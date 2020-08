اندروید ۱۱ قرار است اواخر سال جاری میلادی عرضه شود، اما توسعه‌دهندگان و افرادی که مشکلی با نصب یک سیستم عامل نصفه و نیمه روی موبایل‌هایشان ندارند، از همین حالا می‌توانند نسخه بتای آن را تجربه کنند. البته گذشته از توسعه‌دهندگان، این امکان صرفا برای افرادی مهیا شده که یکی از موبایل‌های پیکسل ۲، خانواده پیکسل ۳ یا پیکسل ۴ اس را در اختیار دارند. ضمنا نسخه بتا که از اینجا می‌توان دانلودش کرد، حاوی تمام قابلیت های اندروید ۱۱ در نسخه نهایی نیست.

با بررسی نسخه بتایی که برای اسمارت‌فون‌های سری پیکسل عرضه شده، می‌توان به وضوح دید که چقدر نسخه بعدی سیستم عامل گوگل دچار تغییر می‌شود. برخی از قابلیت‌ها چیزی هستند که سال‌ها پیش انتظارشان را داشتیم و برخی دیگر هم تغییراتی غافلگیرکننده که حسابی نوآورانه ظاهر می‌شوند. بیایید مروری کنیم بر مهم‌ترین ویژگی های اندروید ۱۱ که اواخر ۲۰۲۰ عرضه می‌شود.

کنترل گسترده‌تر دیوایس‌ها

هنگامی که اسپیکر هوشمند گوگل هوم در سال ۲۰۱۶ میلادی روانه بازار شد، نشان‌دهنده یک ذهنیت بزرگ بود: اینکه گوگل می‌خواهد کنترل منزل کاربرانش را به دست بگیرد. به این ترتیب، گزینه‌های کنترل لوازم هوشمند خانگی حالا به شکلی بهینه‌تر و بهتر ئیاده‌سازی شده و یکی از اصلی‌ترین قابلیت های اندروید ۱۱ به حساب می‌آید.

کافیست دکمه پاور موبایل‌تان را نگه دارید و شاهد صفحه کنترلی تازه خواهید بود. مثل همیشه دکمه‌های ریست و خاموش کردن موبایل ظاهر می‌شوند، اما بخش اعظمی از این صفحه حالا به اپلیکیشن Google Home اختصاص یافته و می‌توانید میانبرهایی شخصی‌سازی شده را در آن تعیین کنید.

اگر بخواهید هنگام خروج از خانه، لامپ‌های هوشمند را خاموش کنید، حالا با زحمت کمتری قادر به انجام این کار هستید. اگرچه این گزینه‌ها درست مثل ویجت‌ها باعث شلوغی صفحات می‌شوند، اما در عین حال شکلی کارآمدتر به اندروید می‌بخشند.

جوازها

جوازهای مورد نیاز اپلیکیشن‌ها، سردردی است که به این زودی‌ها دست از سرمان برنمی‌دارد. اکثر ما هم به جای بررسی دقیق جوازهایی که یک اپلیکیشن طلب می‌کند، ترجیح می‌دهیم روی گزینه «موافقم» کلیک کنیم و کار را به پایان برسانیم.

اندروید ۱۱ قرار است رویکرد سیستمی به این جوازها را دگرگون کند و بنابراین، بیش از پیش باید با جوازهای اپلیکیشن‌ها برای دسترسی به دوربین، لوکیشن و فایل‌های سیستمی سر و کله بزنیم. یک گزینه جدید به نام «دسترسی یک مرتبه‌ای» داریم که دسترسی‌های اپلیکیشن‌ را صرفا زمانی که در حال اجرا باشند باز می‌کند و این دسترسی «برای مدت زمانی کوتاه» دوام می‌آورد.

از سوی دیگر، این امکان وجود دارد که دسترسی اپلیکیشن‌هایی که «برای چند ماه» از آن‌ها استفاده نکرده‌اید را باطل کنید. اما این قابلیت حداقل در نسخه بتای اندروید ۱۱ باید به صورتی دستی از بخش Permissions در تنظیمات فعال شود.

این تکنیک‌ها به کار گرفته شده‌اند تا اپلیکیشن‌ها دیگر میان اطلاعاتی که نباید به آن‌ها دسترسی داشته باشند فضولی نکنند و از سوی دیگر، باعث کاهش عمر باتری نیز نشوند. این یک بهبود قابل توجه از نظر حریم شخصی است که کاربران اندرویدی را به استانداردهای iOS نزدیک‌تر خواهد کرد.

تمرکز بر مکالمات

گوگل می‌خواهد کارکرد چت‌ها را در اندروید ۱۱ از نو طراحی کند. نخستین تغییر ماهیتی بسیار ساده دارد. در بخش بالایی اعلانات، حالا بخشی تازه برای مکالمات (که می‌توانند متعلق به اپلیکیشن‌هایی مانند واتس‌اپ و تلگرام باشند) تعبیه شده است. این نوتیفیکیشن‌ها اولویت بیشتری نسبت به ایمیل‌های ناخوانده، تماس‌های از دست رفته یا تعداد گام‌هایی که در طول روز برداشته‌اید خواهند داشت. اندروید ۱۱ ضمنا نوتیفیکیشن‌هایی که یک اعلان صوتی مشخص دارند یا ساینت شده‌اند را نیز از نوتیفیکیشن‌های عادی جدا می‌کند.

حباب‌های چت (Bubbles) نیز یکی از قابلیت های اندروید ۱۱ هستند که تاثیری چشمگیر بر حس و حال کلی این سیستم عامل می‌گذارند. مکالمه در اپلیکیشن‌هایی مانند فیسبوک مسنجر و واتس‌اپ، در قالب حباب‌هایی آواتارگونه در لبه نمایشگر موبایل قابل مشاهده خواهند بود. کافیست رویشان کلیک کنید تا باز شوند و یک باکس برای پاسخ دادن به پیغام‌ها در اختیارتان قرار بگیرد.

این قابلیت شباهت زیادی به قابلیت Chat Heads در فیسبوک مسنجر دارد که در سال ۲۰۱۳ میلادی معرفی شده بود. و پیاده‌سازی موقتی آن در بیلد بتای اندروید ۱۱ منتشر شده برای Pixel 3a XL نشان می‌دهد که گوگل هنوز به دنبال راه‌هایی برای بهبود هرچه بیشتر حباب‌های چت می‌گردد.

این قابلیت که اکنون فقط در گزینه‌های توسعه‌دهندگان (Developers Options) در دسترس است، هنوز مشکلاتی کوچک و بزرگ در نمایش پیغام‌های پیام‌رسان‌های گوناگون دارد. اما از آن‌جایی که این قابلیت یک رابط برنامه‌نویسی خاص دارد و در هر اپلیکیشنی قابل تعبیه است، انتظار می‌رود مشکلاتش تا عرضه نسخه نهایی کاملا رفع و رجوع شوند.

وویس اکسس هوشمندتر

وویس اکسس (Voice Access) از سال ۲۰۱۸ میلادی راهش را به اندروید باز کرده. این اپلیکیشن اجازه می‌دهد که موبایل‌تان را با صدا کنترل کنید.

بنابراین این قابلیت آنقدرها جدید نیست. اما گوگل می‌گوید در اندروید ۱۱ شاهد پیشرفت چشمگیر قابلیت مورد اشاره خواهیم بود. با مقایسه وویس اکسس روی موبایل Pixel 3a XL و همین اپلیکیشن روی وان پلاس ۸ که اندروید ۱۰ را به اجرا در می‌آورد، به خوبی به تفاوت‌های ایجاد شده پی می‌بریم.

در ابتدای کار، کارکرد وویس اکسس در هر دو موبایل یکسان به نظر می‌رسد. در صفحه اصلی وب‌سایتی مانند دیجیکالا مگ ممکن است چند ده لیبل مختلف و شماره‌گذاری شده ببینید. با خواندن هر شماره، تب مورد نظر باز می‌شود و گاهی هم لازم است متن لینک را با صدای بلند بخوانید.

تغییرات به وجود آمده در اندروید ۱۱، بیشتر راجع به هوشمندی است. برای مثال هنگام پر کردن نوار آدرس مرورگر در وان پلاس ۸ اگر بگویید «digikala.com/mag enter»، تمام این عبارات در نوار آدرس تایپ می‌شوند. اما اندروید ۱۱ عبارت Enter را به عنوان فرمان در نظر گرفته و شما را مستقیما به صفحه مورد نظرتان هدایت می‌کند. ورژن جدید ضمنا در تشخیص اپلیکیشن‌های روی صفحه نیز عملکرد بهتری از خودش به نمایش می‌گذارد و خبری از مشکلات عجیب و غریب در تشخیص عبارات نیست.

وویس اکسس مشخصا از قبل هوشمندتر شده، اما این بدان معنا نیست که هنوز جای کار ندارد. تعاملات صوتی گوگل، جزو بهترین نمونه‌های موجود در بازار حساب می‌آیند، اما در عین حال همچنان خبری از قابلیتی مانند اشتراک‌گذاری صوتی یک صفحه وب نیست. از سوی دیگر، فرمان صوتی اسکرول کردن صفحه به پایین هم در عمده مواقع آن‌طور که باید عمل نمی‌کند.

ضبط تصویر صفحه

برای آن دسته از کاربرانی که عادت به تولید محتوای ویدیویی با موبایل‌هایشان دارند، گوگل تصمیم گرفته ضبط محتویات روی صفحه را آسان‌تر و شسته‌رفته‌تر کند.

قابلیت ضبط تصویر در اندروید ۱۱ قابلیت جدیدی با خود به همراه نمی‌آورد. در اندروید ۱۰ هم می‌توانستید از تصویر موبایل و تمام جزییات آن فیلم‌برداری کنید و امکان افزودن صدای مایکروفون هم به تصویر مهیا بود. اما رابط کاربری Screen Record در اندروید ۱۱ حسابی تمیزتر شده و دیگر خبری از ورود ناخواسته به منوی تنظیمات و بهم ریختن جزییات ضبط تصویر نیست. اساسا این قابلیت کاربر پسندتر شده و در زمان‌تان حسابی صرفه‌جویی می‌کند.

در مجموع باید گفت تغییراتی که تا امروز در قابلیت های اندروید ۱۱ به وجود آمده قرار نیست جهان را به آتش بکشند، اما حداقل با تمرکز بر چگونگی تعامل ما با موبایل‌های هوشمندمان توسعه یافته‌اند و بسیاری از نیازهای کوچک و بزرگ و روزمره ما حالا به شکلی بهینه‌تر و روان‌تر برآورده می‌شوند، چه موضوع صحبت مکالمه با دوستان باشد، چه محافظت بیشتر از حریم شخصی در برابر اپلیکیشن‌ها و چه آن‌طور که گزینه‌های کنترل مدیا به نمایش در می‌آیند.

اندروید ۱۱ محدودیت ۴ گیگابایتی ضبط ویدیو را حذف کرده است

منبع: Wired

The post ۵ قابلیت‌ اندروید ۱۱ که تجربه کاربری موبایل‌تان را متحول می‌کنند appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala