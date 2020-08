گلکسی اس ۲۰ فن ادیشن در ۶ رنگ دیده شد؛ رونمایی تا دو ماه دیگر

گلکسی اس ۲۰ فن ادیشن یکی از گوشی‌های قدرتمند و مقرون به صرفه سامسونگ است که احتمالا تا دو ماه دیگر رونمایی می‌شود. در رابطه با این محصول خبرهای زیادی منتشر شده که در ادامه این خبرها، روز گذشته ایوان بلس، تصاویر گلکسی اس ۲۰ فن ادیشن را در ۶ رنگ مختلف با کاربران به اشتراک گذاشت.

اوایل این ماه، اولین تصاویر از گوشی گلکسی اس ۲۰ فن ادیشن در فضای مجازی منتشر شد. این گوشی قرار است نسخه مقرون به صرفه یا در واقع «لایت» پرچم‌داران سری اس ۲۰ باشد اما سامسونگ ترجیح داده برخلاف سری اس و نوت ۱۰، نام آن را از لایت به «فن ادیشن» (به فارسی: نسخه هواداران) تغییر دهد.

با توجه به گفته‌های افشاگر معروف، ایوان بلس، ظاهرا این گوشی قرار است در ۶ رنگ مختلف راهی بازار شود که شامل رنگ‌های سرمه‌ای، سفید، سبز، یاسی، قرمز و نارنجی می‌شوند. شما عزیزان می‌توانید تصاویر مربوطه را در زیر مشاهده کنید.

تصاویر و مشخصات فنی گلکسی اس ۲۰ فن ادیشن لو رفت

سامسونگ قصد دارد گلکسی اس ۲۰ فن ادیشن را با نمایشگری ۶.۴ یا ۶.۵ اینچی با قابلیت پشتیبانی از رفرش ریت ۱۲۰ هرتز و وضوح +FHD راهی بازار کند. با این حساب، این گوشی از لحاظ اندازه بین گلکسی اس ۲۰ و اس ۲۰ پلاس قرار می‌گیرد که به ترتیب ۶.۲ و ۶.۷ اینچی هستند. روی پنل پشتی این محصول سه دوربین در یک ماژول کاملا مشابه با ماژول سری اس ۲۰ قرار گرفته‌اند که شامل دو دوربین ۱۲ مگاپیکسلی اصلی و فوق عریض و یک سنسور ۸ مگاپیکسلی تله‌فوتو می‌شوند.

روی پنل سمت راست اس ۲۰ فن ادیشن کلیدهای سخت‌افزاری صدا و پاور قرار گرفته‌اند. در بخش زیرین هم پورت USB-C و بلندگو دیده می‌شوند. اما نکته بسیار مهم و شاید نه‌چندان خوشایند، چیپست بکار رفته در آن است. در ابتدا قرار بود در تمامی بازارها این گوشی به پردازنده اسنپدراگون ۸۶۵ مجهز شود که این خبر بسیاری‌ها را خوشحال کرد. اما اخیرا با حضور این محصول در گیک‌بنچ، شاهد استفاده از پردازنده اگزینوس ۹۹۰ در آن بودیم.

این احتمال وجود دارد که سامسونگ بخواهد درست مانند پرچم‌دارها، این گوشی را نیز تنها در کشور آمریکا با اسنپدراگون ۸۶۵ به فروش برساند. البته پردازنده اگزینوس ۹۹۰ نیز بسیار قدرتمند است اما خب کاربران بیشتر به خرید مدل‌های مجهز به اسنپدراگون تمایل دارند چرا که ظاهرا اگزینوس‌ها در برخی موارد از همتای خود ضعیف‌تر ظاهر می‌شوند.

مقایسه اگزینوس ۹۹۰ با اسنپدراگون ۸۶۵؛ کدام نسخه از گلکسی اس ۲۰ بهتر است؟

دیگر مشخصات این محصول عبارت‌اند از: باتری ۴۵۰۰ میلی‌آمپر ساعتی به همراه شارژر سریع ۲۵ واتی، گواهی ضد آب IP68 (مقاوم در برابر نفوذ آب و گرد و غبار) و بهره‌مندی از اینترنت ۵G و ۴G. گفته می‌شود سامسونگ قصد دارد این محصول را در ماه اکتبر (۱۰ مهر تا ۱۰ آبان)، با قیمت حدودا ۷۶۰ دلار راهی بازار کند.

