در طول چند سال گذشته، سامسونگ حجم تولید گوشی‌های هوشمند در هند را افزایش داده است. بزرگ‌ترین کارخانه تولید گوشی هوشمند این شرکت در شهر نویدا در کشور هند قرار دارد. حالا گزارش‌ها حاکی از آن است که سامسونگ قصد دارد بخش قابل توجهی از خطوط تولید گوشی‌های خود را از ویتنام و دیگر کشورها به هند منتقل کند.

بر اساس گزارش روزنامه The Economic Times، سامسونگ در حال برنامه‌ریزی برای تولید گوشی‌های هوشمند به ارزش ۴۰ میلیارد دلار در هند است. یک منبع آگاه به این روزنامه گفته که سامسونگ برای بهره‌گیری از معافیت‌های دولت هند، خطوط تولید خود را متنوع خواهد کرد. از ۴۰ میلیارد دلار گوشی هوشمند که سامسونگ قصد دارد تا ۵ سال آینده در هند تولید کند، ارزش گوشی‌های با قیمت حدودا ۲۰۰ دلار بیش از ۲۵ میلیارد دلار خواهد بود.

یک مقام ارشد دولتی گفته که بیشتر گوشی‌های تولید شده با قیمت بالاتر از ۲۰۰ دلار از هند به دیگر بازارها صادر خواهند شد. گفته می‌شود سامسونگ در حال کاهش تولید گوشی‌های هوشمند در کره جنوبی به دلیل هزینه‌های بالای نیروی کار است. طبق برآوردهای انجام شده، سامسونگ حدود ۵۰ درصد از گوشی‌های هوشمند خود را در ویتنام تولید می‌کند. این شرکت همچنین خطوط تولید در برزیل و اندونزی هم راه‌اندازی کرده است.

از دیگر فعالیت‌های سامسونگ در هند می‌توانیم به تولید تلویزیون اشاره کنیم و قرار است به زودی خطوط تولید مربوط به نمایشگرهای گوشی‌های هوشمند در این کشور راه‌اندازی شوند. در همین رابطه نباید شرکت اپل را از قلم بیندازیم که تولید آیفون در هند را افزایش داده است. این شرکت ابتدا تولید آیفون‌های قدیمی را در هند آغاز کرد ولی به تازگی تولید انبوه آیفون XR و آیفون ۱۱ در هند آغاز شده است.

