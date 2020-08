شرکت ایسوس به صورت رسمی اعلام کرد که از نسل جدید تلفن همراه پرچمدار «ذن‌فون» (zenfone) 7 در تاریخ پنجم شهریور ماه رونمایی می‌کند. این رویداد هم به پیروی از رویدادهای بزرگ امسال به صورت آنلاین از یوتیوب پخش خواهد شد.

نسل قبلی این تلفن همراه یعنی ذن‌فون ۶ یکی از تلفن‌های همراه برجسته سال ۲۰۱۹ بود. ذن‌فون ۶ سخت افزاری قدرتمند و دوربین با طراحی جدید را در بازه‌ی قیمتی تلفن‌های همراه میان‌رده، ارائه می‌داد.

با توجه به اطلاعات منتشر شده، نسل هفتم این تلفن همراه با ادامه دادن راه پرچمدار نسل قبلی از ویژگی‌های جذابی بهره خواهد برد. این اطلاعات همچنین نشان می‌دهند که همانند نسل قبل، ایسوس در این تلفن همراه جدید هم از دوربین چرخنده‌ای در قسمت پشتی دستگاه استفاده کرده است که می‌توان با آن به ثبت عکس‌های سلفی هم پرداخت.

بنچمارک‌های منتشر شده از نسل جدید این تلفن‌ همراه نشان می‌دهند که ایسوس در این تلفن همراه از چیپست اسنپدراگون ۸۶۵ در کنار ۱۶ گیگابایت حافظه‌ی رم استفاده کرده است. ایسوس برای کامل کردن ویژگی‌های این تلفن همراه، حافظه‌ی داخلی ۵۱۲ گیگابایتی در کنار پشتیبانی از قابلیت ۵G را هم در این تلفن همراه قرار داده است. با توجه به این ویژگی‌ها، پرچمدار جدید ایسوس در برابر رقبای قدرتمند خود کمبودی را نخواهد داشت.

یکی از نقاط قوت پرچمدار سال ۲۰۱۹ ایسوس یعنی ذن‌فون ۶ بهره‌مندی آن از جک هدفون بود. به نظر می‌رسد که در این نسل هم شاهد استفاده از جک هدفون باشیم؛ همانگونه که برخی از شرکت‌های بزرگ دوباره می‌خواهند تا از جک هدفون در پرچمدارهای آینده خود استفاده کنند. کاربران همچنین می‌توانند با استفاده از کارت‌های حافظه‌ی خارجی، حافظه‌ی داخلی ذن‌فون ۷ را افزایش دهند.

یکی از اتفاق‌های بزرگ در رویداد امسال رونمایی ایسوس از ذن‌فون ۷ پرو خواهد بود. برخی از گزارش‌های منتشر شده در هفته‌های اخیر به این موضوع اشاره می‌کنند که، امسال ایسوس پرچمدار نسل جدیدش را در دو نسخه عرضه خواهد کرد.

همانگونه که در بیانیه‌ی رسمی این شرکت آمده است، این شرکت قصد دارد تا از «مجموعه‌» (Series) جدید تلفن‌های همراه خود رونمایی کند. استفاده از این کلمه، احتمال رونمایی از مدل پرو را تقویت می‌کند. البته برای روشن شدن این موضوع راهی به جز صبر کردن تا مراسم رونمایی نداریم.

با توجه به اطلاعات منتشر شده از این دستگاه، طرفداران این تلفن همراه بی‌صبرانه منتظر رونمایی از آن هستند. امیدواریم که ایسوس در این تلفن همراه جدید یکی از مشکلات نسل قبلی یعنی نمایشگر نه‌چندان با‌کیفیت را رفع کند. در نهایت انتظار داریم که نسل جدید هم با قیمتی در بازه‌ی قیمتی تلفن‌های همراه میان‌رده عرضه شود.

این رویداد آنلاین در بیست و ششم آگوست (پنجم شهریور ماه) و ساعت ۱۰:۳۰ به وقت تهران برگزار خواهد شد.

