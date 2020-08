شرکت‌های TCL و بلک بری حدود ۶ ماه قبل خبر پایان همکاری خود را اعلام کردند و به همین خاطر گوشی‌های دارای برند بلک بری که توسط شرکت TCL ساخته می‌شدند، به آخر خط رسیدند.

حالا مشخص شده که برند بلک بری توانسته با یک شرکت فعال در زمینه‌ی امنیت موبایل به نام Onward Mobility به توافق برسد تا بار دیگر به حوزه گوشی‌های هوشمند برگردد. طبق اعلام سایت Onward Mobility، سال آینده گوشی‌های ۵G بلک‌بری معرفی خواهند شد.

در سایت این شرکت آمده که گوشی‌های موردنظر بسیار ایمن خواهند بود و مجموعه‌ای از راهکارهای امنیتی دو سویه را ارائه خواهند داد. البته به جزییات این ویژگی‌های امنیتی و مشخصات این گوشی‌ها اشاره‌ای نشده است.

سایت این شرکت خاطرنشان کرده که آن‌ها با همکاری بلک‌بری و یکی از زیرمجموعه‌های فاکس‌کان به نام FIH Mobile مشغول طراحی و توسعه گوشی‌های جدید هستند. همانطور که گفتیم در مورد جزییات این گوشی‌ها با قاطعیت نمی‌توانیم اظهارنظر کنیم ولی در گزارش سایت ۹to5Google آماده که یکی از گوشی‌ها همراه با کیبورد فیزیکی عرضه می‌شود.

با توجه به اینکه Onward Mobility اساسا یک شرکت فعال در حوزه امنیت موبایل محسوب می‌شود و در زمینه‌ی سخت‌افزار سابقه‌ای ندارد، باید ببینیم آیا نسل جدید گوشی‌های بلک‌بری می‌توانند توجهات زیادی را جلب کنند یا نه.

در مورد این خبر چه فکر می‌کنید؟ آیا به نظر شما گوشی‌های بلک‌بری شانسی برای موفقیت دارند یا اینکه برند موردنظر دیگر دیگر جذابیت خاصی برای عموم کاربران ندارد؟ نظرات خود را در بخش کامنت‌ها با ما و دیگران در میان بگذارید.

