هواوی قصد دارد تلفن همراهی با اثر انگشت تمام صفحه و دوربین زیر نمایشگر بسازد

شرکت هواوی در حال انجام دادن یک جنگ چند جانبه است. این شرکت از یک طرف با تأمین چیپست مورد نیاز تلفن‌های همراه خود با مشکل مواجه است و از طرف دیگر نمی‌تواند که به‌روزرسانی‌های اندروید را آن‌طور که باید برای تلفن‌های همراه خود عرضه کند.

شرکت هواوی که اکنون رتبه اول فروش تلفن همراه در جهان را دارد، در مصاحبه‌ با نشریه‌ی Android Authority اعلام کرده است که آن‌ها از تلاش دست نخواهند کشید. این شرکت بزرگ چینی به صورت رسمی اعلام کرده است که آن‌ها در حال ساخت تلفن همراهی هستند که علاوه بر بهره‌مندی از دوربین در زیر نمایشگر، می‌تواند اثر انگشت کاربر را در تمامی قسمت‌های نمایشگر تشخیص دهد.

البته هیچ یک از ایده‌های مطرح شده توسط هواوی جدید نیستند. هم اکنون هم تلفن‌های همراه بسیاری وجود دارند که از سنسور اثر انگشت در زیر نمایشگر در آن‌ها استفاده شده است.

در تلفن‌های همراه موجود، سنسور اثر انگشت تنها در ناحیه‌ی کوچکی از نمایشگر وجود دارد که کاربران با گذاشتن انگشت خود بر روی آن ناحیه، می‌تواند قفل تلفن همراه خود را باز کنند. البته هواوی می‌خواهد که سنسور اثر انگشت در زیر نمایشگر را به تمامی قسمت‌های نمایشگر گسترش دهد.

برای جلوگیری از مصرف زیاد باتری به وسیله سنسور اثر انگشت تمام صفحه، هواوی به کاربران این اختیار را داده است تا بتوانند تشخیص اثر انگشت در برخی قسمت‌های نمایشگر را خاموش کنند. علاوه‌بر این، این شرکت همچنین قصد دارد تا با استفاده از الگوریتم‌های «یادگیری ماشینی» (Machine Learning) کاری کند تا انرژی مورد نیاز سنسور اثر انگشت فقط در محلی که کاربر انگشت خود را قرار داده است، مصرف شود.

آیا هواوی بدون داشتن تراشه‌های اختصاصی کایرین می‌تواند دوام بیاورد؟

هواوی اعلام کرده است که کاربران علاوه‌بر باز کردن قفل تلفن همراه، می‌توانند از این قابلیت برای باز کردن اپ‌هایی که دوست دارند هم استفاده کنند.

اگر این شرکت چینی قصد داشته باشد تا از سنسور اثر انگشت تمام صفحه همراه با دوربین در زیر نمایشگر استفاده کند، باید در تمامی سطح زیر نمایشگر شاهد استفاده از سنسور اثر انگشت باشیم. انجام دادن این کار علاوه‌بر مشکل کردن فرایند ساخت، باعث افزایش قیمت نهایی تلفن همراه خواهد شد.

البته این شرکت برنامه‌هایی را هم برای جلوگیری از افزایش قیمت تلفن همراه دارد، چون که آن‌ها نمی‌خواهند قیمت تلفن همراه مانعی در زمان تولید انبوه باشد.

علاوه بر این مشکل‌ها، کیفیت صفحه نمایشگر و میزان روشنایی آن هم دو تا از مواردی هستند که ممکن است با این انجام این کار بر روی آن‌ها تاثیر منفی گذشته شود. البته هنوز نمی‌توان در رابطه با این موضوع نظر قطعی داد. با صبر کردن تا زمان رونمایی، مشخص می‌شود که هواوی در رابطه با این رفع این مشکل‌ها چه کاری را انجام داده است.

همان‌گونه که در خبرها خوانده‌اید دو شرکت شیائومی و اوپو هم اکنون اطلاعاتی از تلفن همراه دارای دوربین در زیر نمایشگر خود را منتشر کرده‌اند. همچنین شرکت چینی Visionox آماده است تا این قابلیت را تجاری سازی کند. علاوه بر این‌ها، ZTE اعلام کرده است که می‌خواهد از اولین تلفن همراه جهان با دوربین در زیر نمایشگر در تاریخ ۱ سپتامبر (۱۱ شهریور ماه) رونمایی کند.

هواوی در رابطه با تاریخ معرفی این تلفن همراه صحبتی نکرده است، ولی با توجه به شرایط موجود می‌توان انتظار داشت که در یک یا دو سال آینده شاهد حضور این تلفن همراه در بازار باشیم.

درباره‌ی گوشی هواوی میت ۴۰ پرو چه می‌دانیم؟

