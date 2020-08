بعد از تاخیر حدودا ۳ ماهه، گوگل بالاخره از گوشی میان‌رده پیکسل ۴a رونمایی کرد. در این میان گوگل اعلام کرده که به زودی مدل ۵G پیکسل ۴a هم معرفی خواهد شد. در چنین مواقعی، بسیاری از کاربران تصور می‌کنند که بین این دو مدل تفاوتی وجود نخواهد داشت و مهم‌ترین تفاوت آن‌ها صرفا در زمینه‌ی پشتیبانی از فناوری ۵G خواهد بود. اما به نظر می‌رسد باید انتظار تفاوت‌های مختلفی را داشته باشیم. در این مطلب به طور مختصر و مفید به تمام شایعات و خبرهای مربوط به مدل ۵G پیکسل ۴a می‌پردازیم.

تاریخ معرفی مدل ۵G پیکسل ۴a

در تاریخ ۳ آگوست همزمان با معرفی پیکسل ۴a، گوگل تصویر فوقانی را منتشر کرد و اعلام شد که مدل ‌۵G پیکسل ۴a در کنار پیکسل ۵ معرفی خواهد شد.

متاسفانه، گوگل تاریخ دقیق معرفی این گوشی‌ها را اعلام نکرده است. اما روز بعد، یکی از خوانندگان سایت ۹To5Google با بررسی پوستر فرانسوی مربوط به معرفی پیکسل ۴a متوجه یک تاریخ برای پیش‌خرید گوشی‌های پیکسل ۵ و مدل ۵G‌ پیکسل ۴a شده است. این تاریخ ۸ اکتبر ۲۰۲۰ (۱۷ مهر ۱۳۹۹) است.

کمی بعد از این قضیه، گوگل تاریخ موردنظر را از پست وبلاگ فرانسوی خود حذف کرد. این احتمال وجود دارد که تاریخ موردنظر به طور اشتباهی قرار گرفته ولی به احتمال زیاد این تاریخ صحت دارد و گوگل به دلیل بی‌دقتی آن را در پوستر فرانسوی خود قرار داده است.

در هر صورت فعلا می‌توانیم بگوییم که در تاریخ ۸ اکتبر (۱۷ مهر) گوشی‌های پیکسل ۵ و مدل ‌۵G پیکسل ۴a به احتمال زیاد معرفی خواهند شد. حتی اگر این تاریخ دقیق معرفی نباشد، با توجه به سابقه گوگل در معرفی گوشی‌های پرچم‌دار خود در اوایل ماه اکتبر، در همین حوالی شاهد معرفی این گوشی‌ها خواهیم بود.

طراحی

در بخش قبلی شاهد عکس منتشر شده از گوگل هستیم که دو گوشی در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند. گوشی سمت چپی احتمالا پیکسل ۵ است و سمت راستی که از دکمه سفید بهره می‌برد، احتمالا مدل ‌۵G پیکسل ۴a است. این تنها تصویر رسمی منتشر شده از هر دو گوشی به حساب می‌آید.

در همین رابطه، مدتی قبل تصاویر رندر منتسب به پیکسل ۵ منتشر شد. اما حالا گفته می‌شود این رندرها در حقیقت مربوط به مدل ۵G‌ پیکسل ۴a هستند. در ادامه می‌توانید آن‌ها را مشاهده کنید:







طبق این تصاویر، مدل ۵G پیکسل ۴a تا حد زیادی مشابه مدل استاندارد خود خواهد بود. با این حال، باید انتظار اندازه بزرگ‌تر و همچنین تعبیه دوربین دوگانه در پنل پشتی را داشته باشیم.

به غیر از این موارد، کلیت آن از نظر طراحی تا حد زیادی یادآور پیکسل ۴a است. البته در این رندرها جک هدفون دیده نمی‌شوند. با توجه به اینکه گوشی‌های پیکسل ۳a و پیکسل ۴a از جک هدفون بهره می‌برند، حذف آن از مدل ۵G کمی عجیب به نظر می‌رسد. در هر صورت باید منتظر بمانیم تا ببینیم آیا این مشخصه واقعا حذف شده یا نه.

ویژگی‌های سخت‌افزاری

مهم‌ترین ارتقای مدل ۵G پیکسل ۴a نسبت به مدل استاندارد در زمینه‌ی پردازنده است. پیکسل ۴a همراه با اسنپ‌دراگون ۷۳۰ عرضه شده که اگرچه تراشه بسیار خوبی محسوب می‌شود، ولی نمی‌تواند از شبکه‌های ۵G پشتیبانی کند. به همین خاطر به احتمال زیاد مدل ۵G پیکسل ۴a از تراشه اسنپ‌دراگون ۷۶۵G بهره می‌برد که یک تراشه ۵G به حساب می‌آید.

به همین خاطر از لحاظ عملکرد نسبت به برادر ارزان‌تر خود حرف بیشتری برای گفتن خواهد داشت. البته اگرچه بین این دو تراشه تفاوت‌هایی دیده می‌شود، ولی این اختلاف چندان زیاد نیست.

به غیر از پردازنده، با توجه به اینکه مدل ۵G پیکسل ۴a احتمالا اندازه بزرگ‌تری دارد، باید انتظار تعبیه باتری بزرگ‌تری را هم داشته باشیم. در کنار این موارد، در دیگر بخش‌ها شاهد بهره‌گیری از همان ویژگی‌های پیکسل ۴a خواهیم بود. این یعنی با همان رزولوشن نمایشگر، ۶ گیگابایت حافظه رم و ۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی مواجه خواهیم شد.

این گوشی مانند دیگر اعضای خانواده پیکسل، آپدیت‌های اندروید را به سرعت دریافت خواهد کرد و از برخی ویژگی‌های اختصاصی گوشی‌های پیکسل مانند Call Screen و حالت آسمان شب در عکاسی بهره خواهد برد. در این میان نباید انتظار بهره‌گیری این گوشی از سیستم راداری Motion Sense و تکنولوژی تشخیص چهره را داشته باشیم.

قیمت مدل ۵G پیکسل ۴a

گوگل همچنین در کمال تعجب قیمت پایه این گوشی را اعلام کرده که قرار است با قیمت پایه ۴۹۹ دلار به دست کاربران برسد. برای مقایسه باید بگوییم که پیکسل ۴a با قیمت ۳۴۹ دلار راهی بازار شده است.

تفاوت قیمت ۱۵۰ دلاری تقریبا نصف قیمت پیکسل ۴a محسوب می‌شود و بنابراین گوگل به غیر از مزیت «اتصال به شبکه‌های ۵G» باید ویژگی‌های جذاب دیگری را هم ارائه دهد تا کاربران برای خرید این گوشی ترغیب شوند. از آنجایی که اینترنت ۵G هنوز در بسیاری از مناطق جهان همه‌گیر نشده، به تنهایی نمی‌تواند فروش یک گوشی را افزایش دهد و به خصوص باید خاطرنشان کنیم که کاربران با پرداخت ۳۵۰ دلار می‌توانند گوشی مشابهی را خریداری کنند.

به همین خاطر با قاطعیت زیادی می‌توانیم بگوییم که این گوشی از یک دوربین بیشتر، نمایشگر و باتری بزرگ‌تر و دیگر ارتقاها بهره می‌برد تا بتواند در برابر مدل استاندارد پیکسل ۴a بیشتر به چشم بیاید.

طبق اعلام گوگل، مدل ۵G پیکسل ۴a و پیکسل ۵ در ابتدا در کشورهای استرالیا، کانادا، فرانسه، آلمان، ایرلند، ژاپن، تایوان و آمریکا عرضه می‌شوند. همچنین این شرکت اعلام کرده که این دو گوشی در کشورهای سنگاپور و هند عرضه نخواهند شد.

در مورد این گوشی چه فکر می‌کنید؟ آیا به نظر شما می‌تواند فروش زیادی داشته باشد یا اینکه در نهایت با شکست مواجه می‌شود؟ نظرات خود را در بخش کامنت‌ها با ما و دیگران در میان بگذارید.

