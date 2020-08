سامسونگ مدت‌ها اپل را به دلیل حذف جک هدفون به سخره می‌گرفت اما سامسونگ هم در نهایت گوشی‌های گلکسی نوت ۱۰ را بدون جک هدفون عرضه کرد و برای اولین بار گوشی‌های پرچم‌دار این شرکت بدون این مشخصه راهی بازار شدند. سامسونگ می‌گوید این کار را برای امکان تعبیه باتری بزرگ‌تر انجام می‌دهد ولی حالا به نظر می‌رسد گلکسی اس ۲۱ همراه با این ویژگی معرفی خواهد شد.

به گفته یکی از افشاگران، احتمالا گوشی پرچم‌دار گلکسی اس ۲۱ با جک هدفون به دست کاربران می‌رسد. باید خاطرنشان کنیم اخیرا فروش گوشی‌های پرچم‌دار سامسونگ کاهش یافته و اگرچه به نظر می‌رسد گوشی‌های گلکسی نوت ۲۰ فروش خوبی دارند، اما سامسونگ در مورد سفارش قطعات سخت‌افزاری این دو گوشی همچنان محتاطانه عمل می‌کند.

این افشاگر مدعی است که برگشت جک هدفون به گوشی موردنظر بیشتر یک ترفند بازاریابی است تا سامسونگ بتواند نسبت به نسل بعدی گوشی گلکسی اس توجهات بیشتری را جلب کند. در همین رابطه می‌توانیم به گوشی پرچم‌دار سونی اکسپریا ۱ مارک ۲ اشاره کنیم که بعد از دو نسل فاقد این مشخصه، همراه با جک هدفون معرفی شده است. همچنین به نظر می‌رسد گوگل پیکسل ۵ هم همراه با این ویژگی خواهد بود.

در عین حال، این شرکت‌ها می‌خواهند بخشی از درآمد بازار پرسود مربوط به ایربادهای بی‌سیم را از آن خود کنند که در حال حاضر اپل در این زمینه حرف اول را می‌زند. به عنوان مثال، سامسونگ اخیرا از ایرباد بی‌سیم گلکسی بادز لایو رونمایی کرده که از قابلیت حذف صدای محیط بهره می‌برد و به همین خاطر رقیب مستقیم ایرپاد پرو محسوب می‌شود.

تحلیلگران بر این باور هستند که ایربادهای جدید سامسونگ می‌توانند سهم این شرکت از بازار موردنظر را از ۶.۹ درصد به ۱۰ درصد برسانند. زیرا از یک طرف ارزان‌تر از ایرپاد پرو به حساب می‌آیند و از طرف دیگر عمر باتری بیشتری دارند.

اما اگر گلکسی اس ۲۱ واقعا همراه با جک هدفون عرضه شود، چنین کاری فروش ایربادهای بی‌سیم را تحت تاثیر قرار می‌دهد و بنابراین فعلا باید با شک و تردید این گزارش را در نظر بگیریم. در همین زمینه می‌توانیم به شایعاتی اشاره کنیم که طبق آن‌ها مدل‌های مختلف گلکسی اس ۲۱ احتمالا با تراشه‌های گوناگونی عرضه می‌شوند و همچنین نباید احتمال حذف شارژر از جعبه این گوشی‌ها را از قلم بیندازیم.

درباره گوشی‌های گلکسی اس ۲۱ چه می‌دانیم؟

منبع: Phone Arena

