ساعتی پیش و با پرتاب موشک فالکون ۹ اسپیس‌ایکس، ۵۸ ماهواره‌ی دیگر به مجموعه ماهواره‌های استارلینک برای ارائه‌ی اینترنتی پرسرعت در سراسر جهان اضافه شد.

موشک فالکون ۹ ساعت ۱۰:۳۱ منطقه‌ی زمانی شرقی (۱۹:۰۱ به وقت تهران) از پایگاه فضایی کیپ کارناوال فلوریدا به فضا پرتاب شد تا دو نوع محمموله‌ی مهم را در مدار قرار دهد. نخستین محموله جدیدترین سری ماهواره‌های استارلینک که ۵۸ عدد را شامل می‌شود و محموله‌ی دیگر نیز ۳ ماهواره‌ی تصویربرداری اسکای‌ست (SkySat) متعلق به پروژه‌ی پلنت (Planet) است.

این ۳ ماهواره‌ی اسکای‌ست به همراه ۱۸ ماهواره‌ی دیگر از این مجموعه که هم‌اکنون در مدار قرار دارند، از سال ۲۰۱۳ که با موشک‌های آمریکایی، اروپایی و هندی به فضا فرستاده شده است، تصاویر باکیفیت دوره‌ای از شهرهای جهان، جنگل‌ها، آبراه‌ها، و دیگر مناطق مورد نیاز مشتریان تهیه می‌کند.

هر یک از این ماهواره‌ها ۱۱۰ کیلوگرم جرم دارد که به ترتیب حدود ۱۲.۵ دقیقه پس از پرتاب رها شدند تا در مدار قرار بگیرند. با گذشت حدود ۴۶ دقیقه پس از پرتاب، مجموعه ماهواره‌های استارلینک نیز راهی مدار خود شدند.

با فرستادن این ماهواره‌ها در مدار، موشک فالکون-۹ نیز با موفقیت بر روی سکوی فرود که با نام «البته که هنوز دوستت دارم» (Of Course I Still Love You) شناخته می‌شود نشست تا برای مأموریت بعدی آماده باشد.

ایلان ماسک، دو هفته‌ی پیش نیز مجموعه‌ی دیگری از استارلینک را به فضا فرستاده بود. با پرتاب امروز، شمار ماهواره‌های استارلینک به بیش از ۶۵۰ عدد رسید که طبق آخرین آزمایش‌ها در برخی از نقاط گوناگون جهان در دسترس است و قادر به ارائه‌ی اینترنت با سرعت دانلود بین ۳۶Mbps تا ۶۰Mbps و سرعت آپلود بین Mbps تا ۱۷Mbps می‌باشد در حالی که تأخیر نیز تنها ۳۱ میلی‌ثانیه گزارش شده است.

با افزایش شمار این ماهواره‌ها در مأموریت‌های آینده، اسپیس‌ایکس قصد دارد خدمات‌دهی سراسری را از سال ۲۰۲۱ آغاز کنند.

