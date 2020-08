ویدئوی کالبد شکافی شیائومی می ۱۰ اولترا منتشر شد

شیائومی می ۱۰ اولترا در حال حاضر قدرتمندترین پرچم‌داری است که شیائومی هفته گذشته از آن رونمایی کرد. محصولی که از قابلیت‌های منحصر بفرد و فراوانی از جمله شارژر ۱۲۰ واتی، دوربین‌های قدرتمند و سیستم خنک‌کننده حرفه‌ای بهره می‌برد که در ادامه به صورت نزدیک می‌توانیم همه این موارد را در ویدئوی کالبد شکافی آن تماشا کنیم.

معمولا برخی از متخصصین و تعمیرکاران گوشی‌های هوشمند بعد از عرضه محصولات به بازار، ویدئوی کالبد شکافی آن‌ها را منتشر می‌کنند اما این ویدئو توسط خود شیائومی منتشر شده و همه چیز به بهترین شکل ممکن توضیح داده می‌شود.

ویدئوی کالبد شکافی شیائومی می ۱۰ اولترا تقریبا ۲ دقیقه بوده و هیچ کاربری را طی آن مشاهده نمی‌کنیم. چیزی که شاهد هستیم، یک انیمیشن از فرایند باز شدن گوشی است که همه چیز را با جزئیات کامل به نمایش می‌گذارد. از آن جایی که همه توضیحات به زبان چینی است، بنابراین به خلاصه‌ای از مهم‌ترین آن‌ها را در زیر اشاره می‌شود.

اولین چیزی که بعد از باز شدن پنل پشتی گوشی به آن اشاره می‌شود، چیپ NFC و سیم‌پیچ‌های مربوط به شارژ بی‌سیم ۵۰ واتی است. شیائومی مدعی است اگر این گوشی روی شارژر بی‌سیم خود شرکت قرار گیرد، می‌تواند در مدت زمان ۴۰ دقیقه به طور کامل شارژ شود (۰ تا ۱۰۰). سرعتی که حتی بسیاری از پرچم‌داران مطرح بازار با شارژر سیمی سریع هم نمی‌توانند به آن دست پیدا کنند.

به لطف بهره‌مندی از باتری دو سلولی، باتری ۴۵۰۰ میلی‌آمپر ساعتی این گوشی می‌تواند تنها در مدت زمان ۲۳ دقیقه توسط شارژر ۱۲۰ واتی پر شود که رکورد بسیار فوق‌العاده‌ای است. برای آن دسته از کاربرانی که از بابت خطرات احتمالی گرم شدن و کاهش طول عمر باتری نگران بودند، شیائومی این قول را داده که ظرفیت باتری می ۱۰ اولترا بعد از ۸۰۰ چرخه شارژ و تخلیه، تنها ۱۰ درصد کاهش پیدا کرده و به ۹۰ درصد می‌رسد.

در واقع اگر هر روز دو بار این گوشی را از ۰ تا ۱۰۰ با شارژر ۱۲۰ واتی شارژ کنید، بعد از ۴۰۰ روز (۱ سال و ۱ ماه) ۹۰ درصد از ظرفیت باتری شما باقی می‌ماند که این آمار بسیار خوبی است. البته در صورتی که حقیقت داشته باشد. همچنین در بخشی از این ویدئو شاهد حضور یک موتور لرزشی نیز بودیم که دقیقا در زیر باتری تعبیه شده.

سپس به بخش دوربین می‌رسیم. جایی که ابتدا نوار روی آن برداشته شده و لنز‌ها نمایان می‌شوند. در بین دوربین‌های این گوشی، سنسور تله‌فوتو با قابلیت بزرگ‌نمایی اپتیکال ۵ و هیبریدی ۱۲۰ برابری بیشتر خودنمایی می‌کند. این سنسور IMX586 نام داشته و ساخت سونی است.

در این گوشی سه راه حل برای خنک‌کنندگی در نظر گرفته شده که اولی یک لایه‌ی مسی-گرافنی است و چیپ‌ست، رم، حافظه داخلی (هارد) و مودم را پوشش می‌دهد. دومی، یک پوشش گرافنی دیگر در کنار محفظه بخار مسی است که زیر پنل جلویی تعبیه شده و در نهایت هم می‌رسیم به یک لایه دیگر با رسانندگی حرارتی بسیار بالا که درست بین سنسور اثر انگشت و پنل اولد قرار می‌گیرد تا بدین ترتیب گرمای تولید شده را در سرتاسر این نمایشگر ۱۱۰ سانتی متر مربعی پخش کند.

شیائومی می ۱۰ اولترا به عنوان محافظ خارجی، از پوشش شیشه‌ای گوریلاگلس ۵ روی پنل جلو و گوریلاگلس ۶ روی پنل پشت استفاده می‌کند. این گوشی روز جمعه، ۲۱ آگوست (۳۱ مرداد) به صورت رسمی با قیمت ۵.۲۹۹ یوآن (۷۶۰ دلار) در دسترس قرار می‌گیرد اما متاسفانه فعلا در بازار چین عرضه می‌شود و خبری از امکان عرضه آن به بازار جهانی نداریم.

