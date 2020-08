تصاویر و مشخصات فنی گلکسی اس ۲۰ فن ادیشن لو رفت

سامسونگ قرار است به زودی از گوشی گلکسی اس ۲۰ فن ادیشن رونمایی کند. تا به این لحظه تنها از نمای جلویی دستگاه و برخی از قابلیت‌های احتمالی آن مطلع بودیم اما خوشبختانه روز گذشته تصاویر کامل به همراه مشخصات فنی گلکسی اس ۲۰ فن ادیشن لو رفت.

بعد از عرضه پرچم‌داران سری اس و نوت ۱۰، سامسونگ نسخه ارزان قیمت آن‌ها را با پسوند لایت راهی بازار کرد. اما ظاهرا غول کره‌ای قصد دارد تنوعی در این نوع نام‌گذاری ایجاد کرده و برای سری اس ۲۰، از پسوند فن ادیشن استفاده کند. بنابراین وقتی صحبت از فن ادیشن می‌شود، منظور همان لایت است.

تاکنون تنها از نمای روبرویی گلکسی اس ۲۰ فن ادیشن تصاویری منتشر شده بود، اما OnLeaks@، یکی از افشاگران معروف حوزه‌ی فناوری در توییتر، تصاویری کامل از این گوشی را با کاربران به اشتراک گذاشت که به لطف آن می‌توانیم نمای پشتی محصول را هم مشاهده کنیم. علاوه بر این‌ها، اطلاعات در رابطه با مشخصات فنی گلکسی اس ۲۰ فن ادیشن تنها در حد حدس و گمان بود اما با استناد به آنچه که OnLeaks منتشر کرده، می‌توانیم با قاطعیت بیشتری در این رابطه نظر بدهیم.

تصویری از گوشی گلکسی اس ۲۰ فن ادیشن منتشر شد

نمایشگر، نرم‌افزار، باتری

نام این محصول همانطور که اشاره شده گلکسی اس ۲۰ فن ادیشن ۵G است (Galaxy S20 FE 5G) و اینطور که به نظر می‌رسد از لحاظ ظاهری شباهت بسیار زیادی با اس ۱۰ لایت دارد. به گفته OnLeaks، نمایشگر این محصول احتمالا ۶.۵ اینچی و دارای حفره‌ای در مرکز برای تعبیه دوربین سلفی است. اما طبق گزارشی که اخیرا منتشر شد، ظاهرا سامسونگ قرار بود از همان نمایشگر ۶.۷ اینچی بکار رفته در گلکسی نوت ۲۰، در این گوشی استفاده کند.

طبق اطلاعات جدید، این نمایشگر ۱۲۰ هرتزی است و بنابراین نباید انتظار قیمت پایینی را داشته باشیم. در قسمت بالای آن، درست مانند گوشی‌های سری اس ۲۰ و نوت ۲۰، حفره‌ای در نظر گرفته شده که محل تعبیه‌ دوربین سلفی ۳۲ مگاپیکسلی است. این گوشی از حواشی بسیار کمی برخوردار بوده و نمای زیبایی دارد اما در مقایسه با پرچم‌داران اصلی، حواشی آن اندکی بیشتر است. همچنین این محصول با بهره‌مندی از گواهی ضد آب IP68، تا حد زیادی در مقابل ورود آب و گرد و غبار مقاوم خواهد بود.

اندروید ۱۰ سوار بر جدیدترین رابط کاربری سامسونگ یعنی One UI 2.5، بخش نرم‌افزاری اس ۲۰ فن ادیشن را تشکیل می‌دهند و به نظر می‌رسد این گوشی جز اولین محصولاتی باشد که به‌روزرسانی اندروید ۱۱ با رابط کاربری One UI 3.0 را نیز دریافت کند. سامسونگ برای این گوشی یک باتری ۴۵۰۰ میلی‌آمپر ساعتی را در نظر گرفته که با توجه به آن می‌توانیم بگوییم احتمال اینکه نمایشگر ۶.۷ اینچی باشد بسیار زیاد است.

دوربین گلکسی اس ۲۰ فن ادیشن

همانطور که پیش‌تر شنیده بودیم، روی پنل پشتی این گوشی ۳ دوربین در یک ماژول مشابه با ماژول گلکسی اس ۲۰ و اس ۲۰ پلاس قرار گرفته‌اند که احتمالا شامل سنسور اصلی ۱۲ مگاپیکسلی، فوق عریض ۱۲ مگاپیکسلی و تله‌فوتو ۸ مگاپیکسلی با قابلیت بزرگ‌نمایی ۳ برابری می‌شوند.

گفته می‌شود کیفیت عکاسی این گوشی مشابه اس ۲۰ و اس ۲۰ پلاس است بنابراین با یک محصول قدرتمند در زمینه‌ی عکاسی و فیلم‌برداری مواجه خواهیم بود. متاسفانه در رابطه با کیفیت فیلم‌برداری این گوشی خبری منتشر نشده اما اگر قرار باشد همان عملکرد اس ۲۰ را از آن شاهد باشیم، بنابراین احتمالا اس ۲۰ فن ادیشن می‌تواند در وضوح ۸K با سرعت ۲۴ فریم بر ثانیه فیلم‌‌برداری کند.

گوشی گلکسی اس ۲۰ فن ادیشن با پردازنده اگزینوس ۹۹۰ در گیک‌بنچ دیده شد

مشخصات فنی گلکسی اس ۲۰ فن ادیشن

علی‌رغم انتقادات زیاد از سوی کاربران، سامسونگ در محصولات پرچم‌دار و میان‌رده‌ی خود از پردازنده‌ی اگزینوس استفاده می‌کند. البته نسخه‌ی اسنپدراگون پرچم‌دارها نیز عرضه می‌شود اما فقط محدود به بازار آمریکاست. با این حال به نظر می‌رسد مانند گلکسی اس ۱۰ لایت، اس ۲۰ فن ادیشن نیز در تمامی بازارها به پردازنده‌ی اسنپدراگون ۸۶۵ مجهز خواهد شد و این می‌تواند بهترین خبر برای آن دسته از کاربرانی باشد که به دنبال محصولی قدرتمند از سامسونگ با پردازنده ساخت کوالکام هستند. اما از آن جایی که این گوشی قرار است یک پرچم‌دار مقرون به صرفه باشد، احتمالا سامسونگ آن را به ۶ گیگابایت رم و ۱۲۸ گیگابایت حافظه‌ی داخلی مجهز می‌کند تا قیمت تمام شده‌ی محصول افزایش نیابد.

تاریخ معرفی، قیمت، بازار عرضه

اینطور که به نظر می‌رسد، گلکسی اس ۲۰ فن ادیشن در فصل چهارم امسال و قبل از تعطیلات سال جدید راهی بازار می‌شود. احتمال اینکه این گوشی حوالی رونمایی از آیفون ۱۲ معرفی شود نیز بسیار زیاد است چرا که هدف سامسونگ از تولید آن، رقابت با آیفون ۱۲ و آیفون ۱۲ مکس، پرچم‌دارن مقرون به صرفه اپل است.

گلکسی اس ۲۰ فن ادیشن در رنگ‌های قرمز، سفید، سبز و نارنجی، در تمام بازارهایی که تاکنون محصولات سامسونگ در آن عرضه می‌شده اند به فروش می‌رسد و قیمت آن هم ۷۹۹ دلار خواهد بود. بدین ترتیب شاهد یک نبرد تمام عیار بین این گوشی و آیفون ۱۲ خواهیم بود.

گلکسی اس ۲۱ بدون سنسور ToF (مدت پرواز) راهی بازار می‌شود

