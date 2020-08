جدیدترین عضو از خانواده ایربادز سامسونگ، گلکسی بادز لایو نام دارد که حدودا ۱۰ روز پیش، با قابلیت حذف نویز اکتیو رونمایی شد. قبل از این محصول، سامسونگ گلکسی بادز پلاس را در سبد محصولات خود داشت که هم ارزان‌تر از مدل لایو بوده و هم از قابلیت‌های کمتری برخوردار است. اما این قابلیت‌ها تا چه حد با اهمیت هستند؟ در این مطلب به مقایسه گلکسی بادز لایو با گلکسی بادز پلاس می‌پردازیم تا ببینیم آیا پرداخت هزینه بیشتر برای مدل جدیدتر که اتفاقا از قابلیت حذف نویز هم بهره می‌برد منطقی است یا خیر.

اگر به خرید گلکسی بادز لایو علاقه‌ داشته باشید، شاید برایتان این سوال مهم پیش بیاید که آیا پرداخت هزینه بیشتر برای خرید این مدل منطقی است یا خیر. چرا که در حال حاضر گلکسی بادز پلاس هم برای خرید در دسترس قرار داشته و قیمت کمتری هم دارد. البته این قیمت کم، روی کاغذ توجیه منطقی دارد. گلکسی بادز لایو نه تنها جدیدتر است، بلکه هم به قابلیت‌های خوبی نظیر حذف نویز اکتیو مجهز شده و هم طراحی بسیار جالبی دارد. اما از آن جایی که از لحاظ اندازه تفاوت زیادی بین این دو مدل نیست، بنابراین در خرید آن‌ها، قابلیت و مقرون به صرفه بودن مهم‌ترین فاکتور است.

همانطور که اشاره شد، بادز لایو به قابلیت حذف نویز اکتیو مجهز شده و از این حیث برتری محسوسی به نسبت نماینده قدیمی‌تر سامسونگ دارد. اما از طرفی طول عمر باتری بادز پلاس نیز در نوع خود یک رکورد محسوب می‌شود و قیمت آن هم حدودا ۲۰ دلار ارزان‌تر است (۱۷۰ دلار در مقایسه با ۱۵۰ دلار). حالا این سوال پیش می‌آید که آیا پرداخت ۲۰ دلار بیشتر برای دریافت حذف نویز منطقی است یا ذخیره پول و خرید مدلی با طول عمر بیشتر باتری؟ در ادامه به این پرسش پاسخ خواهیم داد.

مقایسه گلکسی بادز لایو با گلکسی بادز پلاس – طراحی

گلکسی بادز لایو و بادز پلاس هردو محصولات بسیار کوچک اما با طراحی کاملا متفاوت هستند. مدل جدید از لحاظ طراحی بسیار شبیه به لوبیا است و به طور کامل درون حلال گوش می‌نشیند. بادز پلاس هم از لحاظ قرارگیری در گوش بسیار عالی است اما طراحی گرد و کوچک‌تری دارد.

بادز پلاس شاید از لحاظ قرارگیری درون گوش، انتخاب بهتری باشد چرا که از سری بزرگ‌تری برخوردار است و به همین خاطر ایستادگی محکم‌تری دارد. اگر جز آن دسته از کاربرانی هستید که فعالیت بدنی زیادی دارید و در عین حال می‌خواهید ایربادز درون گوشتان محکم باشد، بادز پلاس حس اطمینان بیشتری به شما خواهد داد. البته قرارگیری محکم‌تر درون گوش شاید در استفاده بلند مدت کمی آزاردهنده باشد که این موضوع در رابطه با بادز لایو کمتر صدق می‌کند.

البته گلکسی بادز لایو هم ایستایی بسیار خوبی دارد. این محصول نیز به خوبی درون گوش می‌نشیند اما اگر حفره درون گوشتان کمی بزرگ باشد، شاید با بادز لایو کمی با مشکل مواجه شوید. به طور کلی، از لحاظ ایستایی درون گوش‌هایی با اندازه مختلف، بادز پلاس عملکرد بهتری دارد اما این برتری فاحش نیست.

مقایسه گلکسی بادز لایو با گلکسی بادز پلاس – کیفیت صدا و حذف نویز

از لحاظ تولید بیس، بادز لایو عملکرد به مراتب بهتری دارد. البته این مسئله جای تعجبی هم نداشت چون در مقایسه با ایرپادز پرو هم عملکرد بادز لایو در تولید بیس بهتر بود. اگر محدوده صدا را تا ۱۰۰ درصد افزایش ندهید (تقریبا روی ۸۰ درصد)، نه تنها شدت بلکه کیفیت و وضوح بیس نیز بسیار عالی خواهد بود.

کیفیت صدای هر دو ایربادز عالی است و همه چیز به وضوح شنیده می‌شود. خصوصا اینکه میزان بیس تولیدی در بادز پلاس ملایم‌تر بوده و همین مسئله موجب می‌شود این گجت برای کاربرانی که صدای بیس برایشان آزاردهنده است، مناسب‌تر باشد.

اگرچه در کیفیت پخش موسیقی تفاوت چندان زیادی بین دو ایربادز وجود ندارد اما وقتی به قابلیت حذف نویز می‌رسیم، گلکسی بادز لایو دست بالا را دارد. گلکسی بادز پلاس به لطف سری پلاستیکی خود، در جداسازی نویز محیط عملکرد بسیار خوبی دارد اما نمی‌توان این عملکرد را حتی نزدیک به گلکسی بادز لایو دانست که از قابلیت حذف نویز اکتیو بهره می‌برد. این تفاوت عملکرد به خصوص در مکالمات صوتی بیشتر حس خواهد شد.

مقایسه گلکسی بادز لایو با اپل ایرپادز پرو؛ کدام یک ارزش خرید بیشتری دارد؟

دستیار صوتی

برای آن دسته از کاربرانی که در ایران زندگی می‌کنند، شاید این قابلیت چندان کاربردی نباشد، اما کاربرانی که اندکی به زبان انگلیسی مسلط باشند، قطعا می‌توانند از آن بهره‌مند شوند. از آن جایی که هم بادز لایو و هم بادز پلاس محصولات سامسونگ هستند، بنابراین از دستیار صوتی این شرکت یعنی بیکسبی پشتیبانی می‌کنند. این دقیقا مشابه همان ارتباطی است که اپل بین ایرپادز و دستیار صوتی خود، سیری، برقرار کرده.

برای اینکه کاربر بتواند فرامین صوتی خود را از طریق بیکسبی به گلکسی بادز لایو و بادز پلاس منتقل کند، حتما باید یک گوشی سامسونگ در اختیار داشته باشد که به این دستیار صوتی مجهز شده باشد. سپس با نصب اپلیکیشن Galaxy Wearable و فعال کردن گزینه Bixby Voice Wake-up از طریق تنظیمات این برنامه، می‌تواند از هماهنگی بیکسبی و ایربادز خود بهره‌مند شود.

کاربران با کمک این دستیار صوتی می‌توانند فرامینی نظیر ارسال پیام به مخاطبین، بستن/اجرای برنامه‌ها، چک کردن آب و هوا و بسیاری موارد دیگر را انجام دهند. البته باید به این نکته هم اشاره کنیم که متاسفانه کاربر نمی‌تواند در تنظیمات اپلیکیشن Galaxy Wearable، دستیار صوتی دیگری مانند Google Assistant را جایگزین بیکسبی کند.

کاربر همچنین می‌تواند از طریق این برنامه که به صورت پیش‌فرض در گوشی‌های جدید سامسونگ نصب شده، مواردی از قبیل اکولایزر، ژست‌های لمسی و قابلیت حذف نویز اکتیو را کنترل کرده و حتی آموزش قرار دادن بادز لایو درون گوش را هم مشاهده کند.

مقایسه گلکسی بادز لایو با گلکسی بادز پلاس – طول عمر باتری

یکی از مهم‌ترین فاکتورهای خرید یک ایربادز، طول عمر باتری آن است. خوشبختانه عملکرد نماینده‌های سامسونگ در این بخش کاملا رضایت‌بخش است. هر دوی آن‌ها می‌توانند به صورت بی‌سیم و یا از طریق درگاه USB-C روی کیس شارژ شوند. پشتیبانی از فناوری شارژ معکوس هم باعث شده کاربران بتوانند با قرار دادن کیس روی پنل پشتی برخی از پرچم‌داران سامسونگ با قابلیت پشتیبانی از فناوری شارژ معکوس، ایربادز خود را شارژ کنند.

طبق ادعای سامسونگ، بادز پلاس می‌تواند به کمک کیس شارژر خود، تا ۲۲ ساعت پخش موسیقی کاربران را همراهی کند. بادز لایو اما با کمک کیس می‌تواند تا ۲۸ ساعت روشن بماند و البته این در شرایطی است که قابلیت حذف نویز اکتیو غیر فعال باشد. در غیر این صورت، میزان شارژ آن به ۲۲ ساعت کاهش پیدا می‌کند.

در حالت عادی هم گلکسی بادز لایو می‌تواند در صورت فعال بودن قابلیت حذف نویز ۶ ساعت و در صورت غیرفعال بودن آن ۸ ساعت شارژ نگه دارد که این میزان برای گلکسی بادز پلاس که از قابلیت خاصی برخوردار نیست به ۱۱ ساعت افزایش پیدا می‌کند. بنابراین به صورت کلی باید عملکرد این دو محصول را در نگه‌داری شارژ بسیار خوب ارزیابی کنیم و کاربران نباید نگرانی خاصی از این بابت داشته باشند.

بررسی اولیه گلکسی بادز لایو؛ رقیب ۱۷۰ دلاری ایرپادز پرو

محدوده پوشش بلوتوث

کهکشانی‌های کوچک سامسونگ به بلوتوث نسخه ۵.۰ مجهز شده‌اند. کاربران گوشی‌های سامسونگ تنها کاری که باید انجام دهند، باز کردن کیس در نزدیکی گوشی است تا فرایند اولیه جفت‌سازی انجام شود. کاربران دیگر گوشی‌های اندروید و همچنین کاربران iOS هم می‌توانند به صورت عادی از اتصال بلوتوث برای یافتن این ایربادزها استفاده کنند.

از لحاظ پوشش، گلکسی بادز پلاس عملکردی مشابه ایرپادز پرو دارد. به این صورت که می‌توانید در یک اتاق نسبتا بزرگ، بدون هیچگونه مشکل قدم زده و حتی از اتاق خارج شده و در را هم ببندید. هیچ مشکلی از بابت قطعی پیش نخواهد آمد. اما گلکسی بادز لایو اندکی ضعیف‌تر است. هنگام گوش دادن به موسیقی، اگر تقریبا ۱۲ قدم از گوشی خود دور شوید، احتمالا با مشکل مواجه خواهید شد. البته این میزان هم بسیار خوب است اما مسلما نه به خوبی قدرت بلوتوث گلکسی بادز پلاس.

قابلیت‌ها

گلکسی بادی لایو گلکسی بادز پلاس پشتیبانی از شارژ سریع طول عمر بالای باتری پشتیبانی از حذف نویز اکتیو (ANC) موجود در ۵ رنگ موجود در سه رنگ قابلیت شنیدن صدای محیط قابلیت شنیدن صدای محیط کنترل لمسی کنترل لمسی پشتیبانی از شارژ بی‌سیم

اینکه در نهایت کدام محصول می‌تواند بهتر از دیگری باشد، تصمیمی است که کاملا به کاربر بستگی دارد. چرا که این دو محصول از پس وظیفه اصلی خود به خوبی برآمده‌اند. تنها یک سری شرایط خاص وجود دارد که می‌تواند قبل از خرید این دو گجت، تاثیر زیادی روی انتخاب نهایی داشته باشد.

اگر به بیس قوی علاقه‌مند هستید و در محیط‌های پر سر و صدا و شلوغ کار می‌کنید، گلکسی بادز لایو انتخاب بهتری است. اما اگر صدای شدید بیس مد نظرتان نیست و بیشتر به دنبال محصولی با طول عمر بالای باتری و در عین حال توانمند در پخش موسیقی با وضوح بالای صدا هستید، گلکسی بادز پلاس می‌تواند گزینه مناسب‌تری باشد. به خصوص اینکه ۲۰ دلار ارزان‌تر نیز هست.

به نظر شما برنده مقایسه گلکسی بادز لایو و گلکسی بادز پلاس کدام است؟ آیا خرید نماینده جدید، صرفا به خاطر بهره‌مندی آن از حذف نویز اکتیو، منطقی است یا همچنان مدل قدیمی‌تر را گزینه بهتری می‌دانید؟

