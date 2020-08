مدتی قبل شرکت مدیاتک تراشه Dimensity 800 را معرفی کرد که اولین تراشه ۵G میان‌رده این شرکت محسوب می‌شود. حالا مدیاتک Dimensity 800U را معرفی کرده که یک ارتقای جزئی نسبت به نسل قبلی به حساب می‌آید. اما این تراشه از چه ویژگی‌های جدیدی بهره می‌برد؟

اول از همه باید بگوییم که این تراشه مجهز به پردازنده ۸ هسته‌ای است و در کل با ۴ هسته Cortex-A76 و ۴ هسته Cortex-A55 مواجه هستیم. البته با وجود شباهت کلی این پردازنده به نسل قبلی، سرعت هسته‌های Cortex-A76 این تراشه از ۲ گیگاهرتز به ۲.۴ گیگاهرتز ارتقا یافته است.

یکی دیگر از ویژگی‌های مهم این تراشه، پشتیبانی آن از دو سیم‌کارت ۵G است که نسل قبلی آن فاقد چنین مشخصه‌ای بود. به همین خاطر از این لحاظ مشابه تراشه‌های Dimensity 820، Dimensity 1000 و Dimensity 1000 پلاس محسوب می‌شود.

یکی از بخش‌هایی که شاهد ضعف تراشه Dimensity 800U در مقایسه با نسل قبلی هستیم، مربوط به پردازنده گرافیکی آن است. این تراشه مجهز به پردازنده گرافیکی Mali-G57 MC3 است که البته همچنان از نمایشگرهای ۱۲۰ هرتز و رزولوشن FHD+ پشتیبانی می‌کند.

در ادامه نباید پشتیبانی از یک دوربین ۶۴ مگاپیکسلی یا دو دوربین ۲۰ و ۱۶ مگاپیکسلی را از قلم بیندازیم. از دیگر ویژگی‌های آن می‌توان به پشتیبانی از بلوتوث ۵.۱، نسل پنجم وای‌فای، امکان فیلمبرداری ۴K و پشتیبانی از حافظه داخلی UFS 2.2 اشاره کرد.

مدیاتک هنوز اعلام نکرده که چه زمانی اولین گوشی‌های مجهز به تراشه Dimensity 800U در بازارهای خارج از چین روانه‌ی بازار می‌شوند.

سازندگان تراشه‌ها چه نقشی در آپدیت اندروید گوشی‌های هوشمند دارند؟

