چرا خرید سری آیفون ۱۱ در حال حاضر منطقی نیست؟

اپل در ماه سپتامبر سال گذشته از گوشی‌های سری آیفون ۱۱ رونمایی کرد. این گوشی‌ها شامل آیفون ۱۱، آیفون ۱۱ پرو و پرو مکس می‌شدند که هر سه آن‌ها از هر لحاظ پیشرفت بسیار بزرگی به نسبت محصولات سال قبل خود داشتند. حتی حالا هم این گوشی‌ها یکی از بهترین‌های بازار به حساب می‌آیند اما سوال اینجاست که آیا خرید آیفون ۱۱ و یا دو مدل پروی آن در حال حاضر منطقی است؟ در ادامه به این پرسش پاسخ خواهیم داد.

گوشی‌های سری آیفون ۱۱ در حال حاضر جدیدترین گوشی‌های اپل هستند که در دسترس قرار دارند. این گوشی‌ها به پردازنده A13 بایونیک، ۴ گیگابایت رم، دوربین‌های قدرتمند و بسیاری موارد خوب دیگر مجهز هستند که باعث می‌شود از هر لحاظ انتخابی عالی برای کاربران حرفه‌ای باشند. خصوصا اینکه از لحاظ بروزرسانی سیستم عامل نیز حداقل به مدت ۴ سال تضمین‌ شده‌اند.

اما اگر قصد خرید یکی از این گوشی‌ها را دارید، پیشنهاد می‌کنیم کمی صبر کنید. حتی اگر گوشیتان قدیمی شده، آسیب دیده و یا به طور کلی قصد خرید محصول جدیدتر را دارید. آیفون‌های کنونی فوق‌العاده هستند اما به ۳ دلیل، خرید آن‌ها در حال حاضر منطقی نیست.

آیفون ۱۲ در راه است

یکی از بزرگ‌ترین دلایل نخریدن آیفون ۱۱ و دو مدل قدرتمند آن، نزدیک شدن به زمان عرضه آیفون ۱۲ است. شاید خرید آیفون ۱۱، ۶ یا ۷ ماه پیش منطقی بود، اما حالا که حدودا ۲ ماه به زمان عرضه آیفون ۱۲ باقی مانده، خرید این گوشی کار منطقی نخواهد بود چرا که شانس تجربه فناوری‌های جدیدتر، پردازنده قدرتمندتر، دوربین‌های بهتر و بسیاری موارد خوب دیگر را از دست خواهید داد.

البته در حال حاضر نمی‌دانیم آیفون ۱۲ دقیقا به چه قابلیت‌هایی مجهز خواهد شد اما آنچه که از حضور آن مطمئن هستیم، پردازنده قدرتمند A14 است که گفته می‌شود از تمامی پردازنده‌های حال حاضر سریع‌تر خواهد بود. همچنین قرار است سنسور LiDAR نیز به مجموعه دوربین‌های این گوشی‌ها اضافه شود که باعث بهبود تجربه عکاسی پرتره و قابلیت‌های مربوط به واقعیت افزوده می‌شود. البته این سنسور احتمالا در مدل‌های پرو و پرو مکس وجود خواهد داشت.

علاوه‌بر این‌ها، احتمالا تمام گوشی‌های این سری از اینترنت ۵G نیز پشتیبانی خواهند کرد که در حال حاضر هیچ یک از آیفون‌های کنونی از آن بهره نمی‌برند. البته در حال حاضر در کشور ما هنوز امکان بهره‌مندی از اینترنت ۵G فراهم نشده اما از آن جایی که معمولا کاربران گوشی‌های آیفون را مدت زمان زیادی نگه می‌دارند، بنابراین خرید آیفون ۱۲ مجهز به اینترنت ۵G می‌تواند گزینه‌ای آینده‌نگرانه باشد.

هنوز مشخص نیست آیفون ۱۲ دقیقا در چه تاریخی راهی بازار می‌شود. معمولا اپل آن‌ها را در ماه سپتامبر معرفی و عرضه می‌کرد اما خود اپل تایید کرد تاریخ عرضه این گوشی‌ها با تاخیر مواجه خواهد شد. با این حال با توجه به خبرهای متعدد، به نظر می‌رسد این گوشی‌ها در ماه اکتبر رونمایی و راهی بازار می‌شوند که خب بسیار به این تاریخ نزدیک هستیم.

تنوع در انتخاب سری آیفون ۱۲

نه تنها گوشی‌های سری آیفون ۱۲ از قابلیت‌های یاد شده در بالا بهره‌مند هستند و از این لحاظ به سری آیفون ۱۱ برتری دارند، بلکه تعداد آن‌ها نیز از ۳ به ۴ افزایش پیدا می‌کند. تقریبا همه خبرگزاری‌ها روی این موضوع اتفاق نظر دارند که اپل امسال ۴ گوشی راهی بازار می‌کند که شامل آیفون ۱۲، آیفون ۱۲ مکس، آیفون ۱۲ پرو و آیفون ۱۲ پرو مکس می‌شود.

بدین ترتیب با ورود گوشی‌های جدید، کاربران حق انتخاب مدل‌های بیشتر با اندازه‌های متفاوت‌تری را خواهند داشت. برای مثال آیفون ۱۲ ۵.۴ اینچی است و برای آن دسته از کاربرانی که به گوشی‌های کوچک علاقه دارند بسیار مناسب خواهد بود. علاوه بر این‌ها، این گوشی کوچک قدرت سخت‌افزاری زیادی نیز دارد و همین مسئله آن را حتی از آیفون ۱۱ پرو نیز جذاب‌تر می‌کند.

همچنین دو مدل ۶.۱ اینچی نیز در این سری وجود خواهد داشت که یکی از آن‌ها آیفون ۱۲ مکس و دیگری آیفون ۱۲ پرو نام دارد. مدل بزرگ‌تر هم که آیفون ۱۲ پرو مکس است، نمایشگری ۶.۷ اینچی دارد. بنابراین از لحاظ اندازه نمایشگر، آیفون‌های جدید تنوع بسیار خوبی دارند.

کاهش قیمت سری آیفون ۱۱

اما اگر هیچ یک از دلایل بالا برای نخریدن آیفون ۱۱ کافی نباشد، منتظر ماندن برای عرضه سری آیفون ۱۲ استراتژی بسیار خوب و هوشمندانه‌ای است. اپل با عرضه آیفون ۱۱، قیمت آیفون XR را از ۷۴۹ دلار به ۵۹۹ دلار کاهش داد. در حال حاضر هم این شرکت آیفون XS را مستقیما از فروشگاه خود نمی‌فروشد اما بسیاری از خرده‌فروشی‌ها همچنان این محصولات را با تخفیف بسیار خوبی به فروش می‌رسانند.

بنابراین حتی اگر به خرید آیفون ۱۱ یا دو مدل دیگر تمایل دارید، می‌توانید تا عرضه سری آیفون ۱۲ منتظر بمانید تا بدین ترتیب با تخفیف‌های خوب اپل بتوانید محصول مورد نظر را با قیمت کمتری خریداری کنید. (البته این دلیل شاید در کشور ما آنقدرها منطقی نباشد. چرا که با توجه به وضعیت بازار کنونی، ممکن است با عرضه سری آیفون ۱۲، قیمت سری آیفون ۱۱ افزایش پیدا کند.)

همچنین اگر قصد خرید آیفون SE را هم دارید بهتر است هرچه زودتر این کار را انجام دهید چون قیمت این محصول به اندازه کافی پایین هست و بعید به نظر می‌رسد قیمت‌گذاری سری آیفون ۱۲ تاثیری روی کاهش قیمت آن داشته باشد.

این نکته را هم به خاطر داشته باشید که اپل دو گوشی آیفون ۱۲ و آیفون ۱۲ مکس را احتمالا با قیمت کمتر از ۱۰۰۰ دلار راهی بازار می‌کند. این گوشی‌ها قطعا قابلیت‌های جذاب‌تری از آیفون ۱۱ پرو یا حتی آیفون ۱۱ پرو مکس خواهند داشت که اکنون در محدوده قیمتی ۱۰۰۰-۱۳۰۰ دلار قرار دارند. بنابراین شاید ایده خوبی باشد که به جای خرید دو مدل پرو از آیفون ۱۱، مدل‌های ارزان قیمت و مقرون به صرفه آیفون ۱۲ را خریداری کنید.

نظر شما در این رابطه چیست؟ فکر می‌کنید خرید آیفون ۱۱ در حال حاضر که زمان زیادی به عرضه سری آیفون‌ ۱۲ باقی نمانده منطقی است؟

