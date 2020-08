به گزارش یک منبع کره‌ای، به نظر می‌رسد سامسونگ قصد ندارد در پرچم‌داران سری گلکسی اس ۲۱ از سنسور مدت پرواز یا همان ToF استفاده کند.

در حال حاضر گوشی‌های سری گلکسی نوت ۲۰ از سنسور مدت پرواز بهره می‌برند اما ظاهرا این سنسورها قرار نیست فعلا استفاده‌ای برای کاربران داشته باشند. به همین خاطر غول کره‌ای تصمیم گرفته آن را در پرچم‌دران بعدی خود استفاده نکند. از طرفی فناوری بکار رفته توسط سامسونگ بسیار به نسبت آنچه که رقیب قدرتمندش یعنی اپل در گوشی‌های خود مورد استفاده قرار می‌دهد ضعیف‌تر است. به همین خاطر این شرکت تصمیم گرفته روش دیگری را در پیش بگیرد.

سنسور‌های ToF اپل متعلق به شرکت سونی است. البته سامسونگ هم سنسور خود را از سونی خریداری می‌کند اما اپل طی قراردادی انحصاری، سنسور مدت پرواز با فناوری مستقیم را از شرکت ژاپنی دریافت می‌کند و به همین خاطر سامسونگ نمی‌تواند آن‌ها را در اختیار داشته باشد. در حال حاضر، اپل با استفاده از سنسور LiDAR، از تکنیک مدت پرواز به صورت مستقیم بهره می‌برد اما در محصولات سامسونگ به شکلی غیر مستقیم از این فناوری استفاده می‌شود. به همین خاطر، نماینده‌های اپل ۲ برابر محدوده بیشتر را (حدودا ۶ متر در مقایسه با ۳ متر) به نسبت کهکشانی‌ها پوشش می‌دهند.

دوربین ToF یا مدت پرواز چیست و چه مزایایی دارد؟

با این حال به نظر می‌رسد سامسونگ قصد ندارد این فناوری را به طور کاملا کنار بگذارد و در تلاش است با طراحی سنسوری قدرتمند و اختصاصی، عملکرد خود را در این زمینه بهبود بخشد. اینطور که به نظر می‌رسد، سامسونگ می‌خواهد ابتدا حرکت اپل را در این زمینه زیر نظر داشته باشد. اینکه اپل در محصولات آینده خود چگونه از این سنسور بهره می‌برد و استقبال کاربران از آن چطور خواهد بود، می‌تواند به سامسونگ در راستای استفاده یا عدم استفاده از این سنسور در پرچم‌دارهای بعدی کمک کند.

سامسونگ شاید پرچم‌داران سری گلکسی اس ۲۱ را از وجود این سنسور محروم کند اما گفته می‌شود قرار است مدل قدرتمند آن را به دوربین اصلی ۱۵۰ مگاپیکسلی مجهز کند و همین مسئله می‌تواند آن‌ها را در بخش دوربین به شرکتی بی‌رقیب تبدیل کند. البته اینکه آیا این دوربین هم مانند نسخه ۱۰۸ مگاپیکسلی بکار رفته در اس ۲۰ اولترا خواهد بود یا خیر، مسئله‌ای است که در حال حاضر نمی‌توانیم در رابطه با آن قضاوت کنیم.

منبع: Android Central

The post گلکسی اس ۲۱ بدون سنسور ToF (مدت پرواز) راهی بازار می‌شود appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala