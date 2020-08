این روزها هواوی تحت فشار بی‌سابقه‌ای قرار داد ولی این شرکت همچنان به عرضه گوشی‌های هوشمند ادامه می‌دهد. در این میان کماکان شاهد ثبت پتنت‌های مختلف از طرف هواوی هستیم که جدیدترین پتنت ثبت شده، گوشی‌های دارای نمایشگر ثانویه در کنار ماژول دوربین را نشان می‌دهد.

سایت LetsGoDigital که به طور تخصصی در زمینه‌ی یافتن پتنت شرکت‌ها فعالیت می‌کند، با این پتنت روبرو شده است. هواوی مدتی قبل درخواست ثبت آن را ارائه کرده و سه روز قبل در تاریخ ۱۴ آگوست بعد از تایید از جانب اداره ملی مالکیت معنوی چین، جزییات آن منتشر شده است.

در این پتنت شاهد گوشی‌هایی هستیم که بخشی از ماژول دوربین آن‌ها را یک نمایشگر کوچک تشکیل می‌دهد. طبق تصاویر مربوط به این اسناد، نمایشگر موردنظر صرفا زمان را نشان می‌دهد اما در توضیحات مربوطه به دیگر قابلیت‌های آن هم اشاره شده است.





باید خاطرنشان کنیم این دومین باری است که هواوی پتنت مربوط به نمایشگر ثانویه را ثبت می‌کند. در پتنت قبلی شاهد یک گوشی با طراحی مشابه سری میت ۳۰ بودیم که در اطراف ماژول دوربین یک نمایشگر دایره‌ای شکل توجه را جلب می‌کرد. اما در این پتنت جدید، ماژول دوربین مشابه گوشی‌های سری P40 است.

همچنین در این پتنت سه طرح برای موقعیت نمایشگر موردنظر پیشنهاد شده که یکی از آن‌ها نمایشگر در بخش مرکزی ماژول دوربین تعبیه شده است. در دو طرح دیگر هم شاهد تعبیه این نمایشگر در بخش فوقانی و پایینی ماژول دوربین هستیم.

باید خاطرنشان کنیم شرکت‌های فعال در حوزه تکنولوژی سالانه تعداد زیادی پتنت در زمینه‌های مختلف ثبت می‌کنند ولی بسیاری از آن‌ها هیچوقت عملی نمی‌شوند.

