی همین الان می‌خواهید کامپیوتر مک جدیدی را خریداری کنید و در این حالت چاره‌ای جز خرید مدل اینتل ندارید.

از آنجایی که کاربران زیادی برای انجام کارهای مختلف از کامپیوترهای مک استفاده می‌کنند، چنین افرادی نمی‌توانند تا زمان عرضه مدل‌های مبتنی بر پردازنده Arm صبر کنند. این شرکت هنوز به طور رسمی تاریخ عرضه این کامپیوترها را اعلام نکرده ولی بر اساس شایعات، در آینده نزدیک مک‌بوک ایر، آی‌مک و مک‌بوک پرو مجهز به پردازنده Arm روانه‌ی بازار می‌شوند.

تراشه‌های اینتل در حال حاضر از معماری ۶۴ بیتی این شرکت بهره می‌برند که دستورالعمل‌های محاسباتی را به طور متفاوتی نسبت به تراشه‌های Arm مدیریت می‌کنند. این یعنی برنامه های توسعه یافته برای مک‌های مبتنی بر پردازنده اینتل به صورت «نیتیو» (Native) نمی‌توانند بر روی مدل‌های Arm اجرا شوند. برنامه نیتیو به نرم‌افزارهایی اطلاق می‌شوند که مستقیما برای معماری و سیستم‌عامل موردنظر توسعه پیدا می‌کنند.

البته اپل وعده داده که به لطف پروژه روزتا، این برنامه‌ها با مدل‌های Arm سازگاری خواهند داشت ولی در هر صورت نباید انتظار عملکرد مشابه این برنامه‌ها در کامپیوترهای مبتنی بر این دو معماری را داشته باشیم.

اگر از جمله افرادی هستید که از نهایت توان برنامه‌ها استفاده می‌کنید، این موضوع اهمیت بیشتری برای شما خواهد داشت. به‌عنوان مثال اگر شما یک آهنگ‌ساز هستید که برای این کار از یک برنامه خاص سنگین استفاده می‌کنید، احتمالا این برنامه حداقل در ابتدا در مدل مبتنی بر پردازنده Arm عملکرد همیشگی خود را نخواهد داشت. البته باید بگوییم که هنوز معلوم نیست پروژه روزتا در زمینه اجرای برنامه‌های توسعه یافته برای معماری اینتل در کامپیوتر های اپل دارای پردازنده Arm چه عملکردی خواهد داشت.

یکی دیگر از مزایای مهم مک‌های اینتل امکان نصب ویندوز و بوت دوگانه آن است. در حال حاضر بسیاری از کاربران مک که می‌خواهند بازی‌های جدید و سنگین را اجرا کنند، ویندوز را هم در سیستم خود نصب می‌کنند تا برای اجرای این بازی‌ها از سیستم‌عامل ویندوز بهره ببرند.

اگرچه ویندوز ۱۰ مختص معماری Arm وجود دارد، ولی در این نسخه ضعف‌های مختلفی دیده می‌شود و هنوز حرف زیادی برای گفتن ندارد. همچنین هنوز خبر موثقی در مورد امکان نصب ویندوز ۱۰ مختص معماری Arm در مک‌های Arm منتشر نشده است.

فواید احتمالی کامپیوتر های اپل دارای پردازنده Arm

اپل در مورد مزایای تراشه اختصاصی خود یا تاثیر آن بر اکوسیستم مک هنوز اطلاعات خاصی فاش نکرده ولی در هر صورت می‌توانیم در این زمینه گمانه‌زنی‌های مختلفی را مطرح کنیم. اگرچه این نخستین باری است که اپل می‌خواهد از تراشه ساخت خود برای کامپیوترهای مک بهره ببرد، ولی باید خاطرنشان کنیم که سالهاست آیفون‌ها و آیپدها با تراشه‌های ساخت اپل روانه‌ی بازار می‌شوند.

از آنجایی که معماری Arm در کل نسخه ساده‌تر شده معماری X86-64 محسوب می‌شود، روی هم رفته طوری طراحی شده تا مصرف انرژی را تا حد زیادی کاهش دهد. به همین خاطر تراشه‌های مبتنی بر معماری Arm نسبت به تراشه‌های اینتل انرژی بسیار کمتری مصرف می‌کنند و همین موضوع می‌تواند عمر باتری گجت‌های موردنظر را تا حد زیادی افزایش دهد.

با این حال تراشه‌های اختصاصی اپل برای کامپیوترهای مک به طور مستقیم قابل مقایسه با تراشه‌های موبایل نیستند. شاید اپل با افزایش مصرف انرژی تراشه‌های موردنظر به دنبال افزایش قدرت آن‌ها است. این موضوع به‌خصوص برای کامپیوترهای دسکتاپ مانند آی‌مک بیشتر صدق می‌کند. در هر صورت هنوز نمی‌دانیم که این تراشه‌های Arm نسبت به نمونه‌های اینتل از لحاظ قدرت تا چه حد متفاوت هستند.

در ضمن باید به مساله هزینه‌ها هم اشاره کنیم. اپل بیش از یک دهه است که برای کامپیوترهای خود از تراشه‌های اینتل استفاده می‌کند و باید برای خرید آن‌ها قیمت موردنظر این شرکت را بپردازد. اما اپل با قطع کردن این ارتباط و بهره‌گیری از تراشه‌های اختصاصی خود، احتمالا می‌تواند مبالغ هنگفتی را صرفه‌جویی کند.

تاریخچه مختصر معماری پردازنده کامپیوترهای اپل

البته حتی اگر چنین موضوعی صحت داشته باشد، احتمالا اپل قیمت کامپیوترهای مک را کاهش نخواهد داد. این شرکت مطمئنا برای این موضوع میلیاردها دلار در حوزه تحقیق و توسعه هزینه کرده و این افزایش درآمد تا حدی صرف پروژه‌های نوآورانه این شرکت خواهد شد.

در این میان باید به یکی دیگر از مزایای مهم مهاجرت کامپیوتر های اپل به سمت پردازنده های Arm اشاره کنیم. اپل اعلام کرده اپلیکیشن‌های آیفون و آیپد بدون مشکل در مک‌های Arm اجرا می‌شوند. با این کار، حجم اپلیکیشن‌های موجود در macOS به طور انفجاری افزایش پیدا خواهد کرد. البته بسیاری از این اپلیکیشن‌ها برای اینکه در محیط دسکتاپ تجربه کاربری بهتری داشته باشند، باید تا حدی بهینه‌سازی شوند.

ویژگی‌های نامعلوم تراشه اختصاصی اپل

در حال حاضر تنها مک مبتنی بر تراشه Arm مک مینی مجهز به تراشه A12Z مربوط به آیپد است. برخی توسعه‌دهندگان این مک مینی را دریافت کرده‌اند تا با استفاده از آن بتوانند برنامه خود را برای مک Arm بهینه‌سازی کنند. در هر صورت این کامپیوتر برای توسعه‌دهندگان آماده شده و به همین خاطر یک محصول نهایی محسوب نمی‌شود و در ضمن سیستم‌عامل آن هم نسخه بتا به حساب می‌آید.

در مجموع این کامپیوتر در بنچمارک‌های انجام شده نتایج امیدبخشی داشته و البته باید خاطرنشان کنیم که حتی خود برنامه بنچمارک Geekbench هم برای اجرا نیازمند ابزار روزتا است. با وجود این محدودیت، مک مینی موردنظر از لحاظ بنچمارک موفق شده سرفیس پرو X مجهز به نسخه Arm ویندوز ۱۰ را پشت سر بگذارد.

در کل توصیه می‌شود که برای استفاده از نسل اول محصولات سخت‌افزاری با احتیاط عمل کنید. اگرچه اپل در زمینه‌ی ساخت تراشه‌های اختصاصی سابقه زیادی دارد، ولی در زمینه‌ی ارائه‌ی این تراشه‌ها برای کامپیوترهای دسکتاپ، تازه‌نفس محسوب می‌شود. اپل یکی از محبوب‌ترین کمپانی‌های حوزه تکنولوژی محسوب می‌شود ولی این شرکت هم طی سال‌های فعالیت خود اشتباهات مختلفی مرتکب شده است. به همین خاطر توصیه می‌شود که برای مک‌های مبتنی بر تراشه اختصاصی تا حداقل عرضه نسل دوم آن‌ها صبر کنید.

روی هم رفته در رابطه با این کامپیوترها هنوز اطلاعات زیادی نداریم. به‌عنوان مثال آیا آی‌مک مبتنی بر تراشه Arm به کاربران اجازه افزایش حافظه رم را می‌دهد؟ آیا اپل جک هدفون را از سری مک‌بوک حذف می‌کند؟ یا مثلا مک پرو مجهز به این تراشه چه شکل و شمایلی خواهد داشت؟

آیا همین حالا به کامپیوتر اپل نیاز دارید؟

اگر همین حالا به کامپیوتر اپل نیاز دارید و البته فرض می‌کنیم پول موردنظر را هم در جیب دارید، پس بهتر است مدل موردنظر خود را خریداری کنید زیرا اپل تا سال‌ها از این کامپیوترها پشتیبانی خواهد کرد. زمانی که اپل در سال ۲۰۰۵ از تراشه‌های PowerPC به تراشه‌های اینتل مهاجرت کرد، ابزار روزتا معرفی شد که به کاربران اجازه می‌داد از برنامه‌های توسعه یافته برای معماری PowerPC در کامپیوترهای جدید مجهز به تراشه اینتل استفاده کنند. اپل تا سال ۲۰۱۱ به پشتیبانی از ابزار روزتا ادامه داد.

بنابراین اگر در حال حاضر به هر دلیلی به کامپیوتر مک نیاز دارید، می‌توانید از بین مدل‌های مختلف بدون نگرانی مدل موردنظر خود را خریداری کنید. اگر هم عجله‌ای ندارید، می‌توانید تا عرضه نخستین کامپیوتر های اپل مجهز به پردازنده Arm صبر کنید تا ببینید این مدل‌ها چه حرفی برای گفتن دارند.

بهره‌گیری کامپیوترهای اپل از پردازنده‌های ARM چه مزایایی دارد؟

