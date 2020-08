به تازگی تصویر واقعی پنل‌های شیشه‌ای که بر روی ماژول دوربین هواوی میت ۴۰ و میت ۴۰ پرو قرار می‌گیرند، منتشر شده که طراحی عجیب این ماژول‌ها را نشان می‌دهند. سال گذشته سری میت ۳۰ از ماژول دوربین دایره‌ای شکل بهره می‌بردند و حالا برخی از عناصر طراحی مربوط به آن‌ها قرار است به نسل بعدی این گوشی‌ها راه پیدا کند. تصویر سمت چپ ماژول دوربین مدل پرو را نشان می‌دهد و در تصویر سمت راست می‌توانید ماژول دوربین مدل استاندارد را مشاهده کنید.

با این حال، طبق این تصاویر جدید، ماژول دوربین این گوشی‌ها در حقیقت دایره‌ای تعبیه شده در یک مربع هستند. در بخش فوقانی هر دو پنل عبارت ۳D دیده می‌شود که احتمالا اشاره به سنسور ToF دارد. همچنین ماژول مربوط به مدل پرو، در بخش مرکزی و میان دوربین‌ها یک مستطیل عمودی دیده می‌شود که مربوط به دوربین پریسکوپی خواهد بود.

این دو تصویر با رندرهای فاش شده از گوشی‌های موردنظر مطابقت ندارند. به‌عنوان مثال در رندر مربوط به میت ۴۰ پرو دوربین پریسکوپی در سمت چپ بخش پایینی ماژول دوربین قرار گرفته و در مرکز آن دوربینی دیده نمی‌شود. گفته می‌شود دوربین اصلی گوشی‌های هواوی میت ۴۰ از سنسور ۱۰۸ مگاپیکسلی به همراه یک لنز پیشرفته «بدون فرم» بهره می‌برند. دوربین پریسکوپی مدل پرو هم ظاهرا زوم اپتیکال ۵ برابری و زوم دیجیتال ۵۵ برابری را ارائه می‌دهد.

طبق اعلام هواوی، گوشی‌های میت ۴۰ آخرین پرچم‌داران مجهز به تراشه‌های اختصاصی کایرین هستند و حالا با توجه به تحریم‌های جدید آمریکا، به نظر می‌رسد این شرکت برای خرید تراشه از دیگر شرکت‌ها کار سخت‌تری خواهد داشت.

درباره‌ی گوشی هواوی میت ۴۰ پرو چه می‌دانیم؟

