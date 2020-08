هواوی میت ۴۰ پرو در حال حاضر یکی از جذاب‌ترین محصولات مورد انتظار شرکت چینی است که قرار است امسال راهی بازار شود. به احتمال فراوان این گوشی تا دو ماه دیگر رونمایی می‌شود بنابراین تصمیم گرفتیم تمام آنچه که در رابطه با آن می‌دانیم را مرور کنیم تا ببینیم هواوی قرار است امسال را با چه پرچم‌داری به پایان برساند.

هواوی در حال حاضر توانسته برای اولین بار در تاریخ خود، به صدر جدول برترین فروشنده گوشی هوشمند در جهان برسد و امیدوار است میت ۴۰ پرو بتواند در حفظ این جایگاه به این شرکت کمک کند. اما همانطور که می‌دانید، به خاطر تحریم‌های سنگین آمریکا، این شرکت در خارج از چین اصلا نتوانست فروشی را که انتظار داشت پشت سر بگذارد. بنابراین تمام امید آن، بازار داخل و حمایت کاربران چینی است.

تحریم آمریکا نه تنها بخش نرم‌افزاری بلکه سخت‌افزاری این شرکت را هم هدف قرار داده‌اند. طوری که اکنون شرکت‌های سازنده تراشه که در ساخت تراشه‌ها از فناوری آمریکا استفاده می‌کنند، باید برای تجارت با هواوی، حتما از وزارت بازرگانی آمریکا مجوز دریافت کنند. همین مسئله موجب شده این شرکت کاملا در تنگنا قرار بگیرد.

سری میت ۴۰ معمولا هر سال با پردازنده‌های جدید، ظاهری متفاوت و دوربین‌های قدرتمندتر راهی بازار می‌شوند و انتظار می‌رود میت ۴۰ پرو نیز همین مسیر را در پیش گیرد. اما امروز تمام آنچه که از این گوشی می‌دانیم را در کنار هم قرار داده‌ایم تا ببینیم هواوی چه برنامه‌ای برای امسال در سر دارد.

تاریخ عرضه گوشی هواوی میت ۴۰ پرو

هواوی گوشی میت ۳۰ را در سپتامبر سال ۲۰۱۹ معرفی کرد، اما میت ۲۰ در ماه اکتبر رونمایی شد. به همین خاطر نمی‌توانیم به طور حتم بگوییم چه ماهی برای رونمایی از گوشی‌‌های سری جدید در نظر گرفته شده. هر دو ماه می‌توانند بسیار محتمل باشند اما از آن جایی که ویروس کرونا تاثیر زیادی روی برنامه معرفی گوشی‌ها داشته و تحریم‌های آمریکا هم هر روز شدیدتر می‌شوند، احتمال اینکه هواوی این تاریخ را کمی به تعویق بیاندازد هم وجود دارد.

نام این گوشی‌ها مطابق انتظار میت ۴۰ خواهد بود که در مدل‌های مختلفی راهی بازار خواهند شد. پیش‌تر در رابطه با مدل پرو شنیده بودیم بنابراین به نظر می‌رسد حداقل شاهد دو گوشی از این سری خواهیم بود. حال اینکه غول چینی قصد دارد مدل دیگری را به این سری اضافه کند یا خیر مشخص نیست. معمولا هواوی در کنار سری میت، از مدل پورشه دیزاین و لایت هم رونمایی می‌کرد اما بعید به نظر می‌رسد امسال شاهد چنین اتفاقی باشیم.

جنگ تجاری آمریکا و چین؛ چالش‌های پیش روی تولیدکنندگان گوشی‌های چینی

طراحی و نمایشگر

با شناختی که از هواوی داریم، احتمالا تمرکز این شرکت باز هم روی دوربین خواهد بود. البته از آن جایی که طراحی این گوشی‌ها مشکل خاصی ندارد و از لحاظ نرم‌افزاری هم در شرایط خوبی نیستند، دوربین تنها بخشی است که آن‌ها می‌توانند در آن عملکرد بهتری از قبل داشته باشند تا بدین ترتیب کاربران را ترغیب به خرید کنند.

اما اینکه این دوربین‌ها در چه ماژولی و در چه قسمتی تعبیه می‌شوند مسئله‌ای است که فعلا برای باخبر شدن از آن باید به شایعات و رندرهایی که اخیرا منتشر شده متوسل شویم. اینطور که به نظر می‌رسد، میت ۴۰ پرو از دو دوربین سلفی بهره می‌برد که مانند P40 پرو، روی نمایشگر و در سمت چپ آن تعبیه خواهند شد. اگر چنین اتفاقی رخ دهد، سری میت ۴۰ اولین گوشی از این خانواده خواهند بود که از ناچ بهره نمی‌برند.

اگر به خاطر داشته باشید، میت ۳۰ پرو برای تعبیه سنسور تشخیص چهره در کنار دوربین سلفی، از یک ناچ روی نمایشگر استفاده کرد اما حالا که این طراحی جای خود را به طراحی دوربین درون نمایشگر داده، مشخص نیست باز هم شاهد سنسور تشخیص چهره خواهیم بود یا هواوی می‌خواهد از دوربین دیگری استفاده کند.

پیش‌تر تصاویری از قاب محافظ میت ۴۰ پرو منتشر شد که نشان می‌داد این محصول از نمایشگری ۶.۷ اینچی بهره می‌برد. بدین ترتیب این محصول اندکی از میت ۳۰ پرو با نمایشگر ۶.۵۳ اینچی بزرگ‌تر خواهد بود. اما از طرفی به نظر می‌رسد خمیدگی کنار این نمایشگر به نسبت محصولات سال گذشته کمتر خواهد بود. با توجه به بازخورد کاربران در طول سال‌های اخیر، این اقدام هواوی احتمالا با استقبال بیشتری از سوی کاربران مواجه خواهد شد.

روی پنل پشتی اما احتمالا شاهد حضور یک ماژول دایره‌ای شکل بزرگ خواهیم بود که احتمالا بیشتر از ۱ میلی‌متر از بدنه دستگاه بیرون زدگی داشته و میزبان ۴ سنسور گوناگون خواهد بود. اگر این اتفاق رخ دهد، از لحاظ تعداد دوربین، میت ۴۰ پرو با گوشی نسل قبل برابری می‌کند اما چیزی که از آن مطمئن هستیم، افزایش کیفیت دوربین‌هاست.

طبق اطلاعاتی که یکی از افشاگران با نام OnLeaks منتشر کرده، ظاهرا این گوشی به نسبت میت ۳۰ پرو ضخیم‌تر خواهد بود. به نظر می‌رسد ضخامت این گوشی با در نظر گرفتن ماژول دوربین ۱۰ میلی‌متر و بدون در نظر گرفتن آن ۹ میلی‌متر است. همچنین OnLeaks به این نکته نیز اشاره کرده که یکی از این سنسور‌ها، قطعا تله‌فوتو است که خب غیر از این هم انتظار نداشتیم.

اینکه چه دوربین‌های دیگری در این گوشی تعبیه شده‌اند مشخص نیست اما انتظار داریم این بار امکان ضبط ویدئو‌های ۸K نیز فراهم باشد. در حال حاضر پرچمداران سری ۲۰ سامسونگ از این توانایی برخوردار هستند و بعید به نظر می‌رسد هواوی پرچم‌داران خود را به چنین قابلیتی مجهز نکند چون این شرکت مدت زمان زیادی است با معرفی گوشی‌های خود در صدر جدول وب‌سایت DxOMark قرار می‌گیرد.

علاوه بر این‌ها، ظاهرا یک فرستنده مادون قرمز، اسپیکر (در بخش زیرین) و کلید سخت‌افزاری صدا و پاور را نیز در این گوشی شاهد خواهیم بود که در کنار گوشی تعبیه شده‌اند. بازگشت کلید‌های سخت‌افزاری صدا می‌تواند به نوعی نشان‌دهنده عملکرد نه چندان موفق هواوی در جلب رضایت کاربران در راستای حذف این کلید‌ها باشد. همانطور که می‌دانید هواوی، میت ۳۰ پرو را بدون کلید‌های صدا راهی بازار کرد و کاربر باید از طریق کناره نمایشگر صدا را کنترل می‌کرد.

مقایسه دوربین گوشی‌های آیفون ۱۱ پرو و هواوی میت ۳۰ پرو

مشخصات فنی و قابلیت‌های گوشی هواوی میت ۴۰ پرو

با توجه به سیاستی که هواوی برای گوشی‌های دیگر این سری در پیش گرفت، باید انتظار حضور یک پردازنده جدید را داشته باشیم. اگرچه این شرکت از دریافت تراشه تحریم شده اما آنقدر تراشه در اختیار دارد که بتواند حدودا یک سال را بدون مشکل سپری کند. از سپتامبر سال گذشته تاکنون، شایعات و خبرها از این موضوع حکایت داشتند که کرین ۱۰۰۰، قلب تپنده نماینده‌های جدید هواوی را تشکیل خواهد داد.

یو چنگدانگ، مدیر بخش مشتریان هواوی، ضمن تایید نام سری میت ۴۰، به این نکته نیز اشاره کرد که سری میت ۴۰، آخرین پرچم‌داران هواوی با پردازنده اختصاصی این شرکت خواهند بود و این دقیقا به خاطر تحریم‌هایی است که از ۱۵ سپتامبر امسال (۲۵ شهریور) آغاز خواهند شد. در نتیجه این تحریم‌ها، هواوی نمی‌تواند با شرکت‌هایی که از فناوری آمریکا در ساخت تراشه استفاده می‌کنند تجارت داشته باشد.

از جمله مشهورترین این شرکت‌ها می‌توان به TSMC اشاره کرد که تاکنون وظیفه ساخت چیپ‌ست‌ گوشی‌های هواوی را بر عهده داشت. البته کوالکام در حال رایزنی با دولت آمریکا بوده تا بتواند مجوز فروش تراشه به هواوی را دریافت کند که خب هنوز نتیجه این گفت‌‌وگو اعلام نشده.

کرین ۱۰۰۰ اما یک پردازنده ۵ نانومتری است که انتظار می‌رود از کرین ۹۹۰ کم مصرف‌تر و بسیار قدرتمندتر باشد. گفته می‌شود این پردازنده از هسته‌های قدرتمند Arm Cortex-A77 بهره می‌برد. اما از آن جایی که این پردازنده قرار است برای آخرین بار مورد استفاده قرار گیرد، احتمال این وجود دارد که هواوی از هسته Cortex-X1 و Cortex-A78 در آن استفاده کند که اگر حقیقت داشته باشد، نماینده جدید این شرکت به راحتی می‌تواند از لحاظ پردازشی با غول‌های بزرگ بازار نظیر نوت ۲۰ رقابت کند.

آیا هواوی بدون داشتن تراشه‌های اختصاصی کایرین می‌تواند دوام بیاورد؟

همچنین مانند دیگر گوشی‌های جدید این شرکت، سری میت ۴۰ نیز از خدمات و برنامه‌های گوگل بی‌بهره‌اند. بدین ترتیب کاربران برای دانلود برنامه‌های مورد نیاز خود باید به فروشگاه‌های غیر رسمی یا هواوی اپ گالری متوسل شوند. در حال حاضر این شرکت در حال رایزنی با توسعه‌دهندگان مختلف است تا بتواند فروشگاه خود را غنی از برنامه‌های گوناگون کند. اما بعید است تا یکی دو سال دیگر هم شاهد نزدیک شدن آن به پلی استور باشیم.

به نظر می‌رسد هواوی با این شرایط به مرور بازار خارج از چین را از دست بدهد و باید هرچه زودتر فکری به حال این وضعیت کند. این شرکت برای موفق شدن باید بهای زیادی بپردازد تا بدین ترتیب بتواند توسعه‌دهندگان را برای طراحی برنامه‌ها و بازی‌های مورد نیاز ترغیب کند. در غیر این صورت آینده خوبی برای آن پیش‌بینی نمی‌شود. خصوصا اینکه دیگر شرکت‌های چینی نظیر شیائومی و وان پلاس هم به سرعت در حال پیشرفت هستند و می‌توانند به راحتی این شرکت را کنار بزنند.

هواوی Mate 30 Pro 5G؛ سریع‌ترین و روان‌ترین گوشی ۲۰۱۹

قیمت

از آن جایی که نماینده‌های جدید هواوی یکی دو ماه دیگر راهی بازار می‌شوند، بنابراین صحبت در رابطه با قیمت آن‌ها کمی زود است. اما با توجه به قیمت محصولات سری قبل می‌توانیم پیش‌بینی کنیم هواوی چه قیمتی را برای میت ۴۰ پرو در نظر خواهد گرفت.

هواوی میت ۳۰ پرو با قیمت ۱۳۰۰ دلار راهی بازار شد که تقریبا ۶۰ دلار از میت ۲۰ پرو بیشتر بود. بنابراین اگر میت ۴۰ پرو هم همین الگوی قیمتی را در پیش گیرد، با در نظر گرفتن افزایش قیمت پرچم‌دارها طی یک سال اخیر، باید انتظار داشته باشیم با قیمت ۱۴۰۰ یا ۱۵۰۰ دلار راهی بازار شود.

پرداخت چنین قیمتی برای یک گوشی که از خدمات و برنامه‌های گوگل بهره نمی‌برد شاید برای آن دسته از کاربرانی که در خارج از چین زندگی می‌کنند آنقدرها منطقی نباشد چرا که در این بازه قیمتی، گلکسی نوت ۲۰ اولترا، وان پلاس ۸ پرو، شیائومی می ۱۰ اولترا و بسیاری گوشی‌های خوب دیگر وجود دارند که شاید تنها در بخش دوربین، با اختلاف بسیار ناچیزی پشت سر نماینده هواوی قرار گیرند.

در رابطه با تاریخ عرضه این محصول هم فعلا اطلاعی نداریم. البته اگر هواوی نخواهد این تاریخ را به تعویق بیندازد، باید در ماه سپتامبر یا اکتبر شاهد رونمایی از این گوشی‌ها باشیم. هواوی گوشی‌های سری میت ۱۰ و ۲۰ را در ماه اکتبر راهی بازار کرد اما سری میت ۳۰ در ماه سپتامبر راهی بازار شدند. به همین خاطر نمی‌توان با قاطعیت در رابطه با تاریخ عرضه این گوشی‌ها نظر داد.

منبع: Android Authority

The post درباره‌ی گوشی هواوی میت ۴۰ پرو چه می‌دانیم؟ appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala