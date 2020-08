شرکت ZTE ساعاتی قبل رسما اعلام کرد که نخستین گوشی مجهز به دوربین زیر نمایشگر با نام Axon 20 5G در تاریخ ۱ سپتامبر (۱۱ شهریور) در کشور چین رسما معرفی می‌شود. در رابطه با این گوشی اخیرا اطلاعات مختلفی فاش شده و تا حد زیادی می‌توانیم به ویژگی‌های آن اشاره کنیم.

بر اساس اطلاعات فاش شده، ZTE Axon 20 5G از بدنه مبتنی بر شیشه و فلز و از ۴ دوربین اصلی بهره می‌برد. این گوشی ZTE به لطف بهره‌گیری از دوربین زیر نمایشگر از نمایشگر یک‌دست و فاقد هرگونه بریدگی بهره می‌برد. همچنین ظاهرا تراشه اسنپ‌دراگون ۷۶۵G به عنوان قلب تپنده این گوشی انجام وظیفه خواهد کرد.

از دیگر ویژگی‌های این گوشی می‌توانیم به نمایشگر ۶.۹۲ اینچی با رزولوشن FHD+ اشاره کنیم. همچنین کاربران از بین ۶، ۸ و ۱۲ گیگابایت حافظه رم و ۶۴، ۱۲۸ و ۲۵۶ گیگابایت حافظه داخلی حق انتخاب دارند. در پنل پشتی هم با دوربین اصلی ۶۴ مگاپیکسلی، اولترا واید ۸ مگاپیکسلی، سنسور تشخیص عمق ۲ مگاپیکسلی و دوربین ماکرو ۲ مگاپیکسلی مواجه خواهیم شد.

دوربین سلفی زیر نمایشگر ZTE Axon 20‌ مبتنی بر سنسور ۳۲ مگاپیکسلی است. انرژی آن از جانب باتری ۴۱۲۰ میلی‌آمپر ساعتی تامین می‌شود و در مورد سرعت شارژ آن هنوز خبر موثقی منتشر نشده است.

در زمینه‌ی دوربین‌های زیر نمایشگر چندین شرکت مشغول کار هستند و باید ببینیم دوربین نوآورانه این گوشی ZTE می‌تواند توجه کاربران را جلب کند یا نه. این فناوری روی هم رفته اهمیت زیادی دارد و احتمالا در آینده نزدیک بسیاری از گوشی‌ها به بهره‌گیری از آن روی می‌آورند.

