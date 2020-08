تاریخ عرضه گلکسی Z فولد ۲ ۵G لو رفت

سامسونگ در رویداد آنپکد اخیر از گوشی گلکسی Z فولد ۲ ۵G رونمایی کرد اما در حالی که تمام محصولات معرفی شده در آن رویداد وارد بازار شدند، تاریخ عرضه گلکسی Z فولد ۲ ۵G مشخص نشد. حال به گفته ایوان بلس، به نظر می‌رسد این اتفاق به زودی رخ خواهد داد.

به‌تازگی تصاویری از گلکسی Z فولد ۲ در رنگ مشکی در وب‌سایت TENNA دیده شد. معمولا وقتی محصولی در این وب‌سایت دیده می‌شود، چند هفته بعد در بازار نیز در دسترس قرار می‌گیرد اما خب این اتفاقی است که اغلب رخ می‌دهد و گاهی ممکن است زمان عرضه محصولی با تاخیر مواجه شود. اما در رابطه با تاریخ عرضه گلکسی Z فولد ۲ ۵G ظاهرا همه چیز طبق برنامه پیش خواهد رفت.

سامسونگ اخیرا اعلام کرد در تاریخ ۹ سپتامبر (۱۹ شهریور)، گلکسی Z فولد ۲ ۵G را تنها در کشور چین عرضه می‌کند و بنابراین نباید انتظار داشته باشیم در آن تاریخ تمام کاربران جهان به آن دسترسی داشته باشند. اینکه سامسونگ چه تعداد از این گوشی را برای عرضه اولیه در بازارهای خاص تولید کرده بی‌خبریم اما به نظر می‌رسد حداقل امسال، تعداد زیادی از آن راهی بازار نشود.

برخلاف تمام محصولاتی که در رویداد آنپکد رونمایی و بعد از آن به سرعت وارد بازار جهانی شدند، گلکسی Z فولد ۲ هنوز در دسترس قرار ندارد. سامسونگ هم در رابطه با عرضه جهانی و حتی قیمت آن خبری منتشر نکرده و به همین خاطر بسیاری از کاربران برای مطلع شدن از این موضوع به خبرها و شایعات متوسل شده‌اند. البته حضور این گوشی در وب‌سایت TENNA نیز خبر بسیار خوشحال‌ کننده‌ای بود چرا که نشان می‌دهد به تاریخ عرض گلکسی Z فولد ۲ ۵G بسیار نزدیک شده‌ایم.

اگرچه ایوان بلس، یکی از معروف‌ترین افشاگران حوزه فناوری، در پست اخیر خود در توییتر، در رابطه با قیمت گلکسی Z فولد ۲ ۵G جزئیاتی را با کاربران به اشتراک نگذاشت، اما خوشبختانه تاریخ عرضه این محصول را افشا کرد. طبق گفته‌های او، سامسونگ، گلکسی Z فولد ۲ ۵G را در تاریخ ۲ سپتامبر (۱۲ شهریور) برای پیش خرید و در تاریخ ۱۸ سپتامبر (۲۸ شهریور) برای فروش راهی بازار می‌کند.

یکی از منابع کره‌ای هم اخیرا همین روز را به عنوان تاریخ عرضه گلکسی Z فولد ۲ ۵G اعلام کرده بود بنابراین می‌توانیم به صحت این خبر اطمینان داشته باشیم. البته ایوان بلس معمولا از وضعیت موجودی محصولات در بازار آمریکا باخبر است بنابراین به نظر می‌رسد گلکسی Z فولد ۲ در طول یک ماه، حداقل در دو بازار مهم در دسترس قرار می‌گیرد.

باید این نکته را هم در نظر داشته باشیم که تولید این گوشی با محصولات دیگر بسیار متفاوت بوده و دقت و ظرافت بالایی را می‌طلبد. بنابراین قطعا همه چیز بیشتر از حد معمول به طول خواهد انجامید. این گوشی از نمایشگر ۷.۶ اینچی امولد بهره می‌برد که از رفرش ریت ۱۲۰ هرتز پشتیبانی می‌کند. همچنین نمایشگر ثانویه آن نیز ۶.۲۳ اینچی است. حال تصور کنید به پیچیدگی تولید این محصول، قابلیت تاشوندگی نیز اضافه می‌شود. به همین خاطر طبیعی است تا آخر امسال همه بازارها نتوانند به مقدار کافی این گوشی را در اختیار داشته باشند.

سامسونگ قصد دارد تا آخر امسال، ۵۰۰.۰۰۰ نسخه از کهکشانی جدید خود را به فروش برساند و خب این اتفاق تنها زمانی رخ می‌دهد که این گوشی در بازار جهانی به تعداد زیاد در دسترس قرار بگیرد. از آن جایی که قیمت آن نیز به احتمال بسیار زیاد گران خواهد بود، بنابراین نمی‌توانیم انتظار فروش بالای آن را داشته باشیم و سامسونگ نیز به خوبی از این بابت مطلع است. بدین ترتیب می‌توانیم نتیجه بگیریم برای دستیابی به چنین آمار فروشی، گلکسی Z فولد ۲ باید تا آخر امسال در بازارهای بیشتری در دسترس قرار بگیرد.

آن دسته از کاربرانی که به خرید این گوشی علاقه دارند، باید این نکته را هم در نظر داشته باشند که سامسونگ این محصول را به نسبت سال قبل از بسیاری جهات بروزرسانی کرده. از پردازنده اسنپدراگون ۸۶۵ پلاس گرفته تا نمایشگر مقاوم‌تر، طراحی زیباتر، دوربین‌های باکیفیت‌تر و باتری پرظرفیت‌تر. بنابراین نباید انتظار قیمت پایینی از آن داشته باشیم. اینطور که به نظر می‌رسد، کاربران باید چیزی در حدود ۲۰۰۰ دلار برای خرید این محصول در نظر داشته باشند که اصلا مبلغ کمی نیست!

