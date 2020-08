با تصویب تحریم‌های جدید آمریکا علیه شرکت هواوی، این کمپانی برای تامین تراشه‌های موردنظر خود با مشکلات بسیار بیشتری روبرو خواهد شد. طبق بند تازه‌ای که به تحریم های هواوی افزوده شده، دسترسی هواوی به تراشه های ساخته شده با نرم‌افزارها و سخت‌افزارهای آمریکایی محدودتر از گذشته می‌شود.

هدف از این تحریم جدید جلوگیری از تلاش هواوی برای دور زدن محدودیت‌های تجاری عنوان شده است. در بیانیه‌ای که وزارت امور خارجه آمریکا منتشر کرده آمده که هواوی از زمان وضع تحریم‌های جدید مربوط به تراشه‌ها به طور مداوم تلاش کرده که به نوعی آن‌ها را دور بزند. در این تحریم جدید، نام ۳۸ سازمان وابسته به هواوی در کشورهای چین، هنگ‌کنگ، فرانسه، آلمان، روسیه، آفریقای جنوبی و بریتانیا اضافه شده است.

وزارت بازرگانی آمریکا همچنین تصریح کرده که مجوز موقت مربوط به پشتیبانی از گوشی‌های هواوی منقضی شده است. به همین خاطر حتی گوشی‌های هواوی مجهز به سرویس‌های گوگل دیگر نمی‌توانند از طرف گوگل به‌روزرسانی دریافت کنند و اپراتورهای مخابراتی در مناطق روستایی قادر به بهره‌گیری از تجهیزات این شرکت نخواهند بود.

این تحریم جدید وضعیت هواوی را بیش از پیش پیچیده می‌کند. در متن مربوط به تحریم به شباهت تراشه‌ها با نمونه‌های آمریکایی اشاره شده ولی معلوم نیست که این شباهت دقیقا تا چه حد مجاز خواهد بود. اگرچه هواوی اعلام کرده که تراشه‌های پایین‌رده خود را می‌تواند در کارخانه‌های چینی تولید کند، اما حتی این کارخانه‌ها هم از برخی تجهیزات آمریکایی بهره می‌برند.

مدتی قبل آمریکا با اعمال تحریم‌های جدید، توسعه تراشه‌های اختصاصی هواوی را عملا نابود کرد و این شرکت اعلام کرد که گوشی‌های پرچم‌دار هواوی میت ۴۰ آخرین گوشی‌های مجهز به تراشه کایرین خواهند بود. ولی حالا با این تحریم جدید به نظر می‌رسد هواوی برای خرید تراشه از شرکتی مانند مدیاتک باید موانع بیشتری را پشت سر بگذارد. باید منتظر بمانیم تا ببینیم این تحریم جدید دقیقا چه اثراتی بر روی شرکت هواوی دارد.

آیا هواوی بدون داشتن تراشه‌های اختصاصی کایرین می‌تواند دوام بیاورد؟

