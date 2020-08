سامسونگ در هفته‌های گذشته با برگزاری رویداد آنلاین آنپکد از تلفن‌های همراه جدید خانواده‌ی نوت یعنی گلکسی نوت ۲۰ و گلکسی نوت ۲۰ اولترا رونمایی کرد. با معرفی تلفن‌های همراه جدید، سامسونگ به خوبی در حال طی کردن مسیری است که سال گذشته با معرفی گلکسی نوت ۱۰ پلاس، آغاز کرده است.

یکی از سوال‌هایی که ممکن است برای دارندگان تلفن همراه گلکسی نوت ۱۰ پلاس پیش بیاید این است که آیا پیشرفت‌های صورت گرفته در این نسل جدید به گونه‌ای هستند که آنها تلفن همراه خود را با نسل جدیدتر، به‌خصوص گل سر سبد خانواده نوت ۲۰ یعنی گلکسی نوت ۲۰ اولترا تعویض نمایند.

به طور حتم نمی‌توان این سوال را با یک جواب ساده پاسخ داد پس در این مقایسه با ما همراه شوید تا با هم به جواب این سوال برسیم.

تفاوت‌های ظاهری

زمانی که گوشی گلکسی نوت ۲۰ اولترا را در دست می‌گیرید به خوبی حس یک تلفن همراه لوکس را به شما القا می‌کند. در مقایسه با تلفن همراه گلکسی نوت ۱۰ پلاس که با توجه به استفاده از شیشه در قسمت پشتی آن از طراحی پرزرق‌وبرق‌تری بهره می‌برد، گلکسی نوت ۲۰ اولترا دارای طراحی محافظه‌کارانه‌تری است. طراحان سامسونگ ترجیح دادند که در این تلفن همراه جدید از شیشه‌‌ای مات برای قسمت پشتی دستگاه استفاده کنند.

در هر دو تلفن همراه گلکسی نوت ۱۰ پلاس و گلکسی نوت ۲۰ اولترا از صفحه نمایشگر با طراحی خمیده استفاده شده است. با توجه به استفاده سامسونگ از نمایشگر خمیده، به طور حتم طرفداران تلفن‌های همراه دارای نمایشگر تخت با دیدن این دستگاه‌ها خوشحال نخواهد شد. در مقایسه با گلکسی نوت ۱۰ پلاس، نسل جدید علاوه‌بر داشتن وزن بیشتر دارای طول بزرگ‌تری هم است. زمانی که این دو تلفن همراه را در کنار یکدیگر قرار می‌دهید عرض و ضخامت هر دو دستگاه یکسان به نظر می رسند.

تفاوت‌های ظاهری این دو دستگاه محدود به اختلاف در ابعاد آنها نمی‌شود، بلکه سامسونگ در تلفن همراه جدید چینش برخی از دکمه‌ها را هم تغییر داده است. بر خلاف گلکسی نوت ۱۰ پلاس که تمامی دکمه‌ها در آن در سمت چپ دستگاه قرار گرفته بودند، در گلکسی نوت ۲۰ اولترا با منطقی شدن محل قرارگیری دکمه‌ها، اکنون شاهد قرارگیری آنها در سمت راست دستگاه، درست در زیر انگشت شست کاربر هستیم.

علاوه بر تغییر محل قرارگیری دکمه‌ها، سامسونگ در تلفن همراه جدید محل قرار گیری قلم S Pen را هم عوض کرده است. در نسخه‌ی اولترا شاهد خارج شدن قلم از سمت راست قسمت زیرین دستگاه هستیم. قرارگیری قلم در این جای جدید باعث می‌شود که کاربر با راحتی بیشتری بتواند آن را از جای خود خارج یا در جای خود قرار دهد.

با توجه به طراحی جدید، کاربران در هنگام کار با گلکسی نوت ۲۰ اولترا احساس راحت‌تری خواهند داشت اما این به این معنا نیست که کار کردن با نوت ۱۰ پلاس حس بدی را به کاربر القا می‌کند.

مقایسه نمایشگر‌ها

نمایشگر استفاده شده در گلکسی نوت ۲۰ اولترا در مقایسه با نسل قبلی خود یعنی نوت ۱۰ پلاس، ۰٫۱ اینچ بزرگ‌تر شده و اکنون دارای اندازه ۶٫۹ اینچی است. از لحاظ رزولوشن نمایشگر، هر دو تلفن همراه رزولوشن +QHD را ارائه می‌دهند و در این زمینه تفاوتی میان این دو نسل وجود ندارد.

زمانی که با هر دو تلفن همراه پرچم‌دار کار کنید هر دو نمایشگر از نظر نمایش رنگ‌ها، روشنایی صفحه و زاویه دید هیچ‌گونه کاستی نداشته و یکسان به نظر می‌رسند.

در گلکسی نوت ۲۰ اولترا شاهد استفاده از محافظ نمایشگر جدید یعنی گوریلا گلس Victus هستیم که در مقایسه گوریلا گلس گلس ۶ نوت ۱۰ پلاس، مقاومت بیشتری را در برابر اتفاق‌هایی مانند افتادن یا خراشیدگی با اجسام تیز، نشان می‌دهد.

علاوه بر مقاومت بیشتر، سامسونگ در نمایشگر تلفن همراه گلکسی نوت ۲۰ اولترا از نرخ به‌روزرسانی ۱۲۰ هرتز استفاده کرده است که باعث می‌شود محتوای نمایش داده شده به کاربر در مقایسه با گلکسی ۱۰ پلاس، دارای نمایشگر ۶۰ هرتز، بسیار روان‌تر به نظر برسند. استفاده از نمایشگر با نرخ به‌روزرسانی بالاتر اگرچه باعث نمایش روان‌تر محتوا می‌شود ولی معایبی مانند مصرف زیاد باتری را هم به همراه دارد.

مشخصات سخت افزاری و قدرت دستگاه

سامسونگ در پرچمدار جدید خانواده نوت از آخرین چیپست تولیدی شرکت کوالکام یعنی اسنپدراگون ۸۶۵ پلاس استفاده کرده است. استفاده از این چیپست تازه نفس باعث شده است تا نوت ۲۰ اولترا قدرت خیره کننده‌ای را داشته باشد.

در پرچمدار نسل قدیم، گلکسی نوت ۱۰ پلاس، شاهد استفاده از چیپست نه چندان جدید اسنپدراگون ۸۵۵ هستیم که در مقایسه با ۸۶۵ پلاس دارای قدرت کمتری است. البته این تفاوت قدرت به‌گونه‌ای نیست که شما در هنگام کار با نوت ۱۰ پلاس احساس کمبودی در سرعت و قدرت را حس کنید.

سامسونگ در هر دو دستگاه از ۱۲ گیگابایت حافظه رم استفاده کرده تا هر دو دستگاه از این نظر کمبودی را نداشته باشند. از نظر حافظه‌ی داخلی این شرکت کره‌ای قصد دارد تا نوت ۲۰ اولترا را همراه با حداقل حافظه‌ی داخلی ۱۲۸ گیگابایت عرضه کند. در زمان رونمایی از گلکسی نوت ۱۰ پلاس حداقل حافظه‌ی داخلی در نظر گرفته شده برای این تلفن همراه ۲۵۶ گیگابایت بود.

علاوه بر نسخه های دارای چیپست اسنپدراگون، سامسونگ در نسخه‌های دیگر از چیپست توسعه داده شده توسط خودش استفاده می‌کند. برای مقایسه این دو تلفن همراه باید بگوییم که گلکسی نوت ۲۰ اولترا دارای چیپست Exynos 990 است در حالی که گلکسی نوت ۱۰ پلاس از چیپست قدیمی‌تر Exynos 9825 بهره می‌برد.

قابلیت ۵G

در حالی که تلفن همراه گلکسی نوت ۲۰ اولترا از قابلیت ۵G بهره می‌برد، سامسونگ نوت ۱۰ پلاس را در دو نسخه‌ی عادی و ۵G روانه‌ی بازار کرد. اگر در زمان خرید، نوت ۱۰ پلاس ۵G را انتخاب کرده‌اید از این بابت تفاوتی میان دستگاه شما و گلکسی نوت ۲۰ اولترا وجود ندارد.

اما اگر دارای نسخه عادی نوت ۱۰ پلاس هستید باید، بگویم قادر به استفاده از این قابلیت جدید نیستید و برای بهره‌مندی از این قابلیت در آینده، باید که تلفن همراه خود را با نمونه‌های جدیدتر تعویض نمایید.

باتری

یکی از برتری‌های گلکسی نوت ۲۰ اولترا بهره‌مندی آن از باتری با ظرفیت بیشتر در مقایسه با گلکسی نوت ۱۰ پلاس است. سامسونگ در نسل جدید این تلفن همراه از باتری با ظرفیت ۴۵۰۰mAh استفاده کرده است، که در مقایسه با گلکسی نوت ۱۰ پلاس دارای ۲۰۰‌mAh ظرفیت بیشتری است.

علاوه بر باتری با ظرفیت بیشتر، استفاده از سخت افزار جدید همراه با بازدهی بالاتر باعث می‌شود که بر روی کاغذ کاربران قادر باشند تا مدت زمان بیشتری را از این پرچمدار جدید استفاده کنند.

در مقایسه با گلکسی نوت ۱۰ پلاس، در صورتی که نرخ به‌روزرسانی نمایشگر را بر روی ۶۰ هرتز بگذارید، به احتمال بالا گلکسی نوت ۲۰ اولترا قادر خواهد بود تا مدت زمان بیشتری را به همراهی کاربر بپردازد.

البته اگر تمایل داشته باشید که از پرچمدار جدید همراه با نرخ بروزرسانی ۱۲۰ هرتز استفاده کنید، باید بگویم که هیچ تضمینی وجود ندارد که پرچمدار این نسل بتواند پرچمدار نسل قبلی را در زمینه‌ی باتری شکست دهد.

قلم S Pen و قابلیت‌های دیگر

در نسل جدید تلفن‌های همراه نوت، سامسونگ توجه ویژه‌ای را هم به قلم S Pen داشته است. گلکسی نوت ۲۰ اولترا در زمان نوشتن تاخیر ۹ میلی ثانیه‌ای را ارائه می‌دهد. نسل قبلی این پرچمدار در مقایسه با گلکسی نوت ۲۰ اولترا دارای تاخیر بسیار بیشتری است. تفاوت در اینجا به قدری زیاد است که اگر با قلم هر دو دستگاه کار کنید به سرعت متوجه تفاوت موجود می‌شوید.

علاوه بر قلم بهتر، گلکسی نوت ۲۰ اولترا قابلیت Dex را به صورت «بدون سیم» (Wireless) ارائه می‌دهد. در گلکسی نوت ۱۰ پلاس زمانی که بخواهید از قابلیت Dex استفاده کنید باید در ابتدا تلفن همراه را به وسیله سیم به دستگاه مورد نظر وصل کنید.

کدام یک دارای دوربین بهتری است؟

پرچمدار جدید خانواده نوت دارای دوربین اصل ۱۰۸ مگاپیکسلی، دوربین فوق‌عریض ۱۲ مگاپیکسلی و دوربین تله‌فوتوی ۱۲ مگاپیکسلی است. این دوربین قادر است که بزرگ‌نمایی اپتیکال ۵ برابری و بزرگ‌نمایی دیجیتال ۵۰ برابری را در اختیار کاربر قرار دهد.

برای مقایسه باید بگوییم که سامسونگ در تلفن نوت ۱۰ پلاس از دوربین اصلی ۱۲ مگاپیکسلی، دوربین تله‌فوتوی ۱۲ مگاپیکسلی و در نهایت دوربین فوق‌عریض ۱۶ مگاپیکسلی استفاده کرده است. دوربین تله‌فوتو گلکسی نوت ۱۰ پلاس می‌تواند در هنگام عکاسی بزرگ‌نمایی‌ اپتیکال ۲ برابری را در اختیار کاربر قرار دهد.

هر دو تلفن همراه دارای سنسور «مدت پرواز» (TOF) در کنار مجموعه‌ی دوربین خود هستند و از دوربین ۱۰ مگاپیکسلی در قسمت جلویی آن‌ها استفاده شده است.

از لحاظ فیلم برداری، نوت ۲۰ اولترا می‌تواند ویدیو‌های با رزولوشن ۸K و به صورت ۲۴ فریم بر ثانیه ضبط کند. در آن روی سکه نوت ۱۰ پلاس می‌تواند ویدیوهایی با رزولوشن ۴K و به صورت ۶۰ فریم بر ثانیه ضبط کند که در مقایسه با نوت ۲۰ اولترا، قابل استفاده‌تر هستند.

گلکسی نوت ۱۰ پلاس را با نوت ۲۰ اولترا را عوض کنیم؟

اگر که گلکسی نوت ۱۰ پلاس را ندارید و قصد دارید تا تلفن جدیدی از خانواده‌ی نوت را خریداری کنید. با توجه به قیمت‌های ۱۲۹۹ دلاری نوت ۲۰ اولترا برای نسخه‌ی ۱۲۸ گیگابایتی، ۱۴۴۹ دلار برای نسخه‌ی ۵۱۲ گیگابایتی و در آن طرف قیمت ۱۰۹۹ دلاری برای نسخه‌ی ۲۵۶ گیگابایتی نوت ۱۰ پلاس، هزینه کردن بیشتر و خریدن نوت ۲۰ اولترا انتخاب آینده نگرانه‌تری است.

اما اگر هم اکنون نوت ۱۰ پلاس دارید، می‌توانید تا زمانی که از این تلفن همراه رضایت کافی دارید آن را نگه دارید. با وجود اینکه نوت ۲۰ اولترا در برخی زمینه‌ها عملکرد بهتری دارد اما در مقایسه با نوت ۱۰ پلاس تفاوت‌ها آنقدر چشمگیر نیستند. اگر تمایل شدیدی به عوض کردن نوت ۱۰ پلاس خود با نوت ۲۰ اولترا دارید به طور حتم خواندن این مقاله تاثیری در تصمیم شما نخواهد داشت!

